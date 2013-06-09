SONY Waypoint
name : Bloodborne
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : FromSoftware
genre : action-RPG
multiplayer : 1 à 5 (online)
european release date : 03/25/2015
group information
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/27/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2158
visites since opening : 7857111
subscribers : 222
bloggers : 4
Jason Schreier : Bluepoint a proposé un remake de Bloodborne en 2025. Sony a dit oui, FromSoftware a dit non
Business & stratégie commerciale


L'année dernière, Bluepoint Games a proposé un remake de Bloodborne. Sony n'a pas refusé... mais FromSoftware l'a fait.

Au cœur de la fermeture tragique de Bluepoint, ce qu'ils ont fait au cours des cinq dernières années et pourquoi le studio a été fermé :

Une idée semblait parfaite : Bloodborne , un jeu d'action gothique sorti en 2015 sur PlayStation 4. Développé par FromSoftware, Bloodborne est largement considéré comme l'un des plus grands jeux jamais créés, mais sa version originale souffrait de chutes de framerate et d'autres problèmes techniques, ce qui en faisait le candidat idéal pour un remake par Bluepoint. Les fans rêvaient d'un remake de Bloodborne depuis des années, et l'idée avait été sérieusement envisagée, voire même un temps pressentie chez Bluepoint, avant de ne jamais entrer en production.

Début 2025, lorsque Bluepoint a de nouveau proposé le projet de remake de Bloodborne , le studio s'est vu répondre que le projet était viable financièrement, mais que FromSoftware s'y opposait, selon des sources proches du dossier.


NateTheHate2:

Et l'on pense depuis longtemps que FromSoft/Miyazaki n'étaient pas satisfaits du remake de Demon's Souls sur PS5.


NateTheHate2:

Et l'on pense depuis longtemps que FromSoft/Miyazaki n'étaient pas satisfaits du remake de Demon's Souls sur PS5.
Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-02-27/sony-s-bluepoint-pitched-bloodborne-remake-before-closure
    tags : sony fromsoftware bloodborne bluepoint
    ravyxxs
    posted the 02/27/2026 at 08:35 PM by jenicris
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 08:43 PM
    Si c'est vrai....Les fils de tinpes si c'est vrai, ils veulent s'approprier tout le blé. Ils ont vu le remake de Demon Souls ils ont vu floue.....en plus des ventes, ils ont eu la haine. Je vois que ça. Non non Sony, NOUS, on va faire votre remake, mais pas maintenant on doit faire une exclu Switch 2 et sortir 15 spin off de Elden Ring, puis on ferra votre remake.


    J'ai tout bon ?
    brook1 posted the 02/27/2026 at 08:50 PM
    Ça confirme les propos de Shuhei Yoshida récemment : Miyazaki lui avait dit que c'était son jeu préféré et qu'il laisserait personne d'autre y toucher
    kratoszeus posted the 02/27/2026 at 08:52 PM
    Ils auraient pu supervisée le développement et faire garder la vision originale dans ce remake...
    kirk posted the 02/27/2026 at 09:13 PM
    La direction artistique et l'ost du remake de DS sont une farce.
    J'ose même pas imaginer Bloodborne subir le même traitement. C'est tant mieux comme ça.
