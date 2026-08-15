Il semblerait que les rumeurs disaient vrai : la célèbre franchise Kingdom Hearts, développée par Square Enix, a occupé une place de choix lors du D23 Disney Entertainment Showcase.
Lors de la présentation, il a été annoncé que le très attendu Kingdom Hearts IV — dont la sortie sur la future Nintendo Switch 2 avait déjà été confirmée — arriverait fin 2027 ; le jeu intégrera par ailleurs un monde inspiré de Coco, le film d'animation de Pixar sorti en 2017 :
Enfin, une série d'animation originale Kingdom Hearts inspirée des jeux a également été annoncée ; elle sera diffusée « prochainement » sur Disney Channel et Disney+, bien qu'aucune date de sortie précise n'ait encore été communiquée.
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Ce qui fait mal, c'est qu'avec FFVII et KH4 en l'espace de quelques mois, c'est définitivement mort pour DQXII en 2027