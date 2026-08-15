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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : Xbox Series X
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
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[Kingdom Hearts 4] Sortie fin 2027, une série annoncée sur Disney + et un nouveau trailer


Il semblerait que les rumeurs disaient vrai : la célèbre franchise Kingdom Hearts, développée par Square Enix, a occupé une place de choix lors du D23 Disney Entertainment Showcase.



Lors de la présentation, il a été annoncé que le très attendu Kingdom Hearts IV — dont la sortie sur la future Nintendo Switch 2 avait déjà été confirmée — arriverait fin 2027 ; le jeu intégrera par ailleurs un monde inspiré de Coco, le film d'animation de Pixar sorti en 2017 :



Enfin, une série d'animation originale Kingdom Hearts inspirée des jeux a également été annoncée ; elle sera diffusée « prochainement » sur Disney Channel et Disney+, bien qu'aucune date de sortie précise n'ait encore été communiquée.

Source : https://mynintendonews.com/2026/08/15/kingdom-hearts-4-launches-late-2027-anime-series-announced-for-disney/
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    kisukesan, noctis
    posted the 08/15/2026 at 04:06 AM by link49
    comments (9)
    natedrake posted the 08/15/2026 at 04:19 AM
    Repoussé à début 2028. Ça va faire comme pour KH III : annoncé fin 2018 à la base pour être repoussé à début 2019...
    tokito posted the 08/15/2026 at 04:59 AM
    Tant mieux qu'il sorte au moment ou Disney referme l'ère woke qui aura amené tant de flop (Blanche Neige par exemple)

    https://x.com/i/status/2044593126824726530
    byakuyatybw posted the 08/15/2026 at 06:04 AM
    Sorry Sony mais je vais mettre mon fric chez Nintendo
    shinz0 posted the 08/15/2026 at 06:40 AM
    tokito pas assez rentable, le fric a gagné
    link49 posted the 08/15/2026 at 06:43 AM
    Si il est repoussé à 2028, j'espère qu'il le sortiront en boite sur Ps5 au moins.
    noctis posted the 08/15/2026 at 06:44 AM
    FF-3 et KHIV la meme année ... jy crois pas trop perso. Possible que le jeu arrive pour 2028 avec un report mais c'est quand meme une bonne nouvelle on va pouvoir prendre le temps de dégréé FF7-3.
    shanks posted the 08/15/2026 at 06:49 AM
    noctis
    Ce qui fait mal, c'est qu'avec FFVII et KH4 en l'espace de quelques mois, c'est définitivement mort pour DQXII en 2027
    zekk posted the 08/15/2026 at 06:55 AM
    shanks noctis c’est faisable, ça ne serait pas la première fois que QE nous sort plusieurs jeux la même année
    noctis posted the 08/15/2026 at 06:58 AM
    Shank zekk Avoir les 3 licences dans la même année, ça rappelle une belle époque. FF12, KH2 et DQ8 personnellement j'y crois pas une second Mais bon. C'est du tout bon
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