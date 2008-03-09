Actualité générale

« Nous vieillissons. Nous n’avons plus beaucoup d’années devant nous pour faire des jeux. Si nous voulons que l’héritage de Metal Gear continue, il faut transmettre le savoir-faire maintenant. » (Okamura)

Près de dix ans aprèset sept ans après le controversé, la franchises’apprête à opérer un tournant inédit.Il faut rappeler que. Tant queétait là,pouvait compter sur ce jeu de dupes. Depuis 2015, le divorce avecimpliquant son départ définitif pour fonder, la page s’est brutalement tournée : l’éditeur doit désormais composer avec une licence orpheline de son créateur.Pour gérer cette transition délicate,s’appuie sur deux vétérans de l’ère. Tous deux sont chargés de transmettre le savoir faire historique de la saga à une nouvelle génération de créateurs, tout en garantissantLe mot d’ordre est clair :Cependant,. Plusieurs titres de la franchise ont été réalisés sans sa direction directe :(Game Boy Color),(Nintendo GameCube), leset(PSP) ou encore(par PlatinumGames sur PS3 et Xbox 360) en sont les meilleurs exemples. Toutefois,, veillant à la cohérence globale et validant les grandes orientations. La situation actuelle est différente :. Les jeunes développeurs sont formés aux mécaniques d’infiltration, à la rigueur narrative et à l’attention au détail qui ont fait la réputation de la saga. L’objectif :L’enjeu est évident :. A contrario, un échec condamnerait sans doute la franchise à l’immobilisme et aux redites.. Pour la première fois depuis 1987,s’apprête à affronter l’épreuve du feu sans la supervision de son créateur.