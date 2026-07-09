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Okko The Exiled se date
L'éditeur eastasiasoft et le développeur Frozen Flame Interactive ont annoncé que le jeu d'action-aventure à défilement latéral Okko The Exiled sortira sur PC (via Steam et GOG) le 30 septembre. Il sera ensuite disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Switch début 2027, aussi bien en version numérique qu'en version physique.
Le jeu sera proposé au prix de 14,99 $ / 14,99 € pour l'édition standard et de 19,99 $ / 19,99 € pour l'édition Deluxe (incluant la bande originale numérique). Une réduction de 10 % sera appliquée durant les deux premières semaines suivant la sortie.

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    stardustx, iglooo
    posted the 09/07/2026 at 06:30 PM by guiguif
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