Sony vient d'annoncer officiellement la date de sortie de son futur Showcase qui se déroulera le 24 Mai à 22h.On devrait y voir de nombreux first party comme l'a dit Shinobi602 y a quelques jours mais également des jeux Konami comme le remake MGS3 selon VGC.On parle également du nouveau Mortal Konami, et peu être FFVII Rebirth.

posted the 05/17/2023 at 02:01 PM by jenicris