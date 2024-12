Tokyo, Japon - KADOKAWA CORPORATION ("KADOKAWA") et Sony Group Corporation ("Sony") ont signé aujourd'hui un accord stratégique de capital et d'alliance commerciale, convenant de procéder à une attribution à un tiers par KADOKAWA à Sony le 7 janvier 2025, Sony acquérant 12 054 100 nouvelles actions de KADOKAWA pour un montant d'environ 50 milliards de yens. Avec l'acquisition de ces nouvelles actions, Sony deviendra le premier actionnaire de KADOKAWA, détenant environ 10 % de ses actions, y compris les actions précédemment acquises par Sony en février 2021.



KADOKAWA et Sony ont historiquement collaboré sur divers projets et, par le biais de cette alliance de capital et d'affaires, ont l'intention de renforcer leur collaboration afin de maximiser la valeur de la propriété intellectuelle des deux sociétés au niveau mondial et de faciliter une collaboration plus large et plus profonde, telle que des investissements conjoints potentiels dans le domaine du contenu, la découverte conjointe de nouveaux créateurs et la promotion conjointe de nouveaux mélanges de médias de la propriété intellectuelle des deux sociétés. À l'avenir, les deux sociétés prévoient de discuter d'initiatives spécifiques de collaboration, telles que des initiatives visant à adapter la propriété intellectuelle de KADOKAWA dans des films d'action et des séries télévisées à l'échelle mondiale, à coproduire des œuvres animées, à étendre la distribution mondiale des œuvres animées de KADOKAWA par l'intermédiaire du groupe Sony, à étendre l'édition des jeux de KADOKAWA et à développer les ressources humaines afin de promouvoir et d'étendre la production virtuelle.

"Nous sommes très heureux de conclure cet accord de capital et d'alliance commerciale avec Sony. Cette alliance devrait non seulement renforcer nos capacités de création de propriété intellectuelle, mais aussi accroître nos options de combinaison de médias de propriété intellectuelle avec le soutien de Sony pour l'expansion mondiale, ce qui nous permettra de fournir notre propriété intellectuelle à un plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier. Nous sommes convaincus que cela contribuera grandement à maximiser la valeur de notre propriété intellectuelle et à accroître la valeur de notre entreprise à moyen et à long terme. Nous avons l'intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos efforts de collaboration avec Sony produisent d'excellents résultats sur le marché mondial.

"Grâce à ce capital et à cette alliance commerciale, nous deviendrons le principal actionnaire de KADOKAWA, qui crée constamment une grande variété de propriété intellectuelle, y compris des publications et des livres, tels que des romans légers et des bandes dessinées, ainsi que des jeux et des animes. En combinant la vaste propriété intellectuelle et l'écosystème de création de propriété intellectuelle de KADOKAWA avec les forces de Sony, qui a promu l'expansion mondiale d'une large gamme de divertissements, y compris les anime et les jeux, nous prévoyons de travailler en étroite collaboration pour réaliser la stratégie "Global Media Mix" de KADOKAWA, visant à maximiser la valeur de sa propriété intellectuelle, et la vision à long terme de Sony, "Creative Entertainment Vision"".

Détails de l'alliance commerciale



La Société et Sony ont convenu de discuter des points d'action suivants après l'attribution à un tiers et de mettre en œuvre l'alliance commerciale sur les questions convenues entre les deux sociétés.

mettre en œuvre l'alliance commerciale sur les points convenus entre les deux sociétés :

(i) Investissements conjoints dans des secteurs d'activité de premier plan dans les domaines du contenu mondial

(ii) découverte de nouveaux créateurs utilisant les plateformes UGC

(iii) Promotion conjointe d'une nouvelle combinaison médiatique de la propriété intellectuelle des deux sociétés (y compris l'édition, l'animation et la commercialisation).

commercialisation)

(iv) Adaptations mondiales et distribution par le groupe Sony de la propriété intellectuelle de l'entreprise dans des films d'action et des séries dramatiques.

séries dramatiques

(v) la production d'œuvres animées par le biais de la gestion conjointe et de la coproduction

(vi) poursuite de l'expansion de la distribution mondiale par le groupe Sony des œuvres animées de la société et des produits liés à l'animation

de la société et des produits liés à l'animation

(vii) Développement du personnel pour la promotion et la diffusion de la production virtuelle

(viii) Poursuite de l'extension de la portée de l'édition de jeux de la société

(ix) Distribution des publications de la société, y compris les mangas, sous forme de livres électroniques par le groupe Sony.

(ii) Amélioration de la distribution mondiale de la propriété intellectuelle Sur les fonds à obtenir par le biais de l'attribution à des tiers, 29,7 milliards de yens seront alloués à l'amélioration de la distribution mondiale de la propriété intellectuelle. Afin de distribuer à l'échelle mondiale une plus grande partie de son abondante propriété intellectuelle, y compris la nouvelle propriété intellectuelle créée par le biais du point (i) ci-dessus, et divers produits de mixage de médias développés sur la base de cette propriété intellectuelle, en particulier sur les grands marchés anglophones et sinophones, la société envisage de développer des bases à l'étranger pour la fabrication, la distribution et la vente, et de procéder à des acquisitions d'entreprises. En outre, la société s'efforcera de jeter les bases d'un élargissement de la portée de l'édition de jeux vidéo. Quoi qu'il en soit, l'entreprise pourrait réaliser plusieurs opérations en même temps, en allouant à chaque transaction un capital allant de moins de 100 millions de yens à plus de 5 milliards de yens, tout en prévoyant la possibilité d'utiliser des plateformes appartenant au groupe Sony.