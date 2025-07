Depuis quelques jours, une rumeur gagne du terrain :. Un bruit de couloir pas si nouveau, mais qui ressurgit dans un contexte pour le moins tendu., affirmant que. Selon lui, tout serait déjà calé pour une transition en douceur, avecaux commandes deune fois l’èrerévolue.Mais cette version des faits n’est pas totalement partagée par tout le monde., a tenu à nuancer cette idée :Même si tout cela reste officieux, le timing n’a rien d’anodin.. Le message est clair :. Brutal.Dans cette ambiance de restructuration générale,. Non pas comme fusible, mais comme figure d’un cycle qui s’achève.. Mais ces derniers mois, les choix stratégiques (fermetures de studios, virage multiplateforme, abandon progressif du hardware traditionnel) divisent, y compris en interne.. Déjà très en vue ces derniers mois,. Une vision cohérente avec celle de… mais qui devra désormais prouver qu’elle peut survivre à sa figure fondatrice.. L’homme est toujours là, mais le décor autour de lui change.. Un départ sans éclat, mais hautement symbolique, qui marquerait la fin d’une époque pour Xbox… et peut être le début d’une nouvelle, encore incertaine.

posted the 07/02/2025 at 06:35 PM by liquidus