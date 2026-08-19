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Terranigma : Un portage/remaster bientôt annoncé ?


Clear River Games semble préparer une annonce concernant Terranigma, l'un des A-RPG culte de la SNES et l'un des jeux PAL les plus cher de la machine. Cette révélation est attendue lors de la présentation « Pixel Arcadia » de l'éditeur, prévue pour le 24 août 2026.

La nature exacte du projet de Clear River Games reste inconnue ; aucune remasterisation, aucun portage, aucune sortie en version physique ni aucun autre projet spécifique n'a encore été confirmé.

Développé par Quintet, Terranigma est sorti initialement au Japon en 1995 sous l'égide d'Enix, avant d'arriver en Europe et en Australie en 1996 grâce à Nintendo. Le jeu n'a jamais bénéficié d'une sortie officielle en Amérique du Nord.

https://noisypixel.net/terranigma-announcement-teased-clear-river-games-pixel-arcadia/
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    posted the 08/19/2026 at 09:33 AM by guiguif
    comments (8)
    guiguif posted the 08/19/2026 at 09:34 AM
    Pour ma part, première moitié très bonne, mais le jeu se casse un peu la gueule sur la seconde moitié.
    zekk posted the 08/19/2026 at 09:38 AM
    j'ai adoré le jeu, de mon côté
    mtkaragorn posted the 08/19/2026 at 09:42 AM
    Et vu l’éditeur, il sera non gkc sur switch 2 ????
    kidicarus posted the 08/19/2026 at 09:58 AM
    Je ne dirais pas non, mais en physique sinon je passerais à côté comme le remake à Actraiser.
    51love posted the 08/19/2026 at 10:11 AM
    Gamin, un des premiers jeux que j'ai fait sous émulateur en 2000, après Seiken 3

    J'en garde un bon souvenir, ça a du vieillir mais pk pas
    loganwolverine posted the 08/19/2026 at 10:15 AM
    kidicarus Actraiser renaissance ? Il est souvent en promo, donne lui sa chance, tant pis pour le physique parfois surtout en promo
    guiguif posted the 08/19/2026 at 10:42 AM
    kidicarus Si c'est Clear River, ça sera en physique
    eduardos posted the 08/19/2026 at 11:10 AM
    J ai vraiment adoré ce jeu. L’ost et le scénario, ainsi que l’ambiance en général était vraiment exceptionnel pour l’époque
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