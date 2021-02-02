IGNFrance 10/10

Numerama 10/10

GameWave 9/10

JV 18/20

Geeko 8/10

Arc Raiders s’impose comme un tournant du genre extraction. Sa structure, d’une précision rare, son atmosphère d’une intensité palpable et son exécution technique sans faille en font une œuvre d’une maîtrise remarquable. Embark Studios réussit à transformer un concept souvent redondant en un monde crédible, cohérent, presque organique. La tension permanente, la richesse du gameplay, la justesse du sound design et la beauté du rendu forment un tout qui frôle la perfection. C’est un jeu exigeant mais juste, qui récompense l’observation autant que le courage. À ce niveau de finition et d’équilibre, on ne parle plus seulement d’un excellent titre d’action, mais d’une référence.Arc Raiders n’est pas juste un shooter de plus, c’est une expérience à part qui vient briser une certaine monotonie. Sous ses airs d’extraction game classique, le titre d’Embark Studios impose un style, une tension, une ambiance sonore qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Chaque expédition a son histoire, ses rivalités et ses alliances. Derrière cette base solide, on devine un univers en expansion, soutenu par une roadmap sur dix ans et une direction artistique pleine d’âme.ARC Raiders est bien plus qu’un simple shooter d’extraction, c’est une expérience viscérale, sensorielle et maîtrisée, pensée pour ceux qui aiment le risque autant que la récompense. Embark Studios a su donner une vraie identité à son univers, en combinant un gameplay accessible, un PvPvE d’une rare intensité et une direction artistique d’une beauté saisissante.Chaque sortie sur cette Terre dévastée raconte une histoire différente, faite de rencontres, de trahisons ou d’entraide, dans un monde à la fois oppressant et fascinant. Nous y retrouvons un équilibre rare entre adrénaline et contemplation, entre danger et émerveillement.S’il reste encore quelques points à affiner, quêtes un peu répétitives, progression parfois lente et difficulté des raids à plusieurs, ARC Raiders parvient à se hisser parmi les meilleurs titres du genre dès sa sortie. Une aventure humaine et mécanique, à la fois brutale et poétique, que l’on relance sans jamais s’en lasser.ARC Raiders est un quasi sans faute. Compliqué d’en attendre plus d’un extraction shooter, tout est là : un excellent PvE porté par une IA tout simplement excellente ; des retournements de situation à gogo avec juste ce qu’il faut de joueurs ; des cartes vastes qui ne sont pas avares en secrets ; un très bon gameplay qui sait pourquoi il est là ; une longue montée en puissance dont l’horizon est incarné par d’énormes machines à affronter. Bref, vous avez compris l’idée. C’est à essayer de toute urgence.Arc Raiders est une promesse, celle d’un univers à fort potentiel encore en gestation. Embark Studios pose les bases d’un shooter d’extraction ambitieux, doté d’un lore fascinant, d’une direction artistique somptueuse et d’un système de progression terriblement addictif. S’il manque encore d’âme en solo et de profondeur scénaristique, le titre montre déjà toute la maîtrise de ses créateurs pour bâtir une expérience coopérative à haute intensité. Avec son modèle saisonnier et son socle technique solide, Arc Raiders n’est peut-être pas encore le jeu révolutionnaire qu’il ambitionne d’être, mais il en a clairement toutes les cartes en main pour le devenir.