Et je me demande encore comment après cet épisode la série se vends autant .



Je suis entrain de le refaire, et je veux bien que ce jeux soit sortie a l'origine sur la génération ps2, mais le niveau des missions...



Soit y a un chronomètre (j'avoue je n'apprécie plus les jeux ayant un chronomètre, c'est foutre une contrainte pour pousser la faute et game over) soit c'est simple la plus part du temps, c'est vous devez tuer quelqu'un. Rien de personnel ceci dit. Vous devez tuer. Comme ci vous étiez hitman. .





La bande son des voitures....j'ai l'impression que rockstar a inventé des boites de vitesse a l'infini. Vous pensiez être a fond, détromper vous, vous avez encore des vitesses a passer.



Les camion ...a une époque je comprenais pas pourquoi il n'etais pas possible de attelé une remorque pour faire un semi remorque...ben y a pas l'attelage a l'arrière. Justes les tuyaux d'air on étais modélisé, mais visiblement chez rockstar, on ne modélise pas ce qu'on ignore.



Des bug.......je joue a le définive edition, mais bordel j'en vois parfois de drôle. Tu tourne a une rue et tu te retrouve en face de 2 voitures qui on poper sur le toit....



D'ailleurs au moins ils on regarder beaucoup de film hollywoodien. Une voiture sur le toit, c'est une voiture qui prend feu et qui explose. Ok.





La mission ou tu te retrouve avec une momie résistante au feu, balle etc.... nan mais les mecs on du se dire, que ça serait trop simple de butter juste l'ambulance....



Je passe les cinématique horrible pour le coup, l'époque forcément ne permettait pas d'exploit.



Les gang qui te tire dessus et la police qui passe tranquille sans inquiéter personne....



D'ailleurs des que vous finissez une mission, les étoiles disparaissent comme par magie....donc bon entre ça et le popin omniprésent derrière notre dos.....



Et le gamplay lourd dingue, notamment pour courir....





Bref les missions sont pauvre, mais les choses ne vont pas bien quand on commence a regarder dans les détails.



Alors oui c'est gta3. C'est vieux. Mais gta reste gta.



Mon épisode préféré pour le coup reste san andreas.



Et non gta6 j'irai pas le télécharger, pas avant 5 ans ou plus. Le temps que le jeux soit patcher parce que des bug, on va en avoir et pas qu'un peu.