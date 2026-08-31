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Fate/EXTRA Record perd son directeur, mais gagne un nouvel editeur
L’arlésienne Fate/EXTRA Record, remake de Fate/EXTRA sur PSP, refait parler de lui aujourd'hui.

Après la perte de leur editeur Bandai Namco en mars dernier, Fate/EXTRA Record sera finalement édité par Aniplex, la branche anime de Sony (en espérant que la traduction française promise a l’époque ne saute pas).

Malheureusement ceci s'accompagne d'une autre annonce : Kazuya Niino, le directeur du jeu, abandonne le projet et ne veut pas apparaitre aux credits du jeu. Par ailleurs, M. Niino a indiqué qu'il allait faire une pause dans le développement de jeux vidéo pour des raisons de santé.

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    burningcrimson
    posted the 08/31/2026 at 09:10 PM by guiguif
    comments (3)
    burningcrimson posted the 08/31/2026 at 09:12 PM
    Étant un grand fan de Fate, je trouve que ce remake tarde énormément...
    guiguif posted the 08/31/2026 at 09:14 PM
    burningcrimson Annoncé il y a 6 ans
    burningcrimson posted the 08/31/2026 at 09:19 PM
    guiguif C'est chaud et toujours pas de dqtes dr sortie officielle...
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