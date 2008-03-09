Cinéma

Annoncée il y a maintenant huit ans,Dans une interview récente,, actant ce que beaucoup soupçonnaient déjà : le développement n’a jamais réellement avancé et ne figure plus dans les priorités deJohnson rappelle rester attaché à l’univers, mais. Entre la franchise, son prochain film décrit comme un thriller paranoïaque aux accents SF, et, aucun créneau ne semble compatible avec une nouvelle incursion dans la saga.Côté, cette mise en sommeil s’inscrit dans. Plusieurs projets annoncés après 2019 ont été ajustés, reportés ou abandonnés, et la trilogie de Johnson fait partie des victimes de ces fluctuations.En l’état,, même s’il n’exclut pas l’idée à long terme. Le projet initial, lui, rejoint la liste des initiatives évoquées mais jamais concrétisées, longtemps alimentées par les communications successives et devenues avec le temps un sujet récurrent de spéculation dans la communauté.