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C’est une confirmation sobre, mais révélatrice.. Rien d’étonnant : upscaling, reconstruction et frame gen font désormais partie du même écosystème côté PC, etsuit logiquement cette direction.En revanche, aucun calendrier.. De quoi laisser penser que la feature dépasse le simple cadre de la PS5 Pro et pourrait plutôt s’inscrire dans une logique next-gen.A ce stade, Sony ne fait donc pas figure de pionnier mais de suiveur structuré. La base technologique est là, mais la mise en production reste à définir.