Je quitterai SIE WWS JAPAN Studio à la fin du mois de décembre. A tous les utilisateurs qui ont soutenu JAPAN Studio jusqu'à présent, merci beaucoup ! Je continuerai à relever le défi de la création de nouvelles IP de jeux dans ma nouvelle entreprise, et je vous demande de continuer à me soutenir. #JAPANStudio

Who likes this ?

posted the 12/24/2020 at 09:51 AM by jenicris