C'était attendu et c'est chose faite :Le directeur narratif du jeu a notamment évoqué le choix de l'arc du symbiote pour ce nouvel épisode. Selon lui, l'intrigue mise surLe panel a également été l'occasion de découvrir un nouveau trailer du jeu centré sur l'histoire, mais également de découvrir une édition limitée de la PlayStation 5 et de son pad, ainsi que quelques concepts arts.Les précommandes de la console débuteront le 28 juillet pour une sortie prévue le 1er Septembre.

Like

Who likes this ?

posted the 07/20/2023 at 10:39 PM by liquidus