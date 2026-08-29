Les lauréats des « Gamescom Awards 2026 », qui récompensent les jeux et les entreprises les plus marquants de la Gamescom 2026, ont été annoncés. CD Projekt Red et Sega ont remporté trois prix chacun, tandis que Capcom et Ubisoft en ont décroché deux chacun.
Le comité des Gamescom Awards a dévoilé les résultats des Gamescom Awards 2026, répartis en 19 catégories, le 28 août, heure locale. Cette année, les prix comportaient des catégories sélectionnées par un jury ainsi que des catégories soumises au vote du public présent sur place.
CD Projekt Red a remporté trois prix pour ses contributions à The Witcher 3: Wild Hunt. L'annonce de The Witcher 3: Wild Hunt Remastered et du nouveau DLC « Songs of the Past » a reçu le prix de la Meilleure Bande-annonce/Annonce, tandis que le pin's et le médaillon proposés sur le stand du DLC ont été désignés Meilleur Produit Produit. Le stand « Songs of the Past » a également été reconnu comme le Meilleur Stand par le jury.
Sega a également remporté trois prix. Alien: Isolation 2 de Creative Assembly a reçu le prix du Meilleur Audio, Total War: Warhammer 40,000 a été élu Meilleur Jeu PC, et Sega a remporté le prix de la Meilleure Sélection, qui évalue l'ensemble des jeux présentés par un éditeur à la Gamescom.
Onimusha: Way of the Sword de Capcom a réalisé un double coup de maître en remportant les prix du Meilleur Gameplay et du Meilleur Jeu Sony PlayStation. Ubisoft a remporté le prix du Meilleur Jeu Nintendo Switch 2 avec Rayman Legends Retold, et son espace affaires a été nommé Meilleur Stand Commercial.
Le prix spécial du jury, « HEART OF GAMING », a été décerné à l'événement caritatif de speedrunning Games Done Quick (GDQ). À ce jour, GDQ a récolté plus de 50 millions de dollars grâce à ses actions caritatives et organise cette année, du 28 au 30 août, le tout premier Gamescom GDQ européen.
Par ailleurs, Pearl Abyss était nominé dans les catégories Meilleur jeu PC et Jeu le plus épique pour Crimson Desert aux Gamescom Awards de cette année, mais n'a remporté aucun prix. Le prix du Meilleur jeu PC a été décerné à Total War: Warhammer 40,000 et celui du Jeu le plus épique à Tides of Annihilation.
Source : https://www.invenglobal.com/articles/25338/gamescom-award-2026-winners-announced-cdpr-and-sega-win-three-awards-each/
Par contre c'est moi ou GTA 6 n'a rien reçu.