Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
name : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform : PC
editor : Konami
developer : Virtuos Games
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X
Gaming Zone
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 08/23/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2848
visites since opening : 11400263
subscribers : 134
bloggers : 1
Konami veut assurer l'avenir de Metal Gear en formant une nouvelle équipe
Actualité générale


Près de dix ans après Metal Gear Solid V : The Phantom Pain et sept ans après le controversé Metal Gear Survive, la franchise Metal Gear s’apprête à opérer un tournant inédit. Avec le lancement de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater le 28 août, Konami ne cherche pas seulement à capitaliser sur la nostalgie : l’éditeur tente clairement de pérenniser la série en formant une nouvelle génération de développeurs, cette fois sans Hideo Kojima à la barre.

Il faut rappeler que la relation entre Kojima et Metal Gear a toujours été ambivalente. L’intéressé a annoncé à de multiples reprises son intention de quitter la saga après chaque épisode majeur : MGS2, MGS3, puis surtout MGS4, censé être développé sans sa supervision… avant que la réalité ne le rattrape. Tant que Kojima était là, Konami pouvait compter sur ce jeu de dupes. Depuis 2015, le divorce avec Konami impliquant son départ définitif pour fonder Kojima Productions, la page s’est brutalement tournée : l’éditeur doit désormais composer avec une licence orpheline de son créateur.



Pour gérer cette transition délicate, Konami s’appuie sur deux vétérans de l’ère Kojima Productions : Noriaki Okamura, créateur de Zone of the Enders et aujourd’hui producteur attitré de la franchise, et Yuji Korekado, également producteur et déjà visage de la série lors des lancements de Metal Gear Solid HD Collection et Metal Gear Rising : Revengeance. Tous deux sont chargés de transmettre le savoir faire historique de la saga à une nouvelle génération de créateurs, tout en garantissant la fidélité de l’expérience à l’ADN original de Metal Gear.

Le mot d’ordre est clair :

« Nous vieillissons. Nous n’avons plus beaucoup d’années devant nous pour faire des jeux. Si nous voulons que l’héritage de Metal Gear continue, il faut transmettre le savoir-faire maintenant. » (Okamura)


Cependant, il serait faux de prétendre que Metal Gear n’a jamais existé sans que Kojima ne tienne les rênes. Plusieurs titres de la franchise ont été réalisés sans sa direction directe : Metal Gear Solid : Ghost Babel (Game Boy Color), le remake Twin Snakes (Nintendo GameCube), les Metal Gear Acid et Portable Ops (PSP) ou encore Metal Gear Rising : Revengeance (par PlatinumGames sur PS3 et Xbox 360) en sont les meilleurs exemples. Toutefois, Kojima restait systématiquement impliqué à la production, veillant à la cohérence globale et validant les grandes orientations. La situation actuelle est différente : pour la première fois, la licence avance sans aucune implication, même indirecte, de son créateur.



Konami positionne donc Metal Gear Solid Delta à la fois comme un remake haut de gamme et comme laboratoire de transmission. Les jeunes développeurs sont formés aux mécaniques d’infiltration, à la rigueur narrative et à l’attention au détail qui ont fait la réputation de la saga. L’objectif : bâtir une équipe capable d’assurer la continuité, voire de concevoir de futurs opus totalement inédits.

L’enjeu est évident : le succès de Delta déterminera la capacité de Konami à perpétuer la licence, sans renier l’héritage ni trahir les attentes des fans historiques. A contrario, un échec condamnerait sans doute la franchise à l’immobilisme et aux redites.

Hideo Kojima, de son côté, a d’ores et déjà fermé la porte à toute implication ou même curiosité : il a publiquement déclaré qu’il ne jouerait pas à ce remake. Pour la première fois depuis 1987, Metal Gear s’apprête à affronter l’épreuve du feu sans la supervision de son créateur.

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sera disponible le 28 août 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.
Rolling Stone - https://www.rollingstone.com/culture/rs-gaming/metal-gear-solid-producers-training-new-devs-continue-series-1235410797/
    kali, thor, xrkmx, darksly, plistter, iglooo
    posted the 08/22/2025 at 03:10 PM by liquidus
    comments (34)
    adamjensen posted the 08/22/2025 at 03:25 PM
    C'est vrai que ca fait longtemps qu'il était temps de faire un nouvelle opus.
    Même un Remake de Metal Gear 1 et Metal Gear 2, il y a moyen de faire un truc de fou avec le scénario.
    Les origines du Ninja, l'affrontement entre Snake et Big Boss, etc...
    (Je parle de Metal Gear, pas Metal Gear Solid.)

    Après, c'est pas vraiment un mal que Kojima ne supervise plus la licence, étant donné qu'il n'a plus rien fait de bon après Metal Gear Solid 4.
    Mais cela pourrait effectivement déranger certains fans.
    altendorf posted the 08/22/2025 at 03:29 PM
    Sans Kojima, non merci.
    masharu posted the 08/22/2025 at 03:34 PM
    Konami arrivera à faire un nouvel opus.

    La question est de savoir si les fans voudront d'un jeu "sans Kojima".
    negan posted the 08/22/2025 at 03:36 PM
    altendorf Votre Kojima a l'heure actuelle il fait des simulations de marches qui flop.

    Stop la branlette sur ce Hasbeen, il ne lui reste qu'une chose c'est des notes assez haute qu'il ne mérite pas, elle sont dû a une presse complaisante.
    grospich posted the 08/22/2025 at 03:36 PM
    "Pour la première fois depuis 1987, Metal Gear s’apprête à affronter l’épreuve du feu sans la supervision de son créateur."

    Ouais enfin c'est un lifting graphique, tout est pareil, ça reste un jeu supervisé par Hideo Kojima à la base.

    Le futur de la licence c'est surement un remake de MGS1 puis le 2.
    Le fait de commencer par le 3 n'est pas anodin pour la chronologie comme avec Dragon Quest 3 HD 2D.

    Après pour créer la surprise je serai pas contre un remake des épisodes MSX ou un Metal Gear Rising 2.
    brook1 posted the 08/22/2025 at 03:38 PM
    les épisodes où Kojima n'a pas été impliqué n'étaient pas glorieux, même si je reconnais qu'il avait de bonnes idées sur Portable ops
    altendorf posted the 08/22/2025 at 03:41 PM
    negan https://www.youtube.com/watch?v=CUhFU-6ArAo
    wickette posted the 08/22/2025 at 03:42 PM
    Kojima c’est son histoire

    Tout ce qui passe après n’est pas canonique malheureusement ça ne m’intéresserait pas, s’il avait nommé un ou une successeur ok mais c’etait pas une rupture à l’amiable


    konami devait y penser avant de l’embeter et l’obliger à enlever des chapitres à MGS V, le flan est retombé malheureusement…
    mibugishiden posted the 08/22/2025 at 03:43 PM
    Kojima c'est pas dieu, je l'aime pas mais c'est qu'un seul homme, un certain nombre de personne ayant bossés sur d'anciens MGS bossent sur MGS3 Delta.

    Konami peut tres bien reformer un studio avec une tete pensante nouvelle qui aura de bonnes idées. Moi j'y crois en tout cas car Delta à l'air vraiment super.

    Ils pourraient carrement remaker Metal Gear 1 et Metal Gear 2, ceux de la MSX, ce serait de nouveaux jeux car quasi personne les a fait en vrai et ils ont incroyablement mal vieillis et on aurait enfin les debuts de Solid Snake en 3D.
    ouroboros4 posted the 08/22/2025 at 03:58 PM
    Sans Kojima, non merci
    ziggourat posted the 08/22/2025 at 04:02 PM
    Ca peut être super intéressant. Par contre, pas de remake, un nouveau jeu serait préférable, peut-être en explorant d'autres facettes du lore de la saga. Ne pas s'attarder sur l'arc Solid Snake / Big Boss, mais peut-être explorer des histoires différentes, ça permettra aux futurs créateurs de prendre des libertés et d'éviter les "Y'a pas Kojima, c'est de la m**rde"

    A suivre
    ducknsexe posted the 08/22/2025 at 04:03 PM
    On prépare déjà le terrain : depuis que Konami a appris le futur jeu de Kojima, je vois bien un affrontement entre le prochain Metal Gear et le projet Physint.

    Dans un avenir proche, ces deux jeux vont entrer en conflit, la guerre est lancée.

    Rendez-vous en 2035
    geralttw posted the 08/22/2025 at 04:09 PM
    Faudrait déjà assuré le frame rate sur consoles mais bon, c’est sûrement les consoles qui sont à la ramasse vu la nouvelle logique des joueurs ( coucou ER Switch 2 )
    abookhouseboy posted the 08/22/2025 at 04:27 PM
    Metal Gear Survive sans Kojima était une purge.
    Mais MGS4 avec Kojima était une purge d'un autre genre. Il avait avait peine redressé la barre la avec MGS5, incroyablement fadasse et répétitif.

    Donc pourquoi pas ?
    xhander posted the 08/22/2025 at 04:34 PM
    Pourquoi pas ? Ce n'est pas parce que Kojima ne sera pas derrière que ce sera forcément pourri. Je laisse sa chance à Konami. S'ils relancent la saga, je me demande par quoi ils commenceront.

    Un autre remake ? Ce serait le plus safe mais ça ne me déplairait pas un nouvel épisode. Si c'est le cas, avec Solid Snake ou Big Boss, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir à raconter de plus.

    mibugishiden Je pense que ce serait la meilleure solution par rapport a ce que j'ai dit plus haut car MG1 et 2 sont méconnus (et très vieux) et ça ferait suite à MGSV pour boucler la boucle avec MGS1.
    ioda posted the 08/22/2025 at 05:28 PM
    Il y a certains éléments manquant dans l'article. Oui il y a eu d'autres épisodes sans la supervision de Kojima, mais il ne faut pas oublier que même si Hideo Kojima est l’auteur principal des scénarios de tous les MGS, Tomokazu Fukushima a été un co-scénariste important sur MGS2 et en partie MGS3 (crédit en tant que tel).
    asakk posted the 08/22/2025 at 05:33 PM
    negan je pense comme toi! Kojima il pète plus haut que son c*l,

    Ce qu’il a fait à MgSV un jeu avec un bon gameplay mais un scénario éclaté, tellement eclaté qu’il faut écouter des putain de cassette pour comprendre le peu d’histoire qu’il y a
    iglooo posted the 08/22/2025 at 05:35 PM
    ioda pas manquants mais le nom que tu cites semble effectivement bien sous-estimé. Il semblait canaliser Kojima (qui est très apprécié sur Gamekyo comme on le peut constater sur chaque sujet lié de près ou de loin à lui ).
    goldmen33 posted the 08/22/2025 at 05:41 PM
    Avant de se lancer dans quoi que ce soit va falloir déjà écrire un bon scénar (voir plusieurs d'avance) pour pas faire de la merde et pourrir la licence!
    jacquescechirac posted the 08/22/2025 at 05:47 PM
    On voit ce que donne Kojima sans Konami et ses équipes; une bouzasse absolue d'écriture, de gameplay et de mauvais goût, cachée sous un écrin graphique.
    Donc bon.
    ducknsexe posted the 08/22/2025 at 05:53 PM
    goldmen33 Konami a déjà Trouvé le remplacent de kojima pour le nouveau scénario il se nomme ChatGPT
    masharu posted the 08/22/2025 at 06:05 PM
    D'ailleurs on apprend que PlatinumGames a participé au développement du jeu et spécifiquement sur le mode Guy Savage.

    Encore un win pour le studio qui voulait s'émanciper de ce genre de boulot, je ne comprends définitivement pas les départs des grosses têtes dont Kamiya et Taura.
    alex111 posted the 08/22/2025 at 06:06 PM
    Ils appellent Kojima, font une courbette pour s'excuser et un gros chèque, et lancent un projet Metal Gear avec son studio...

    Tout le monde y gagne... Kojima qui retrouve son bébé, Konami des sous et les joueurs des frissons, une joie... teintée de nostalgie..
    liquidus posted the 08/22/2025 at 06:23 PM
    ioda iglooo C’est vrai et on pourrait d’ailleurs aussi citer Nojiri ou Murata qui ont eu un vrai rôle créatif sur certains épisodes ou encore même Shinkawa dont le coup de crayon unique a largement contribué à l’identité visuelle de la franchise. Mais si j’ai surtout parlé d’Okamura et Korekado, c’est parce qu’ils ont aujourd’hui les mains directement sur la licence : ce sont eux qui portent Metal Gear chez Konami et qui ont la mission de former de nouveaux développeurs pour l'avenir de la série. Les autres ont marqué des épisodes précis, mais ils ne sont plus impliqués dans l’avenir de la série, alors qu’Okamura et Korekado en sont désormais les garants.

    Et au final ça ne change rien sur le fond : quelle que soit l’équipe autour, c’était toujours Kojima qui restait le chef d’orchestre, pas seulement sur l’écriture, mais sur toute la direction du projet, la cohérence, la mise en scène et l’identité globale de Metal Gear. Les talents ne manquaient pas autour de lui mais la vision et les choix finaux passaient toujours par lui.
    C’était aussi tout l’objet de l’article : replacer Kojima dans ce rôle de coordination et de supervision qui a façonné la saga du début à la fin.
    azaz posted the 08/22/2025 at 06:24 PM
    mdr ils sont fous...Kojima est le créateur de la saga personne d'autre n'aura la vision. Et personne va suivre. On attend le prochain jeux de kojima sur ps6 qui sera surement son dernier d'ailleur et qui lui sera la suite spirituel de mgs
    justx posted the 08/22/2025 at 06:50 PM
    malheureusement c'est pas le genre de jeux ou tu change l'equipe et tu fais un nouvel episode.

    On l'a deja vu avec Konami la premiere chose qu'ils se sont empresser de faire c'est de capitalisé sur MGS sauf que ca ne fait pas de bon jeux.

    Une nouvelle equipe pour MGS pourquoi pas mais si le focus ce n'est pas de faire une experience de jeux memorable mais plutot un jeux qui vend. c'est perdu d'avance
    keiku posted the 08/22/2025 at 09:04 PM
    le problème c'est en effet que metal gear sans kojima ca va être compliquer...

    Surtout que niveau histoire tout a été dit... qu'il se concentre surtout sur une nouvelle licence (qui peut être aussi de l'infiltration)

    Le soucis ca va être de ne pas retomber dans les travers du commercial, et survive n'a pas été un bon exemple dans ce sens... et on l'a bien vu avec suikoden, ils sont la pour faire de l'argent et rien d'autre...
    vaycura posted the 08/22/2025 at 09:16 PM
    Negan Enfin un esprit éclairé sur Kojima. car j'en ai marre de voir Kojima vu comme un dieu et un représentant du JV.
    vaycura posted the 08/22/2025 at 09:17 PM
    Negan malgré que j'ai aimé MGS1 jusqu'au 4ème opus.
    derno posted the 08/22/2025 at 10:10 PM
    brook1
    il était très bien ghost babel et je dirais même incroyable pour le support.

    Perso, il est bon de laisser sa chance à de nouveau talents, quand je vois les premières réactions ici je comprend pourquoi les studios américains mise sur le deep fake pour faire durer ou ressusciter leurs gloires passées, incapable de passer par un recasting qui ferait émerger de nouvelles têtes.

    Donc bonne chance aux équipes, personne n'est indépassable.
    solarr posted the 08/22/2025 at 11:14 PM
    negan je précise : l'impact de ko a été tel qu'un MGS sans lui, ça fait opportunisme, vol et vandalisme.
    Bien qu'il y a ait eu des fans à tiques du bonhomme derrière les tests des MGS, il y en avait aussi des fans du jeu.
    burningcrimson posted the 08/23/2025 at 12:13 AM
    Qu'ils commencent déjà à assurer un framerate stable sur mgs delta...
    sonilka posted the 08/23/2025 at 08:23 AM
    le succès de Delta déterminera la capacité de Konami à perpétuer la licence, sans renier l’héritage ni trahir les attentes des fans historiques

    Le jeu est un c/c du jeu d'origine. Il n'y a que l'aspect graphique et quelques évolutions coté gameplay qui changent donc ce n'est pas avec ce jeu qu'on va pouvoir juger la capacité de Konami à perpétuer la licence sans la dénaturer.
    xhander posted the 08/23/2025 at 04:55 PM
    keiku C'est ce que je disais dans mon précédent commentaire, qu'y aurait-il à raconter de plus ? Il y aurait éventuellement l'histoire d'Eli et son évolution jusqu'à Liquide Snake et Shadow Moses mais à part ça, je ne vois pas grand chose.

    Comme je l'avais écrit, si Konami devait relancer la saga, ils devraient surtout faire des remakes de MG1 et 2 car d'abord, peu de gens ont touchés à ces vieux jeux et ensuite, faire le lien entre MGSV et MGS1.
