Deborah Ann Woll : Oh mon Dieu, je ne peux pas te le dire. Je me pince encore pour y croire. Tu sais, encore une fois, je suis au courant depuis près de dix ans, et je n’ai pas pu en parler.

Deborah Ann Woll : Presque. Il m’en a parlé en 2018, et ils étaient au courant bien avant ça. C’est dingue. Par exemple, quand Cory m’a fait venir pour discuter de Ragnarök et me montrer le jeu de 2018, il avait déjà une affiche du jeu Laufey avec moi et un cube. Un cube qui est là depuis le tout début. Ça fait profondément partie de l’univers.

Cela vient d'une interview de Cgmagonline. C'est en rapport avec le passage sur GOW Laufey. Pour un peu plus de contexte, l'interview ne parle pas que du jeu mais Deborah parle également de Marvel, Woodcreek... Plus dans le lien (ci-dessous) si ça vous intéresse.Deborah Ann Woll qui prêtera ses traits à Laufey pour ceux qui ont raté l'info.