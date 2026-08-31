Après la perte de leur editeur Bandai Namco en mars dernier, Fate/EXTRA Record sera finalement édité par Aniplex, la branche anime de Sony (en espérant que la traduction française promise a l’époque ne saute pas).Malheureusement ceci s'accompagne d'une autre annonce : Kazuya Niino, le directeur du jeu, abandonne le projet et ne veut pas apparaitre aux credits du jeu. Par ailleurs, M. Niino a indiqué qu'il allait faire une pause dans le développement de jeux vidéo pour des raisons de santé.