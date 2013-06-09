Les studios Sony
Cela vient d'une interview de Cgmagonline. C'est en rapport avec le passage sur GOW Laufey. Pour un peu plus de contexte, l'interview ne parle pas que du jeu mais Deborah parle également de Marvel, Woodcreek... Plus dans le lien (ci-dessous) si ça vous intéresse.
Deborah Ann Woll qui prêtera ses traits à Laufey pour ceux qui ont raté l'info.
Cgmagonline: On couvre ces événements depuis chez nous, j’ai deux enfants, et je criais à pleins poumons. Je me disais : « Mais qu’est-ce qui se passe ? !!! » Mon fils m’a demandé : « Tu es en colère contre quelqu’un ? » Je lui ai répondu : « Non, je suis tellement excitée !!! » Alors, qu’est-ce que ça fait ?
Deborah Ann Woll : Oh mon Dieu, je ne peux pas te le dire. Je me pince encore pour y croire. Tu sais, encore une fois, je suis au courant depuis près de dix ans, et je n’ai pas pu en parler.
Cgmagonline: Dix ans ?!
Deborah Ann Woll : Presque. Il m’en a parlé en 2018, et ils étaient au courant bien avant ça. C’est dingue. Par exemple, quand Cory m’a fait venir pour discuter de Ragnarök et me montrer le jeu de 2018, il avait déjà une affiche du jeu Laufey avec moi et un cube. Un cube qui est là depuis le tout début. Ça fait profondément partie de l’univers.
posted the 06/22/2026 at 03:14 PM by jenicris
J'ai très très hâte, ce que j'ai vu me hype de fou. J'espère qu'ils ont bien écouté les joueurs sur le backseat.
Vivement d'en savoir/voir plus !
J’ai tjrs voulu en savoir plus sur la femme de kratos. J’espère qu’ils raconteront enfin leur rencontre, qu’ils définiront le concept de royaume (car bon, elle ressemble à quoi leur planète terre avec tous les dieux « vivant ») et qu’ils insisteront bien sur les raisons de sa mort, parce que je ne me rappelle pas si le jeu a été clair ou pas sur ce point.
marcus62 je l’espère, parce que c’est franchement nul comme idée, un vulgaire cube d’1m50.
Parie que c'est Faye qui a sonné la corne pour appeler le serpent
akinen
Aucune chance que ce cube reste un cube franchement
Si le cube a un lore de fou je dis bravo
akinen Suite à son combat avec le dieu du tonnerre, Odin a envoyé Baldur lui régler son compte mais ce dernier n'a pas été assez rapide. Ce n'est pas dit explicitement, on la voit non blessée dans les flashbacks, ils semblaient vivre une vie paisible tous les trois. Mais c'est peut-être tout de même lié à ce combat.
jenicris J'ai lu une supposition comme quoi le cube était peut-être Merlin et l'épée Excalibur...
Moi c'est Ymir j'ai vu pour le cube.