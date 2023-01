Justin - Passons à Silent Hill 2. Est-ce que Silent Hill 2 a été choisi par l'équipe, ou est-ce que l'équipe a été approchée pour faire Silent Hill 2 ? Et y avait-il une certaine appréhension à refaire un jeu qui est convoité par la communauté de l'horreur ?



Anna- Le fait que nous développions un jeu SILENT HILL est un honneur et un rêve devenu réalité. SILENT HILL 2 est un classique qui a façonné la façon dont notre studio travaille sur les horreurs psychologiques. L'idée de travailler sur ce projet nous a traqué pendant de nombreuses années, et en 2019, nous avons reçu une invitation de Konami à participer au Tokyo Games Show.



À notre grande joie, Konami nous a demandé de préparer un concept pour un remake du deuxième volet du jeu original en échange de la possibilité de donner vie à ce concept.



Bien sûr, nous n'étions pas les seuls en lice. De nombreux autres studios se disputaient également la coopération, mais au final, c'est notre concept qui a volé le cœur de Konami.



Ils ont reconnu notre engagement et notre passion pour l'horreur, et cela seul a été une énorme distinction pour nous. Notre entreprise a eu un coup de tonnerre lorsque nous avons reçu cette information extatique, car de nombreux employés de Bloober Team sont des fans inconditionnels du titre. Quant à l'appréhension, oui, la pression est forte car nous avons affaire à l'un des meilleurs jeux d'horreur psychologique jamais réalisés.



Nous voulons rester proches de l'original, et nous le mettrons sous les feux de la rampe pour les années à venir.

Justin- Comment l'équipe s'y est-elle prise pour recréer l'horreur présente dans le Silent Hill 2 original ? Une partie de l'horreur, comme nous le savons tous, était en partie due aux limitations du matériel de l'époque.



Anna- Nous nous concentrons sur le retour de l'atmosphère distincte et viscérale dans le SILENT HILL 2 modernisé.



Les fans de longue date ne doivent pas s'inquiéter du fait que nous " manquions le coche " tout en animant le titre. Nous nous en tenons fidèlement à l'histoire traditionnelle tout en remaniant le gameplay et en mettant à jour les graphismes depuis le début.



Ce sont les raisons pour lesquelles Konami nous a confié le remake en premier lieu. L'un des grands changements visibles est l'adoption d'une caméra au-dessus de l'épaule, qui a modifié la perspective de quelques scènes emblématiques, mais a également entraîné une refonte du système de combat. Les dernières avancées technologiques font des merveilles lorsqu'il s'agit de faire ressortir les images.



Comme vous le voyez, nous ne nous éloignons pas du concept original de ce classique culte ; nous avons simplement quelques idées sur la façon de rendre les facteurs d'effroi particuliers plus attrayants pour le public contemporain.

Justin- Y a-t-il eu des changements d'histoire ou de scènes dynamiques qui ont dû se produire ? Comme la fameuse scène de la Tête de Pyramide dans la cuisine ?



Anna- Vous voyez, nous entrons maintenant dans les détails, alors nous garderons notre réponse pour plus tard.

Justin- L'équipe a-t-elle eu carte blanche pour donner sa propre tournure aux choses ? L'équipe de Bloober est étonnante dans sa capacité à transformer l'environnement autour du joueur, et j'espère vraiment que nous pourrons voir cela utilisé ici pour "l'Autre Monde".



Anna- Comme nous l'avons déjà dit, nous adoptons une approche très sûre pour tout changement. Nous restons fidèles au titre original. Néanmoins, nous appliquons des ajustements à certaines zones où les choses doivent être modernisées en raison du passage du temps.

DreadXP a interviewé Anna Jasińska, Chief Marketing Officer chez Bloober Team: