Actualité générale
Konami vient de publier le trailer de lancement de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
, confirmant l’ultime ligne droite avant l’arrivée du remake (ou plutôt d’un remaster haut de gamme) très attendu. Fidèle à la tradition, ce trailer condense en quelques minutes l’essence du projet : redonner une seconde jeunesse à l’épisode culte de 2004 grâce à l’Unreal Engine 5, sans toucher à son ossature originale
.
Ce lancement est particulièrement symbolique pour Konami
puisque pour rappel, cette nouvelle version du jeu culte n’a pas impliqué Hideo Kojima ni Yoji Shinkawa
, figures créatives intimement liées à la saga.
Konami insiste sur un point : malgré l’absence de ses figures emblématiques (qui seront tout de même créditées dans le jeu), le jeu reste fidèle au matériau d’origine
. Le studio promet d’avoir respecté l’ADN du titre, tout en le rendant plus accessible pour une nouvelle génération de joueurs.
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sortira la semaine prochaine, le 28 août 2025, sur PS5, Xbox Series X|S et PC
. Reste désormais à voir si cette nouvelle mouture saura aller au delà du simple coup de polish nostalgique pour offrir une vraie redécouverte d’un des chapitres les plus marquants de la saga.
tags :
posted the 08/21/2025 at 05:42 PM by liquidus
si tu ne vois pas "A Hideo kojima game" c'est qu'ils ont fait table rase ^^
Hâte de tester ce Remaster.
Le remaster, ce sont les version PS3 et PS4, si tu veux une comparaison.
Le moteur graphique a été REFAIT, la traduction littérale de REMAKE.
Mais il y aura toujours débat là dessus car même les éditeurs s'emmêlent avec le sens exact de ces deux termes.
C'est un remaster pour toi, un remake pour moi. Chez moi, MGS3 a déjà eu 3 remasters (PS3 PS4 3DS) et pas de remake.
Dans le cas de MGS Delta, on n’a rien de nouveau côté scénario, cinématiques ou level design. Tout est repris tel quel, seule la partie technique a été refaite sous Unreal Engine 5. Ca ne change pas l’expérience mais ça la modernise visuellement.
Donc oui Konami vend ça comme un remake parce que ça sonne mieux et c'est purement marketing, mais factuellement on reste sur une reconstruction technique fidèle, pas une relecture.
alors que Demon's souls PS5 bah pour moi c'est pas un vrai remake non plus (alors que j'ai surkiffé). mais voila, dans ma tete, un remake ya aussi le coté relecture et FF7 c'est vraiment ça en plus du coté graphique, technique, gameplay...ect
les MGS delta ou demon souls...ect moi j'aurai aimé qu'on les appel une "réedition"
J'ai tendance à dire que c'est une "grosse" remasterisation, parce que ça va quand même un peu au-delà du simple "portage HD" qui est optimisé, qui lisse tout, pour tourner sur des machines modernes. Mais encore une fois, on ne touche pas au coeur du jeu, on va vivre la même expérience qu'à l'époque avec un meilleur confort pour les yeux.
Je laisse tomber MGS3 pour l'instant, après avoir fini sur PS2(x2), PS3, PSVita, 3DS, PC....peut être dans quelque année je le Re finirai
Metal Gear Production Hotl!ne #01 https://www.eklecty-city.fr/jeux-video/noriaki-okamura-producteur-de-metal-gear-reve-dune-collaboration-avec-hideo-kojima/
Noriaki Okamura a confirmé que Hideo Kojima et l’équipe originale seront crédités dans le prochain remake de Metal Gear Solid 3, tout comme ils l’ont été dans la récente Metal Gear Solid : Master Collection. ‘M. Kojima et toute l’équipe de développement originale sont bien sûr crédités pour leurs rôles originaux », a déclaré Okamura. « Ils font partie intégrante de ces jeux.‘
Re-confirmation à la GamesCom avec cette fois-ci l'opening title définitif rajoutant les noms des développeurs : ORIGINAL GAME DESIGN BY HIDEO KOJIMA / ORIGINAL ART DIRECTION BY YOJI SHINKAWA / ...
https://www.youtube.com/watch?v=GduYfpsx-ZI&t=1060s
C'est beau, ça fait quelque chose de les voir sur le nouvel opening.
olex sur quels éléments de game design en particulier as tu des craintes? moi j'en ai sur les astuces. Exemples : j'espère qu'ils ont pas oublié le Konami Code avant la séquence d'intro, au moment où le logo Konami s'affiche ou lors du combat contre The End, ainsi que toutes les autres astuces le concernant.
Mais cela dit, je garde confiance grâce à cette video de gameplay que Konami avait posté, qui montre la destruction du Hind D pour ne pas le voir réapparaitre plus tard dans les montagnes https://www.youtube.com/shorts/3nECgHVEpmQ alors je me dit qu'ils n'ont pas non plus oublié la destruction des entrepôts d'approvisionnement pour affamer les gardes et des dépôts de munitions pour limiter leur puissance de feu, etc... il y a tellement d'astuces (de toute façon, j'ai encore le guide officiel de Piggyback donc je pourrais tout vérifier)
Et si ça peut te réconforter, Destructoid a écrit ses premières impressions après avoir joué durant l'événement spécial à New York, et c'est vachement positif, j'ai souligné en gras tout ce qui me paraissait intéressant :
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater : prise en main – Un remake très fidèle avec beaucoup de nouveautés à attendre
Kept you waiting, huh?
En tant que fan de Metal Gear Solid depuis toujours, depuis que j'ai terminé MGS1 à l'âge de neuf ans, je suis un peu puriste en ce qui concerne la franchise.
Je n'aime pas les spin-offs, je n'aime pas le remake de Twin Snakes sur GameCube, et généralement, tout ce qui ne fait pas appel à Hideo Kojima ne vaut pas mon temps. Heureusement, le nouveau remake de l'emblématique MGS3 par Konami, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, semble valoir chaque seconde et chaque centime jusqu'à présent, à en juger par ce que j'ai joué aujourd'hui.
J'ai eu environ 40 minutes de pratique avec le gameplay de MGS Delta lors d'un événement pop-up spécial à New York aujourd'hui, et à part la remarque évidente que le jeu est magnifique sur Unreal Engine 5, je suis reparti de l'expérience plus excité pour le jeu complet que je ne le pensais possible.
Nous n'avons pu enregistrer ni photos ni vidéos, mais j'ai pu jouer aux premières scènes du jeu, fidèlement reproduites dans presque tous les détails, cinématiques et présentation. On retrouve exactement les mêmes voix off et les mêmes cinématiques de 2004, mais avec une touche irréelle de 2025 qui transparaît dans chaque détail, jusqu'aux poils du menton de Snake ou aux traces de boue sur son costume dans les cinématiques. Et heureusement, les mouvements du visage et de la bouche correspondent parfaitement à la voix off anglaise, ce qui constitue une belle rupture avec le titre original.
Au début, vous pouvez choisir votre MGS préféré, comme dans le jeu original. Cette fois, vous pouvez choisir n'importe quel MGS de MGS1 à MGS5, et chaque choix vous offre des objets de départ uniques, comme des camouflages ou des peintures pour le visage spécifiques Mais je me suis retrouvé dans le vif du sujet, avec le temps qui passait et peu de temps pour jouer.
Côté gameplay, les commandes ont été revues et modernisées, et sont très différentes du jeu original, mais pour le meilleur. Vous pouvez choisir entre une nouvelle perspective par-dessus l'épaule ou conserver les angles de caméra classiques du jeu original, mais les nouvelles commandes sont un peu bancales à cet égard. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il était possible de revenir aux commandes classiques.
En jouant sur PS5 Pro, le nouveau schéma utilise L2 pour viser (vue à la troisième personne avec un réticule de visée, mais vous pouvez passer à la première personne), R2 pour tirer ou attaquer, gauche et droite sur le d-pad pour les objets et les armes respectivement, et le stick analogique droit pour faire défiler les options.
Snake peut s'accroupir avec O, rouler avec triangle, recharger avec carré et interagir avec X. Maintenir L1 enfoncé fera marcher Snake très lentement et furtivement pour se faufiler sur les ennemis, et R1 fera passer Snake en vue à la première personne, comme dans l'original.
Le changement le plus intuitif et amusant, selon moi, est la possibilité de changer d'uniforme et de maquillage à la volée, grâce au célèbre Index de camouflage de MGS3. Il permet de changer de couleur presque instantanément (maintenez la croix directionnelle enfoncée pour afficher le menu à l'écran, comme illustré ci-dessus) et de se fondre dans les différents environnements. La santé, l'endurance et le pourcentage de camouflage de Snake sont affichés en bas de l'écran en permanence, et changer de camouflage est non seulement recommandé, mais nécessaire, surtout dans les niveaux de difficulté élevés, car les ennemis semblent vous voir de loin.
Vous pouvez toujours ouvrir le menu principal pour sélectionner vos camouflages manuellement, comme dans le jeu original, mais le changement est tellement simple et rapide, presque fluide. Les gardes ennemis rappellent ceux de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ce qui n'est pas surprenant, et ils semblent également plus mortels en combat.
J'ai terminé la partie Mission Vertueuse du jeu sans difficulté, en gardant les cinématiques pour mon grand écran à la maison, mais aussi parce que je voulais jouer au jeu autant que possible. J'ai essayé de me faufiler à couvert, d'utiliser généreusement l'indice de camouflage et de combattre les ennemis autant que possible. Le pistolet tranquillisant a une bonne chute de balles cette fois, et les attaques CQC peuvent être effectuées d'une simple pression sur R2 lorsque vous êtes proche, mais je jouais uniquement en difficulté Normale, donc je suppose que la difficulté est plus élevée.
Jouer avec les nouvelles commandes et le nouvel angle de caméra donne à MGS Delta une impression de jeu différent, mais familier. Snake semble plus imposant qu'avant, se déplaçant méthodiquement sur le champ de bataille. Je pense aussi qu'ajuster des éléments comme le filtre de couleur pour lui donner les mêmes teintes que l'original, ou même le remplacer par un filtre intitulé « Film d'action », pourrait créer de nombreuses expériences de jeu uniques, avec des changements d'angle de caméra, des masques et uniformes différents, et d'autres changements amusants.
Alors que je sautais quelques cinématiques, le nouveau générique d'ouverture est apparu, avec une version inédite du générique classique de Snake Eater, avec la chanteuse Cynthia Harrell de retour pour lui apporter une touche légèrement différente. C'était toujours aussi beau.
J'ai pu terminer le combat contre l'Unité Ocelot lorsque quelqu'un dans la salle a allumé les lumières pour me signaler que mon temps était écoulé, mais j'ai hâte de rejouer au plus vite. Ce que je retiens surtout de cette partie, c'est qu'il s'agit d'un remake très fidèle de MGS3, mais avec des améliorations de gameplay qui améliorent l'expérience de jeu pour tous les joueurs.
Je suis sûr que les méga-puristes trouveront des choses à redire (ils le font toujours), mais pour ceux d’entre nous qui cherchent à revivre MGS3 avec de nouveaux visuels incroyables, ou les nouveaux joueurs qui n’ont pas joué au titre original de 2004, cela ressemble à un incontournable pour 2025.
https://www.destructoid.com/metal-gear-solid-delta-snake-eater-hands-on/
C'est le cas de tous les fans qui ont été invité en fait, j'ai vu que des retours positifs :
Death Stranding 2 enjoyer:
"C'était l'expérience la plus cool de ma vie !
MGS Delta est fantastique à jouer, juste assez modernisé sans sacrifier le gameplay d'origine. Ils ont vraiment réussi à créer une atmosphère immersive.
Dommage d'avoir raté David Hayter."
Karim Jovian:
"J'ai vécu une expérience incroyable au pop-up Metal Gear Solid 3 Delta. J'ai joué au jeu et c'était génial !"
YealmSnake qui souligne entre autres:
"Les mouvements semblaient légers, pas aussi lourds que sur TPP (ce qui était une bonne chose pour lui)
Les boutons accroupi/couché et roulade étaient mappés différemment (ce qui l'avait rebuté au début).
On peut passer du style classique au nouveau style à tout moment du jeu. J'ai joué sur PS5 et je n'ai rencontré aucun problème de performances.
Un des points importants à souligner est l'amélioration du son sur les coups de feu et les grésillements sur le codec qui donnent un effet radio, ainsi que la dizaine de surfaces différentes que j'ai écoutées pour attirer les gardes.
(Il a constaté rien qui pourrait sembler inquiétant dans l'IA en jouant en mode Normal)
Le jeu est magnifique, les modèles de personnages étant les éléments les plus remarquables. Les agents du Gru et Ocelot ont tous des yeux très expressifs. On les voit prendre des décisions en une fraction de seconde. La pluie qui fait apparaître The Sorrow derrière The Boss était incroyable."
Lilly Delta:
"Vous n'avez rien à craindre avec MGS Delta, c'est comme un rêve" (bien d'accord)
Mint Fantôme:
Le pop-up MGS Delta était incroyable !!! J'ai tellement hâte de le voir sortir ! C'était magnifique et c'était tellement amusant d'y jouer !
Metal Gear Network - MGN:
"J'ai constaté de nombreux commentaires positifs de la part des personnes ayant joué à la démo de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater à New York aujourd'hui. J'espère en savoir plus sur les participants, ainsi que sur leurs réactions et leurs détails."
Et en nouveautés, il y en manque pas mal que j'ai pas écrit et qui étaient dans les vidéo Metal Gear Production Hotl!ne. Par exemple comme l'écran titre qui change en fonction du style sélectionné (New Style, Legacy Style). Un écran titre qui sera interactif même.
New Style : nouvel opening title
Legacy Style : opening MGS3 (2004)
Et on peut changer à tout moment durant la partie entre Legacy Style et New Style
Mais ça me fait délirer quand même la comm de Konami, si ils veulent attirer les nouveaux joueurs, car depuis le début leur communication c'est que du fan-service. Même les trailers, ils spoilent à fond
En tout cas, Delta va diviser, remake ou remaster (pour moi c'est un remake)
Est-ce qu'il fallait tout retoucher de A à Z (level design, game design, etc...)
Ou simplement moderniser le matériau d'origine en y apportant beaucoup de nouveautés mais à une certaine limite pour ne pas le dénaturer (c'est en tout cas l'avis de tous les fans pour l'instant)
Et aussi, info concernant les GA-KO, Konami a rajouté en plus des Kerotans, les GA-KO où ils promettent une belle récompense à la clé si on arrive à tous les trouver (pour les GA-KO)
Liquidus au fait bonne nouvelle, tu avais dit que Konami avait perdu les droits de Way To Fall. Il sera bien dans MGS Delta, je l'ai vu dans le vinyle de l'édition collector (side B)
SIDE A
- Snake Eater (nouvelle version MGS Delta par Cynthia Harrell)
- Virtuous Mission
- Operation Snake Eater
- Across The Border～Snake Meets The Boss
- Eva's Unveiling
- Ocelot Youth～Confrontation
- The Pain
SIDE B
- The Fear
- The Fury
- Battle In The Base
- Takin' on The Shagohod
- Way To Fall
Snake Eater (Japanese version)
remake = recréer = on refait en partant soit d'une page blanche ou en utilisant un script qu'on modifie etc...
Demon's Soul, MGS Delta sont en soi plus des remasters "visuels" que de réel remake, qui comme tu le dis, va bien mieux pour FF7
On voit ensuite une page avec différents camouflages et leur % de camo index ainsi que leur bonus de gameplay (pas mal de nouveaux qui sont présents dans les bonus de précommande de l'édition Deluxe).
Quand on mange, il y a un nouveau 'sound effect'
Il y a un truc super cool qui remplace les Dog Tags et que Konami avait parlé: "Nous avons fait de Secret Theater Delta un objet de collection qui peut être récupéré sur les gardes tout au long comme un objet contenant des séquences originales de Secret Theater.
En plus des séquence originales, il y a une nouvelle version Delta de Secret Theater. L'un des soldats ennemi l'a cachée, trouvez-là et prenez là"
Donc il faudra faire très attention, certains gardes auront en leur possession des films pour le Secret Theater (hyper fragiles qui peuvent partir en fumée au moindre coup de CQC ou de balles tranquillisantes)
C'est juste génial comme idée en plus des Kerotans et GA-KO à localiser en chemin, en même temps, pour une complétion à 100% https://www.youtube.com/watch?v=mu9zqVDuoRs&t=412s
Les chutes de balle (à cause de l'attraction de la gravité) vont rajouter du challenge. Ca sera beaucoup moins facile de faire un headshot à distance, en visant en ligne droite avec une visée bien alignée (il faudra être assez proche, voir très proche). J'imagine déjà que la distance fluctuera en fonction du type d'arme.
ioda l'évolution des animations comparé à l'original est quand même remarquable, surtout en mouvements CQC https://www.youtube.com/watch?v=zse-6GjMIm8&t=210s ainsi que le pas de course de Snake ou quand il passe en mode traque, etc... Globalement, on remarque une belle évolution dans les mouvements, qui sont plus souples.
Ils ont vraiment fait du très bon boulot, le petit détail quand on va dans le menu Camouflage et quand Snake était accroupi dans les herbes (il y a des feuilles qui sont restées sur sa tête https://www.youtube.com/watch?v=zse-6GjMIm8&t=845s
Comme il restera de la boue sur Snake quand il passera dans certains passages (ça rajoutera un petit plus sur le % de camo index)
Le système de détection est au top ! https://www.youtube.com/watch?v=zse-6GjMIm8&t=1148s
J'adore aussi ça https://www.youtube.com/watch?v=zse-6GjMIm8&t=630s au début ça surprend je pense que c'est les conseils qu'on sélectionne au début.
Et il ne faudra pas non plus oublier le nouveau système de dégats. Désormais toutes les blessures resteront sur Snake du début à la fin. Ca rajoutera un beau challenge !
Apres un remake du MGS4 me ferait vraiment plaisir, ne l'ayant jamais fait sur supports XBOX !