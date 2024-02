Sony a déposé ces derniers jours le nom Intergalactic : The Heretic Prophet aux USA, Australie et maintenant en Europe.Vu que ça semble pas être un sous titre, c'est sûrement une nouvelle IP.ND, Santa Monica, le jeu d'horreur de Firesprite, Housemarque, Sony Bend..? Tout ces studios sont sur des new IP.Bluepoint parle de jeu original, dans le sens nouveau.Y a quelques jours un membre vérifié de Resetera a mentionné un showcase pour le printemps pour SIE.Hasard ou pas, on sera vite fixé.