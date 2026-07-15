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Au Japon, l'IA générative devient la norme chez les développeurs de jeux en ligne


L'intelligence artificielle générative poursuit son implantation dans l'industrie japonaise du jeu vidéo.

D'après le JOGA Online Game Market Research Report 2026, publié par la Japan Online Game Association (JOGA) et Kadokawa ASCII Laboratories, l'ensemble des entreprises japonaises spécialisées dans le jeu en ligne interrogées déclarent désormais utiliser des outils d'IA générative dans leur activité.

Parmi les solutions les plus populaires, Google Gemini arrive largement en tête avec un taux d'utilisation de 94%, devant Claude d'Anthropic (84%) et GitHub Copilot (76%). Les studios expliquent principalement s'appuyer sur ces outils pour analyser les préférences des joueurs et anticiper leurs comportements, deux domaines jugés particulièrement adaptés à l'apport de l'IA.

Cette évolution marque un changement par rapport à l'édition précédente de l'enquête. En 2025, la planification de contenu figurait parmi les usages les plus fréquents et ChatGPT dominait encore le classement avec un taux d'utilisation de 59%.

Si les développeurs semblent avoir largement adopté ces technologies, les joueurs affichent davantage de réserves. Les inquiétudes les plus souvent exprimées concernent les risques de violation des droits d'auteur, mais aussi la crainte de voir les productions perdre en originalité, avec des jeux qui finiraient par se ressembler de plus en plus à force d'utiliser les mêmes outils.

Il convient toutefois de rappeler que cette étude porte exclusivement sur le marché japonais du jeu en ligne et ne représente pas nécessairement l'ensemble de l'industrie vidéoludique du pays.

Les tendances observées s'inscrivent néanmoins dans un contexte plus large d'adoption croissante de l'IA au Japon. Une enquête menée par la CESA en 2025 indiquait déjà que plus de la moitié des sociétés de jeux vidéo japonaises avaient recours à l'intelligence artificielle, notamment pour la création d'illustrations, d'assets graphiques ou encore la génération de textes.

Une autre étude consacrée aux professionnels de la création révélait par ailleurs que près de six entreprises sur dix utilisaient déjà l'IA, et qu'une large majorité d'entre elles préféraient ne pas communiquer publiquement sur cette pratique.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/generative-ai-use-among-japanese-online-game-companies-at-100-according-to-industry-survey/
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    posted the 07/15/2026 at 12:18 PM by altendorf
    comments (16)
    keiku posted the 07/15/2026 at 12:21 PM
    bah oui ca va se généraliser partout...
    tripy73 posted the 07/15/2026 at 12:26 PM
    Les studios expliquent principalement s'appuyer sur ces outils pour analyser les préférences des joueurs et anticiper leurs comportements, deux domaines jugés particulièrement adaptés à l'apport de l'IA.

    Ce que faisait déjà bon nombre de studios depuis la génération PS360 avec leurs outils maison donc bien avant l'IA générative, it's a revolution...
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 12:45 PM
    Mais on ils demandé la permission de ce cher Chuck Norris pour ça
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 12:48 PM
    C'est horrible ChatGPT pour le code, Claude c'est une folie et Gemini j'ai jamais trop testé.
    vyse posted the 07/15/2026 at 01:04 PM
    5120x2880 chat gpt est généraliste, pas pour du code, Claude est surtout utile dans ses MCP et ses interaction avec d'autre outil. Gemini est interessant si ta boite est sur googleworkspace ; c'est peu cher et auto-intégré
    cyr posted the 07/15/2026 at 01:06 PM
    Sa c'est mon combat. Autant le full demat je m'en fous royal, mais l'utilisation de l'ia massive au détriment de la créativité pur, c'est non, boycotte etc.

    A la limite que l'ia servent a debuguer plus efficacement, voir optimiser un jeux pour qu'il pèse pas trop lourd ok, mais c'est tous.
    grundbeld posted the 07/15/2026 at 01:09 PM
    Ce sera un des derniers clous dans le cercueil de la société tel qu’on la connaît. À la première grande panne sur une longue durée, les gens vont être perdus. Une guerre est vite arrivée. Que fera la société quand des gens rendus inaptes et ineptes devront se débrouiller seuls ?
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 01:10 PM
    vyse Je parle de Codex, ChatGPT pour le code. Copilot dans VSCode c'est de la merde aussi (c'est ChatGPT), Claude est utilisé par des grands noms et des mecs font des trucs de fou avec (décompilation etc), moi il m'optimise mes gros pavés de code sans la moindre erreur, jamais le cas avec les autres.
    vyse posted the 07/15/2026 at 01:16 PM
    5120x2880 non codex c'est de la merde !
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 01:32 PM
    vyse Bah ouai, qui dit le contraire ?
    kikoo31 posted the 07/15/2026 at 01:46 PM
    cyr drôle de combat...
    Full demat et IA c'est du caca tous les 2...
    jeanouillz posted the 07/15/2026 at 02:13 PM
    5120x2880 vyse vous avez essayé avec une ia locale ? Gemma 4 pour Google ou Qwen Code, avec LM Studio ou encore llama.cp
    vyse posted the 07/15/2026 at 02:16 PM
    jeanouillz non javoue
    jeanouillz posted the 07/15/2026 at 02:30 PM
    vyse ça revient moins cher que de payer les tokens à je ne sais quel fournisseur, en plus d'être completement privé
    Faut juste une bonne configuration (vram & ram) pour faire tourner ces IA et leur donner une fenetre de token assez grande.
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 02:37 PM
    jeanouillz Pour du code non (pour de la génération d'images oui), mais je vais me renseigner merci
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 03:03 PM
    jeanouillz Du coup j'ai essayé gemma4 en local (gemma4:e2b-it-q4_K_M), il est plus fainéant et devine moins bien que Claude et fait régresser mon code, j'ai pas énormément de temps, je testerais mieux plus tard
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