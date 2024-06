Par le développeur deetDirection musicale et audio de Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Tactics Ogre).Illustrations de Takeshi Oga (Gravity Rush, Siren).Bienvenue à Era.Là où chaque vie a un prix.Chaque Eran est lié à l'un des sept péchés avant son premier anniversaire.Toute leur vie, les gens luttent contre leurs pulsions.S'ils y parviennent, leur âme immortelle est promise à une place sur la Terre sacrée de Hellden.Mais s'ils échouent et succombent à leur péché, un sort pire que la mort les attend.Un sort pire que la mort les attend...

Who likes this ?

posted the 05/29/2024 at 06:00 PM by nicolasgourry