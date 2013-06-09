Une idée semblait parfaite : Bloodborne , un jeu d'action gothique sorti en 2015 sur PlayStation 4. Développé par FromSoftware, Bloodborne est largement considéré comme l'un des plus grands jeux jamais créés, mais sa version originale souffrait de chutes de framerate et d'autres problèmes techniques, ce qui en faisait le candidat idéal pour un remake par Bluepoint. Les fans rêvaient d'un remake de Bloodborne depuis des années, et l'idée avait été sérieusement envisagée, voire même un temps pressentie chez Bluepoint, avant de ne jamais entrer en production.



Début 2025, lorsque Bluepoint a de nouveau proposé le projet de remake de Bloodborne , le studio s'est vu répondre que le projet était viable financièrement, mais que FromSoftware s'y opposait, selon des sources proches du dossier.

Et l'on pense depuis longtemps que FromSoft/Miyazaki n'étaient pas satisfaits du remake de Demon's Souls sur PS5.

L'année dernière, Bluepoint Games a proposé un remake de Bloodborne. Sony n'a pas refusé... mais FromSoftware l'a fait.Au cœur de la fermeture tragique de Bluepoint, ce qu'ils ont fait au cours des cinq dernières années et pourquoi le studio a été fermé :NateTheHate2:[urlhttps://www.resetera.com/threads/jason-schreier-bluepoint-pitched-a-bloodborne-remake-in-2025-sony-said-yes-fromsoftware-said-no.1449025/page-8#post-151925770[/url]