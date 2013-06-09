SONY Waypoint
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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/22/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Deborah Ann Woll : "Cory m'a présenté le projet GOW Laufey en 2018"
Les studios Sony


Cela vient d'une interview de Cgmagonline. C'est en rapport avec le passage sur GOW Laufey. Pour un peu plus de contexte, l'interview ne parle pas que du jeu mais Deborah parle également de Marvel, Woodcreek... Plus dans le lien (ci-dessous) si ça vous intéresse.
Deborah Ann Woll qui prêtera ses traits à Laufey pour ceux qui ont raté l'info.

Cgmagonline: On couvre ces événements depuis chez nous, j’ai deux enfants, et je criais à pleins poumons. Je me disais : « Mais qu’est-ce qui se passe ? !!! » Mon fils m’a demandé : « Tu es en colère contre quelqu’un ? » Je lui ai répondu : « Non, je suis tellement excitée !!! » Alors, qu’est-ce que ça fait ?

Deborah Ann Woll : Oh mon Dieu, je ne peux pas te le dire. Je me pince encore pour y croire. Tu sais, encore une fois, je suis au courant depuis près de dix ans, et je n’ai pas pu en parler.


Cgmagonline: Dix ans ?!

Deborah Ann Woll : Presque. Il m’en a parlé en 2018, et ils étaient au courant bien avant ça. C’est dingue. Par exemple, quand Cory m’a fait venir pour discuter de Ragnarök et me montrer le jeu de 2018, il avait déjà une affiche du jeu Laufey avec moi et un cube. Un cube qui est là depuis le tout début. Ça fait profondément partie de l’univers.
Cgmagonline - https://www.cgmagonline.com/interviews/deborah-ann-woll-god-of-war-laufey-marvel/
    tags : santa monica ps5 god of war laufey
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    posted the 06/22/2026 at 03:14 PM by jenicris
    comments (15)
    aozora78 posted the 06/22/2026 at 03:19 PM
    Ce qui est positif, c'est que c'était prévu du coup! Pas quelque chose de réfléchit après Ragnarok ou ils se sont soudainement dit "Et, on sait pas trop quoi faire avec Kratos et Atreus après ça pour l'instant, et si on faisait un jeu sur Faye ?"

    J'ai très très hâte, ce que j'ai vu me hype de fou. J'espère qu'ils ont bien écouté les joueurs sur le backseat.
    jenicris posted the 06/22/2026 at 03:21 PM
    aozora78 oui Ariel Lawrence, a également confirmé que le dev du jeu avait commencé bien avant son retour chez Santa Monica, avec à sa tête Cory.
    altendorf posted the 06/22/2026 at 03:28 PM
    Pas si étonnant vu les "mystérieuses" interactions laissées ici et là dans GOW et Ragnarök qui prennent désormais sens avec Laufey.
    romgamer6859 posted the 06/22/2026 at 03:28 PM
    Avec le recul, je pense que je préfère le cube à atreus
    magneto860 posted the 06/22/2026 at 03:58 PM
    Que le cube soit prévu depuis huit ans et plus, ça laisse songeur.
    marcus62 posted the 06/22/2026 at 04:01 PM
    Toujours pas fan du cube... mais je reste convaincu qu'il pourra prendre d'autres formes au cours du jeu !

    Vivement d'en savoir/voir plus !
    akinen posted the 06/22/2026 at 04:02 PM
    Pinaise, j’ai cru que t’avais mis l’artwork parodique

    J’ai tjrs voulu en savoir plus sur la femme de kratos. J’espère qu’ils raconteront enfin leur rencontre, qu’ils définiront le concept de royaume (car bon, elle ressemble à quoi leur planète terre avec tous les dieux « vivant ») et qu’ils insisteront bien sur les raisons de sa mort, parce que je ne me rappelle pas si le jeu a été clair ou pas sur ce point.

    marcus62 je l’espère, parce que c’est franchement nul comme idée, un vulgaire cube d’1m50.
    wickette posted the 06/22/2026 at 04:21 PM
    Très hâte ! Le trailer gameplay m'a beaucoup plu, le scénario autour de Faye non pas en prequel mais en parallèle c'est surtout ça pour moi qui fait que c'est day one, excellente idée.

    Parie que c'est Faye qui a sonné la corne pour appeler le serpent

    akinen
    Aucune chance que ce cube reste un cube franchement
    aozora78 posted the 06/22/2026 at 04:25 PM
    romgamer6859 Pareil, y a moyen que le cube au final soit plus cool, si il ne backseat pas.

    Si le cube a un lore de fou je dis bravo
    jenicris posted the 06/22/2026 at 04:29 PM
    Je pense avoir une idée de qu'est le cube
    magneto860 posted the 06/22/2026 at 04:34 PM
    [SPOIL] [Vous avez été prévenu si jamais] [/SPOIL]
    akinen Suite à son combat avec le dieu du tonnerre, Odin a envoyé Baldur lui régler son compte mais ce dernier n'a pas été assez rapide. Ce n'est pas dit explicitement, on la voit non blessée dans les flashbacks, ils semblaient vivre une vie paisible tous les trois. Mais c'est peut-être tout de même lié à ce combat.

    jenicris J'ai lu une supposition comme quoi le cube était peut-être Merlin et l'épée Excalibur...
    sonilka posted the 06/22/2026 at 04:52 PM
    J'en reviens toujours pas que l'artwork soit officiel. Franchement y a pas un gars haut placé qui a un moment donné s'est dit "bon les gars, votre délire de cube c'était marrant mais faut arrêter maintenant".
    snave posted the 06/22/2026 at 05:24 PM
    Sérieusement, vous ne parlez que du cube, c'est ça le plus important sérieusement ? Il n'y a pas autre chose à regarder que ce cube ?
    bigsnake posted the 06/22/2026 at 05:37 PM
    magneto860
    Moi c'est Ymir j'ai vu pour le cube.
    romgamer6859 posted the 06/22/2026 at 05:49 PM
    aozora78 oui, c'est ce qui m'attire le plus dans ce jeu, le lore et l'histoire.
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