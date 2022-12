GodisaGeek 10/10

Chained Echoes est sans aucun doute le meilleur RPG auquel j'ai joué de toute l'année, et devrait être immédiatement au sommet de votre carnet de commandes.

PSU 9,5/10

Ce n'est pas tous les jours que vous faites l'expérience d'un jeu comme Chained Echoes. Avec une histoire incroyable, une excellente écriture, des personnages avec lesquels vous pouvez vous identifier et un système de combat qui prend un système traditionnel au tour par tour et le transforme en une expérience stratégique et stimulante. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer là-dedans ?

LCDG 4,5/5

ActuGaming 7/10

Chained Echoes est un incontestable compétiteur au titre de GOTY de l'année 2022, même s'il a tardé à faire son arrivée. Matthias Linda a su créer avec cet épisode une véritable ode aux classiques du JRPG, tout en modernisant la formule au maximum. On ne s'ennuie jamais, qu'il s'agisse des combats, de l'exploration ou de la narration, le tout sublimé par un pixel-art réussi couplé à une bande-son remplie d'âme et d'émotions. Autant dire que l'on aura du mal à trouver mieux, une telle profondeur dans un jeu indépendant est rare, et l'on espère sincèrement que Chained Echoes recevra le succès qu'il mérite. Sea of Stars est certes très attendu, mais il serait dommage de passer à côté de Chained Echoes, lequel coche toutes les cases de ce que l'on peut attendre d'un jeu indépendant d'inspiration JRPG. Une véritable pépite, qui est par ailleurs accessible sur toutes les plateformes !Chained Echoes est un RPG plaisant à jouer sur le long terme. La dimension narrative est plus profonde et travaillée qu'elle n'y paraît. Le gameplay est d'une grande richesse. Les combats stratégiques au tour par tour sont à la fois assez exigeants et prenants (surtout les combats de boss). Quant à l'esthétique 16 bits inspirée des titres SNES, elle se révèle être un plaisir pour les yeux. Malgré un premier acte gâché par un rythme scénaristique trop lent et un challenge mal dosé qui peut rebuter, quelques défauts de level design et une bande-son vite oubliée, pour une production développée par une seule personne, ça reste une belle découverte parmi les nombreuses sorties de cette fin d'année.