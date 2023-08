Gameblog 10/10

IGNFrance 9/10

JV 17/20

ActuGaming 8,5/10

Gamekult 8/10

Numerama 8/10

Plusieurs milliers de mots et j'ai encore tant à dire sur Starfield. Plus qu’un jeu, c’est une épopée, une odyssée. Une aventure extrêmement riche et généreuse qui surprend à chaque fois là où on ne l’attend pas. Oui, c’est le titre le plus ambitieux de Bethesda, mais plus que ça encore, il est certainement l’un des jeux les plus audacieux de ces dernières années. En plus d’offrir une aventure incroyablement prenante, Starfield se transforme parfois en véritable bac-à-sable avec des centaines de planètes à explorer, de nombreuses trames narratives à suivre, sa construction d’avant-postes poussée, sans compter celle de notre vaisseau. Bethesda a pris du galon, ça se sent. Starfield va marquer l’histoire du jeu vidéo, c’est certain, et comme Skyrim avant lui, on en entendra parler encore longtemps. Bethesda signe ici un jeu majeur, à faire absolument, et j’ai déjà hâte de voir ce que l’avenir lui réserve. Les modders vont s’en donner à coeur joie. On n'est pas près de décrocher des étoiles et Xbox tient bien son premier vrai system seller.L'ambition de Bethesda pour Starfield est certainement là, mais les moyens de la réaliser ne sont pas tous répartis équitablement entre ses nombreux aspects. Il peut y avoir de la déception selon ce que vous attendiez, alors lisez tous les tests. Mais on ne peut pas reprocher à Starfield d'être Starfield, une nouvelle licence déjà incroyablement forte et riche. Les défauts n'enlèvent rien au fun que le jeu procure, et si vous voulez une aventure... non, des aventures SF épiques, décollez immédiatement pour les étoiles.Titanesque, massive… les adjectifs manquent pour décrire l’immensité de Starfield. Brillant comme un soleil, le soft de Bethesda est bien le Skyrim dans l’espace espéré par les amateurs de SF. Certes, en ne révolutionnant aucune mécanique propre au genre, le soft peut être vu comme un petit pas nébuleux pour le C-RPG. Mais il est un bond de géant pour les grandes aventures vidéoludiques, quand bien même certaines fonctionnalités manqueraient de profondeur. Gigantesque, captivant dans ses missions, bourré de choses à faire et à découvrir, Starfield est une indéniable réussite. Avec son New Game + original, il saura vous enchanter pendant un nombre incalculable d'heures.Avec Starfield, Bethesda peut désormais compter sur une nouvelle licence forte aux côtés de Fallout et The Elder Scrolls. Le studio n’a pas perdu la main et nous livre un RPG d’un nouveau style, mais qui garde néanmoins cette patte unique que l’on apprécie. Le titre parvient à nous immerger pleinement dans son univers et nous fait ressentir le frisson de l’exploration spatiale. Il y a des choses à redire, notamment au niveau des combats, mais l’épopée est tellement généreuse et complète qu’il devient d’emblée un incontournable. Il a en plus un bel avenir devant lui avec une future extension et le support des mods. Microsoft peut aussi se rassurer et tient un nouvel atout de choix sur Xbox.Sans surprises, Starfield est indéniablement un jeu Bethesda. De ses animations faciales douteuses en passant par son IA peu reluisante ou sa gestion d’inventaire poussive, on reconnaît la marque du studio. Mais Starfield, c’est aussi (et surtout) un jeu très peu buggé et bien optimisé avec un univers de science-fiction cohérent, une direction artistique qui a son charme, une intrigue assez surprenante et surtout un appel à la liberté plus que convaincant. Que ça soit dans les quêtes, les activités, l’exploration, la customisation ou la construction, il y a tant à faire et à voir. La base est bonne. Vivement que les modders s’y mettent.Starfield est un jeu vidéo imparfait, voire perfectible sur certains points qui pourront paraître cruciaux (les combats et l’ergonomie générale en tête). Mais il n’en demeure pas moins que cette proposition signée Bethesda donne un sacré tournis pour les avides d’exploration spatiale. Riche et bien écrit, Starfield transporte grâce à un gros travail sur l’immersion. On se laisse alors facilement porté par cette immense appel vers l’inconnu.Pour Bethesda, qui s’est débarassé de sa principale chimère (les bugs à outrance), il était nécessaire de réussir Starfield. Pour Microsoft, il était nécessaire d’offrir un jeu d’une telle ampleur à son catalogue Xbox. Malgré des vents contraires et une réputation tenace du studio, le projet a su garder le cap. Si vous répondez à l’appel de Starfield, vous pouvez prévoir au moins une centaine d’heures de découvertes diverses et variées devant vous. Vous l’avez probablement déjà fait pour Skyrim, il y a plus de dix ans.