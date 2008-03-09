Près de dix ans après Metal Gear Solid V : The Phantom Pain
et sept ans après le controversé Metal Gear Survive
, la franchise Metal Gear
s’apprête à opérer un tournant inédit. Avec le lancement de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater le 28 août, Konami ne cherche pas seulement à capitaliser sur la nostalgie : l’éditeur tente clairement de pérenniser la série en formant une nouvelle génération de développeurs, cette fois sans Hideo Kojima à la barre
.
Il faut rappeler que la relation entre Kojima et Metal Gear a toujours été ambivalente
. L’intéressé a annoncé à de multiples reprises son intention de quitter la saga après chaque épisode majeur : MGS2, MGS3, puis surtout MGS4, censé être développé sans sa supervision… avant que la réalité ne le rattrape
. Tant que Kojima
était là, Konami
pouvait compter sur ce jeu de dupes. Depuis 2015, le divorce avec Konami
impliquant son départ définitif pour fonder Kojima Productions
, la page s’est brutalement tournée : l’éditeur doit désormais composer avec une licence orpheline de son créateur.
Pour gérer cette transition délicate, Konami
s’appuie sur deux vétérans de l’ère Kojima Productions
: Noriaki Okamura, créateur de Zone of the Enders et aujourd’hui producteur attitré de la franchise, et Yuji Korekado, également producteur et déjà visage de la série lors des lancements de Metal Gear Solid HD Collection et Metal Gear Rising : Revengeance
. Tous deux sont chargés de transmettre le savoir faire historique de la saga à une nouvelle génération de créateurs, tout en garantissant la fidélité de l’expérience à l’ADN original de Metal Gear
.
Le mot d’ordre est clair :
« Nous vieillissons. Nous n’avons plus beaucoup d’années devant nous pour faire des jeux. Si nous voulons que l’héritage de Metal Gear continue, il faut transmettre le savoir-faire maintenant. » (Okamura)
Cependant, il serait faux de prétendre que Metal Gear n’a jamais existé sans que Kojima ne tienne les rênes
. Plusieurs titres de la franchise ont été réalisés sans sa direction directe : Metal Gear Solid : Ghost Babel
(Game Boy Color), le remake Twin Snakes
(Nintendo GameCube), les Metal Gear Acid
et Portable Ops
(PSP) ou encore Metal Gear Rising : Revengeance
(par PlatinumGames sur PS3 et Xbox 360) en sont les meilleurs exemples. Toutefois, Kojima restait systématiquement impliqué à la production
, veillant à la cohérence globale et validant les grandes orientations. La situation actuelle est différente : pour la première fois, la licence avance sans aucune implication, même indirecte, de son créateur
.
Konami positionne donc Metal Gear Solid Delta à la fois comme un remake haut de gamme et comme laboratoire de transmission
. Les jeunes développeurs sont formés aux mécaniques d’infiltration, à la rigueur narrative et à l’attention au détail qui ont fait la réputation de la saga. L’objectif : bâtir une équipe capable d’assurer la continuité, voire de concevoir de futurs opus totalement inédits
.
L’enjeu est évident : le succès de Delta déterminera la capacité de Konami à perpétuer la licence, sans renier l’héritage ni trahir les attentes des fans historiques
. A contrario, un échec condamnerait sans doute la franchise à l’immobilisme et aux redites.
Hideo Kojima, de son côté, a d’ores et déjà fermé la porte à toute implication ou même curiosité : il a publiquement déclaré qu’il ne jouerait pas à ce remake
. Pour la première fois depuis 1987, Metal Gear
s’apprête à affronter l’épreuve du feu sans la supervision de son créateur.
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sera disponible le 28 août 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC
.
Même un Remake de Metal Gear 1 et Metal Gear 2, il y a moyen de faire un truc de fou avec le scénario.
Les origines du Ninja, l'affrontement entre Snake et Big Boss, etc...
(Je parle de Metal Gear, pas Metal Gear Solid.)
Après, c'est pas vraiment un mal que Kojima ne supervise plus la licence, étant donné qu'il n'a plus rien fait de bon après Metal Gear Solid 4.
Mais cela pourrait effectivement déranger certains fans.
La question est de savoir si les fans voudront d'un jeu "sans Kojima".
Stop la branlette sur ce Hasbeen, il ne lui reste qu'une chose c'est des notes assez haute qu'il ne mérite pas, elle sont dû a une presse complaisante.
Ouais enfin c'est un lifting graphique, tout est pareil, ça reste un jeu supervisé par Hideo Kojima à la base.
Le futur de la licence c'est surement un remake de MGS1 puis le 2.
Le fait de commencer par le 3 n'est pas anodin pour la chronologie comme avec Dragon Quest 3 HD 2D.
Après pour créer la surprise je serai pas contre un remake des épisodes MSX ou un Metal Gear Rising 2.
Tout ce qui passe après n’est pas canonique malheureusement ça ne m’intéresserait pas, s’il avait nommé un ou une successeur ok mais c’etait pas une rupture à l’amiable
konami devait y penser avant de l’embeter et l’obliger à enlever des chapitres à MGS V, le flan est retombé malheureusement…
Konami peut tres bien reformer un studio avec une tete pensante nouvelle qui aura de bonnes idées. Moi j'y crois en tout cas car Delta à l'air vraiment super.
Ils pourraient carrement remaker Metal Gear 1 et Metal Gear 2, ceux de la MSX, ce serait de nouveaux jeux car quasi personne les a fait en vrai et ils ont incroyablement mal vieillis et on aurait enfin les debuts de Solid Snake en 3D.
A suivre
Dans un avenir proche, ces deux jeux vont entrer en conflit, la guerre est lancée.
Rendez-vous en 2035
Mais MGS4 avec Kojima était une purge d'un autre genre. Il avait avait peine redressé la barre la avec MGS5, incroyablement fadasse et répétitif.
Donc pourquoi pas ?
Un autre remake ? Ce serait le plus safe mais ça ne me déplairait pas un nouvel épisode. Si c'est le cas, avec Solid Snake ou Big Boss, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir à raconter de plus.
mibugishiden Je pense que ce serait la meilleure solution par rapport a ce que j'ai dit plus haut car MG1 et 2 sont méconnus (et très vieux) et ça ferait suite à MGSV pour boucler la boucle avec MGS1.
Ce qu’il a fait à MgSV un jeu avec un bon gameplay mais un scénario éclaté, tellement eclaté qu’il faut écouter des putain de cassette pour comprendre le peu d’histoire qu’il y a
Donc bon.
Encore un win pour le studio qui voulait s'émanciper de ce genre de boulot, je ne comprends définitivement pas les départs des grosses têtes dont Kamiya et Taura.
Tout le monde y gagne... Kojima qui retrouve son bébé, Konami des sous et les joueurs des frissons, une joie... teintée de nostalgie..
Et au final ça ne change rien sur le fond : quelle que soit l’équipe autour, c’était toujours Kojima qui restait le chef d’orchestre, pas seulement sur l’écriture, mais sur toute la direction du projet, la cohérence, la mise en scène et l’identité globale de Metal Gear. Les talents ne manquaient pas autour de lui mais la vision et les choix finaux passaient toujours par lui.
C’était aussi tout l’objet de l’article : replacer Kojima dans ce rôle de coordination et de supervision qui a façonné la saga du début à la fin.
On l'a deja vu avec Konami la premiere chose qu'ils se sont empresser de faire c'est de capitalisé sur MGS sauf que ca ne fait pas de bon jeux.
Une nouvelle equipe pour MGS pourquoi pas mais si le focus ce n'est pas de faire une experience de jeux memorable mais plutot un jeux qui vend. c'est perdu d'avance
Surtout que niveau histoire tout a été dit... qu'il se concentre surtout sur une nouvelle licence (qui peut être aussi de l'infiltration)
Le soucis ca va être de ne pas retomber dans les travers du commercial, et survive n'a pas été un bon exemple dans ce sens... et on l'a bien vu avec suikoden, ils sont la pour faire de l'argent et rien d'autre...
il était très bien ghost babel et je dirais même incroyable pour le support.
Perso, il est bon de laisser sa chance à de nouveau talents, quand je vois les premières réactions ici je comprend pourquoi les studios américains mise sur le deep fake pour faire durer ou ressusciter leurs gloires passées, incapable de passer par un recasting qui ferait émerger de nouvelles têtes.
Donc bonne chance aux équipes, personne n'est indépassable.
Bien qu'il y a ait eu des fans à tiques du bonhomme derrière les tests des MGS, il y en avait aussi des fans du jeu.
Le jeu est un c/c du jeu d'origine. Il n'y a que l'aspect graphique et quelques évolutions coté gameplay qui changent donc ce n'est pas avec ce jeu qu'on va pouvoir juger la capacité de Konami à perpétuer la licence sans la dénaturer.
Comme je l'avais écrit, si Konami devait relancer la saga, ils devraient surtout faire des remakes de MG1 et 2 car d'abord, peu de gens ont touchés à ces vieux jeux et ensuite, faire le lien entre MGSV et MGS1.