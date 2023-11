Selon Jordan Middler de VGC:Donc en gros ça donne le remaster de TLOU2 par ses nouveaux de ND selon VGC.La team Druckmann qui reprend le gros du studio avec en plus une bonne part désormais de la team Faction 2 selon Schreier depuis que Faction 2 a été gelé.

posted the 11/18/2023 at 08:33 AM by jenicris