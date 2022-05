Découvrez Oddworld : Abe's Oddysee, sorti à l'origine sur la console PlayStation®, amélioré par des fonctions pour un meilleur rendu (de l'image), de rembourrage, de sauvegarde rapide et de filtres vidéo personnalisés.

Découvrez "Ridge Racer 2", sorti à l'origine sur la console PSP™ (PlayStation®Portable), amélioré grâce à un meilleur rendu (de l'image), au rembobinage, à la sauvegarde rapide et aux filtres vidéo personnalisés.

"Cela signifie que si vous avez acheté des versions démat de l'un des jeux PS1 et PSP à venir sur Premium sur PS3 ou PSP, vous pourrez télécharger une version gratuitement sur votre PS4 ou PS5 une fois que le nouveau service PS Plus sera lancé dans la partie du monde ou vous vous trouvez."

La description de Worms World Party confirme la présence du jeu en ligne : "Accédez au fantastique "Wormpot" qui vous offre plus de 1000 styles de jeu différents. Tous les modes sont disponibles hors ligne, en ligne, ou un mélange des deux !"

Pour ceux qui veulent pas de PS+ pour y jouer, voilà les prix (approximativement):20 Ringgit (Malaisie) 5 CAD (Canada) 4 Euro (EU) 4 USD (USA)39 Ringgit (Malaisie) 11 CAD (Canada) 9 Euro (EU) 9 USD (USA)La confirmation des filtres vidéo personnalisés est nouvelle.Jusqu'à présent, pour au moins certains de ces jeux classiques, nous avons entendu parler d'améliorations/ajouts comme...Filtres vidéo personnalisésAugmentation de la résolutionAugmentation du nombre de FPSSupport des trophéesFonctions de rembobinage et de sauvegarde rapide.Confirmation que vous pouvez accéder librement aux jeux classiques achetés précédemment une fois qu'ils ont été ajoutés au PSN:Possibilité de jouer en ligne :Les jeux PS1 disposent d'un filtre CRTLes jeux PS1 peuvent avoir une fonctionnalité en ligneLes jeux PSP sont améliorésLes trophées des jeux PS1 sont optionnelsDiverses méthodes de mise à l'échelle (scaling), formats d'image pris en chargeLes jeux PS1 et PSP prennent en charge le rembobinage, la sauvegarde rapide et les sauvegardes peuvent être téléchargées en ligneFiltre par défaut :Filtre CRT:Filtre moderne: