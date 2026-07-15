L'intelligence artificielle générative poursuit son implantation dans l'industrie japonaise du jeu vidéo.D'après le JOGA Online Game Market Research Report 2026, publié par la Japan Online Game Association (JOGA) et Kadokawa ASCII Laboratories, l'ensemble des entreprises japonaises spécialisées dans le jeu en ligne interrogées déclarent désormais utiliser des outils d'IA générative dans leur activité.Parmi les solutions les plus populaires, Google Gemini arrive largement en tête avec un taux d'utilisation de 94%, devant Claude d'Anthropic (84%) et GitHub Copilot (76%). Les studios expliquent principalement s'appuyer sur ces outils pour analyser les préférences des joueurs et anticiper leurs comportements, deux domaines jugés particulièrement adaptés à l'apport de l'IA.Cette évolution marque un changement par rapport à l'édition précédente de l'enquête. En 2025, la planification de contenu figurait parmi les usages les plus fréquents et ChatGPT dominait encore le classement avec un taux d'utilisation de 59%.Si les développeurs semblent avoir largement adopté ces technologies, les joueurs affichent davantage de réserves. Les inquiétudes les plus souvent exprimées concernent les risques de violation des droits d'auteur, mais aussi la crainte de voir les productions perdre en originalité, avec des jeux qui finiraient par se ressembler de plus en plus à force d'utiliser les mêmes outils.Il convient toutefois de rappeler que cette étude porte exclusivement sur le marché japonais du jeu en ligne et ne représente pas nécessairement l'ensemble de l'industrie vidéoludique du pays.Les tendances observées s'inscrivent néanmoins dans un contexte plus large d'adoption croissante de l'IA au Japon. Une enquête menée par la CESA en 2025 indiquait déjà que plus de la moitié des sociétés de jeux vidéo japonaises avaient recours à l'intelligence artificielle, notamment pour la création d'illustrations, d'assets graphiques ou encore la génération de textes.Une autre étude consacrée aux professionnels de la création révélait par ailleurs que près de six entreprises sur dix utilisaient déjà l'IA, et qu'une large majorité d'entre elles préféraient ne pas communiquer publiquement sur cette pratique.