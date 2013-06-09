Intervenant n° 1R : De manière générale, la croissance du nombre d’utilisateurs mensuels actifs (MAU) peut fluctuer, mais nous avons enregistré une augmentation continue de ce chiffre. Cependant, nous ne nous concentrons pas uniquement sur la croissance du MAU comme seul indicateur clé de performance (KPI). Nous nous attachons à atteindre une croissance rentable. Nous voulons nous assurer que la valeur vie client (LTV) de chaque nouvel utilisateur soit rentable. Nous visons à y parvenir en augmentant la valeur vie client, en accroissant les revenus récurrents et en mettant en œuvre une discipline et une efficacité opérationnelles. En trouvant le juste équilibre entre ces différents axes de croissance, nous pourrons atteindre notre objectif de croissance rentable. Nous ne prévoyons pas de communiquer d’objectifs chiffrés spécifiques concernant le nombre d’utilisateurs mensuels actifs (MAU) pour les années à venir, mais à long terme, nous sommes convaincus qu’il existe une marge de progression pour notre MAU au sein de l’écosystème PlayStation. C’est pourquoi nous investissons dans l’avenir de la plateforme afin de la rendre plus accessible à un plus large éventail d’utilisateurs.R : Notre priorité est d’accroître la rentabilité, et non de rechercher le nombre d’utilisateurs mensuels actifs à tout prix. Il existe plusieurs moyens d’y parvenir grâce à des revenus récurrents, tels que ceux générés par les contenus supplémentaires, et la croissance du nombre d’utilisateurs mensuels actifs pourrait également en faire partie. Mais nous nous concentrons davantage sur la monétisation de notre base d’utilisateurs, ce qui se reflète clairement dans les solides résultats financiers de l’exercice 2025.Intervenant n° 2R : Tout d’abord, nous considérons le matériel comme la base permettant d’offrir l’expérience de jeu, et en proposant des produits tels que le PlayStation Portal Remote Player (PS Portal), nous visons à offrir des expériences adaptées aux styles de jeu des utilisateurs au-delà du salon, qui a traditionnellement été considéré comme le principal environnement d’utilisation. En ce qui concerne la tarification, il n’est pas réaliste pour nous d’absorber toutes les hausses de coûts des composants, et nous avons déjà mis en œuvre certaines hausses de prix en dehors du Japon. À l’heure actuelle, cependant, les ventes se déroulent comme prévu, et nous ne pensons pas que cela ait entraîné une baisse de la demande des clients.Parallèlement, nous surveillons attentivement le marché et continuons à évaluer notre approche. Nous estimons qu’il est important pour nous de tout mettre en œuvre pour que les clients puissent pleinement profiterIntervenant n° 5R : Grâce à l’IA, nous sommes désormais capables d’analyser des données à grande échelle beaucoup plus rapidement, et nous constatons des progrès considérables dans l’optimisation de l’utilisation des données. De plus, le volume de transactions sur le PlayStation Store est énorme. Ainsi, lorsque des activités frauduleuses entraînent des remboursements, l’impact financier peut être très important. Actuellement, des moteurs d’IA sont utilisés pour évaluer la fiabilité des transactions avec un haut degré de sophistication, ce qui contribue à la prévention de la fraude. À l’avenir, notre priorité sera de fournir une plateforme permettant aux créateurs de monétiser leur travail de manière plus efficace et plus rentable. En tant qu’entreprise de divertissement créative, nous accordons la priorité à nos créateurs : l’IA améliore leur travail en supprimant les tâches répétitives et en permettant des itérations plus rapides ainsi que des résultats de meilleure qualité, notamment grâce à l’utilisation d’éléments synthétiques, y compris des voix synthétiques, comme premiers éléments de remplacement. Il s’agit moins d’une question de rentabilité que d’une amélioration de la qualité et de la vitesse de développement, ce que nous considérons comme extrêmement précieux. Depuis de nombreuses années, l’IA est profondément intégrée à nos processus de développement, et nous constatons de plus en plus son impact sur des expériences de jeu plus immersives, où les personnages et les univers sont enrichis par les capacités de l’IA.Parallèlement, nous menons des expériences à un niveau plus fondamental avec des initiatives de moindre envergure axées sur l'IA, tout en gardant les pieds sur terre quant aux gains d'efficacité à court terme. Ces efforts nous permettent de rester à la pointe à mesure que l'IA continue d'évoluer, tant au niveau des processus de développement que dans la conception des futures expériences des joueurs.Intervenant n° 6R : PlayStation est depuis longtemps étroitement associée à l’idée de jouer dans le salon. Cependant, ces dernières années, de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde ont recours à des écrans individuels. En réponse à cette tendance, nous commercialisons des périphériques tels que des écrans et des enceintes afin de rompre avec l’idée reçue selon laquelle « PlayStation rime avec salon » et d’élargir les scénarios d’utilisation. Pour la plateforme de nouvelle génération, plutôt que de simplement servir d’alternative aux PC, nous visons à offrir une valeur ajoutée propre à PlayStation. Cela inclut non seulement des avancées technologiques, mais aussi un élargissement des modes d’utilisation, permettant une expérience fluide dont on peut profiter naturellement au-delà du salon.R : Fondamentalement, la gestion de notre portefeuille de logiciels first-party doit être rigoureuse et s’inscrire dans le long terme. Nous associons une solide équipe de développement interne à des partenaires externes du monde entier afin de trouver un équilibre entre les titres phares AAA, les projets à plus petite échelle, les jeux narratifs solo et les jeux en ligne. Notre portefeuille de jeux en ligne continue d’afficher des performances stables, et nous prévoyons de sortir au moins un titre phare majeur chaque année pour soutenir la période des fêtes et l’écosystème PlayStation. Nous avons également l’intention de continuer à surprendre les joueurs avec des titres inattendus comme *Until Dawn 2*, tout en proposant des démos, des benchmarks et du contenu exclusif en avant-première lorsque cela s’avère nécessaire.R : Nous prévoyons d'amortir les coûts liés aux investissements et à l'exploitation grâce aux revenus générés par PS Plus, qui propose le service de streaming.