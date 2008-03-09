Annoncée il y a maintenant huit ans, la trilogie Star Wars confiée à Rian Johnson appartient désormais au passé
.
Dans une interview récente, le réalisateur de The Last Jedi confirme que le projet est mort
, actant ce que beaucoup soupçonnaient déjà : le développement n’a jamais réellement avancé et ne figure plus dans les priorités de Lucasfilm
.
Johnson rappelle rester attaché à l’univers, mais ses engagements actuels dominent largement son calendrier
. Entre la franchise Knives Out
, son prochain film décrit comme un thriller paranoïaque aux accents SF, et un accord de deux projets chez Warner
, aucun créneau ne semble compatible avec une nouvelle incursion dans la saga.
Côté Lucasfilm
, cette mise en sommeil s’inscrit dans un contexte plus large de réorganisation permanente de ses productions depuis L’Ascension de Skywalker
. Plusieurs projets annoncés après 2019 ont été ajustés, reportés ou abandonnés, et la trilogie de Johnson fait partie des victimes de ces fluctuations.
En l’état, rien n’indique que le réalisateur reviendra un jour sur Star Wars
, même s’il n’exclut pas l’idée à long terme. Le projet initial, lui, rejoint la liste des initiatives évoquées mais jamais concrétisées, longtemps alimentées par les communications successives et devenues avec le temps un sujet récurrent de spéculation dans la communauté.