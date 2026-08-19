Clear River Games semble préparer une annonce concernant Terranigma, l'un des A-RPG culte de la SNES et l'un des jeux PAL les plus cher de la machine. Cette révélation est attendue lors de la présentation « Pixel Arcadia » de l'éditeur, prévue pour le 24 août 2026.La nature exacte du projet de Clear River Games reste inconnue ; aucune remasterisation, aucun portage, aucune sortie en version physique ni aucun autre projet spécifique n'a encore été confirmé.Développé par Quintet, Terranigma est sorti initialement au Japon en 1995 sous l'égide d'Enix, avant d'arriver en Europe et en Australie en 1996 grâce à Nintendo. Le jeu n'a jamais bénéficié d'une sortie officielle en Amérique du Nord.