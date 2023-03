"Signer un tel contrat avec un fabricant de hardware signifie que nous pouvons bénéficier d'une assistance technique. Il y a une partie où nous développons ensemble avec un groupe d'ingénieurs de SIE qui savent tout sur les bases du hardware, et ils fournissent un soutien généreux pour l'optimisation et d'autres choses qui sont difficiles à gérer par nous-mêmes. De plus, en ne développant pas sur la prémisse du multiplateforme, des heures de travail peuvent être investies dans les réglages fins et l'optimisation. FFXVI s'est appuyé sur les performances de la PS5 pour la conception, la création et l'optimisation du jeu."

Nous nous préparons déjà à distribuer la version d'essai. Pour l'instant, nous envisageons de couper tout le début du jeu et de le reporter tel quel dans la version complète. J'ai pensé que ce serait formidable de faire l'expérience de la partie tirée de l'histoire, où vous entrez dès l'ouverture et jouez le début du jeu, et à un moment assez choquant, "Continuez dans l'histoire principale !" et le logo FFXVI apparaît pour la première fois.

Vous pouvez jouer pendant plus de deux heures jusqu'à ce point, donc je pense que vous l'apprécierez, mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup d'actions qui peuvent être utilisées dans les batailles dans les premières étapes, donc Suzuki dit que c'est effrayant quand il est vu comme l'action.

Avec un tel lien personnel avec Devil May Cry, je n'ai pas pu m'empêcher de demander : qui gagnerait dans un combat en tête-à-tête : le protagoniste de FFXVI Clive ou le chef de file de Devil May Cry 5 Dante ? Suzuki a dû répondre à cette question avec deux de ses patrons juste à côté de lui – le réalisateur de FFXVI Hiroshi Takai et le producteur Naoki Yoshida – alors peut-être devrions-nous prendre cette réponse avec un grain de sel.

Sa réponse, avec un sourire narquois et un rire : Clive.

Selon Suzuki, les capacités eikoniques de Clive, qui lui permettent de puiser dans la puissance d'Eikons comme Phoenix et Titan, lui donnent l'avantage ultime. Et juste pour le fun, j'ai demandé qui gagnerait dans un combat entre Clive et Nero.



"Clive."

"Une fois que vous arrivez à la deuxième partie, c'est là que nous jetons le gant et offrons un défi qui va dépasser ce que vous voyez dans Devil May Cry V m'a dit Suzuki.



Il y aura également un mode arcade où les joueurs s'affronteront pour obtenir les meilleurs scores sur des classements en fonction des différents niveaux de difficulté. Et Suzuki a déclaré qu'ils essaient de pousser le plafond de compétences encore plus haut avec ce qu'on appelle le mode Ultimania. "Nous pensons qu'il est plus difficile de maintenir un rang S dans le mode Ultimania que dans le mode Dante Must Die (la difficulté la plus élevée de Devil May Cry V).



Devil May Cry V "

Le combat était FIRE, je n'ai jamais été aussi excité par le gameplay de FF, l'ADN de DMC est fort. La démo était axée sur le gameplay, mais le ton plus sombre et plus sérieux laissait encore sceptique.

Il n'y a pas de système de score à la DMC lors de la première partie, mais il sera débloqué dans le post-jeu avec un mode arcade et des classements.



Le mode "Ultimania" est censé être plus difficile que Dante Must Die dans DMCV. Le plafond de compétences est élevé, ils veulent que les gens jouent en continu.

