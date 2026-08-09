Nous sommes à quelques heures seulement du Nintendo Direct consacré au 40e anniversaire de The Legend of Zelda — et donc à quelques heures d'en apprendre davantage sur le remake d'Ocarina of Time prévu pour la Nintendo Switch 2. Si les rumeurs vont bon train concernant ces prochaines annonces, nous disposons aujourd'hui d'informations potentiellement fiables sur le prix du jeu.
Plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont remarqué que l'eShop australien affichait le prix du futur remake à 94,95 dollars australiens, soit l'équivalent d'environ 60 dollars américains.
Nintendeal souligne également que ce tarif est comparable à celui de Yoshi and the Mysterious Book, sorti cette année : le jeu était vendu 60 dollars en version numérique mais 70 dollars en version physique, ce qui laisse penser qu'Ocarina of Time Remake pourrait adopter une stratégie tarifaire similaire.
Source : https://gonintendo.com/contents/64661-zelda-ocarina-of-time-remake-pricing-may-have-been-revealed/
tags :
posted the 09/08/2026 at 03:12 AM by link49