La PlayStation 5 est entièrement stockée dans les magasins du monde entier et atteindra l'objectif de vente de Sony de 25 millions d'unités pour l'année, a déclaré en exclusivité un cadre de la société à CNBC.



"Cette saison des fêtes est la première à être entièrement approvisionnée en PlayStation 5 dans toutes les régions du monde", a déclaré Eric Lempel, responsable des opérations commerciales de Sony, lors d'une interview accordée en début de semaine.



M. Lempel a déclaré que l'entreprise était sur la bonne voie pour atteindre cet objectif cette année et qu'elle s'attendait à des "ventes record", grâce au rééquilibrage de l'offre et de la demande et à la demande de titres tels que Marvel's Spider-Man 2, qui vient de sortir et qui est exclusif à la PS5.

Répondant à une question de CNBC sur la nécessité pour Sony de faire quelque chose en réponse à la décision de Microsoft de rattraper son retard dans le domaine de la propriété intellectuelle, M. Lempel a déclaré que Sony était constamment à la recherche de nouveaux partenaires développeurs pour créer des titres exclusifs pour la PS5.



Mais, a-t-il ajouté, les tentatives d'enrichir le catalogue croissant de jeux originaux de Sony ne sont pas toujours synonymes d'acquisitions, soulignant l'intérêt de la société pour les partenariats.

"Nous avons plusieurs façons d'envisager la question", a déclaré M. Lempel, ajoutant qu'"en termes de contenu de qualité, c'est là que nous nous concentrons".



"Nous avons réalisé plus de fusions et d'acquisitions au cours de la dernière décennie que nous ne l'avions jamais fait", a-t-il ajouté. "Nous cherchons toujours à travailler avec de nouveaux partenaires, qu'il s'agisse d'un fournisseur externe [...] ou d'un développeur avec lequel nous collaborons en cours de route et que nous acquérons par la suite.



M. Lempel a cité Insomniac Games, qui a développé la franchise Marvel's Spider-Man sur PlayStation, comme un bon exemple de cette stratégie. Insomniac était auparavant un partenaire de Sony, produisant des jeux pour sa plateforme PlayStation, mais il s'est davantage intégré à Sony avant que le titan japonais de la technologie ne décide plus tard de racheter l'entreprise.

-Collaboration entre les équipes de première partie afin qu'elles disposent des ressources technologiques nécessaires pour résoudre les problèmes de développement.-L'extension de la propriété intellectuelle de PlayStation pour atteindre un public plus large par le biais du cinéma et de la télévision est une stratégie essentielle.-Un tiers de la base PS Plus a déjà opté pour les niveaux de prix les plus élevés depuis leur introduction, plus que prévu.