Au Japon, les jeux vendus sur des bouts de carton est une pratique qui existe depuis une décennie voire plus, je n'ai pas l'histoire mais Sony et Nintendo le pratique depuis au moins la génération précédente. En occident, pour l'instant on n'a du carton que pour de la monnaie en échange (pour Fortnite, points Nintendo eShop ou PlayStation Store...).Alors le sondage c'est : vous préférez quoi, des boites vide avec un bout de papier dedans, ou des cartons à l'entrée des FNAC et autre Carrefour façon carte Fortnite ? La peste ou le choléra ?Bonus :Si vous ne comprenez pas le portugais, alors ça va la blague passe