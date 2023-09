Confirmé par James Stevenson d'Insomniac sur Twitter:Et dans une interview sur IGN, via Mike Fitzgerald, directeur de la technologie d'Insomniac:MF : La base de nos décisions en matière de rendu est que nous aimons que notre résolution soit dynamique et que nous disposions d'une solution d'anticrénelage temporel assez robuste qui nous permet d'augmenter ou de diminuer l'échelle, de réaliser différents effets de tramage avec les matériaux et les éléments de la scène. Cela signifie que nous pouvons tirer parti des préférences des joueurs quant à la manière dont ils veulent jouer et nous assurer que nous utilisons également toutes les caractéristiques de leur écran dans la console. Ainsi, que vous ayez une télévision VRR, une télévision 120 Hz, que vous aimiez jouer à 60 images par seconde ou à 30 ou 40, si vous avez une télévision 120 Hz, nous pouvons vraiment tout adapter pour utiliser au mieux cette technologie.MF : Pour ces titres, nous avions le mode Fidélité, qui utilisait les 4K dans les réflexions de ray tracing, et nous avions un mode Performance qui désactivait le ray tracing et effectuait le rendu à une résolution inférieure. Ensuite, nous avons été en mesure d'ajouter, je pense, autour du lancement, si ce n'est juste après, le mode Performance RT, comme nous l'avons appelé, qui essayait d'être le meilleur des deux. Et pour ce jeu, nous sommes vraiment en mesure d'offrir ce mode de performance de base. Il n'y a aucun mode de ce jeu où le ray tracing est désactivé, ce n'est pas nécessaire. Nous avons vraiment trouvé comment offrir ce que nous pensons être la bonne image et les bons visuels de Spider-Man et nous voulons nous assurer que chaque joueur les voit.