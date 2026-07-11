Au Japon, les jeux vendus sur des bouts de carton est une pratique qui existe depuis une décennie voire plus, je n'ai pas l'histoire mais Sony et Nintendo le pratique depuis au moins la génération précédente. En occident, pour l'instant on n'a du carton que pour de la monnaie en échange (pour Fortnite, points Nintendo eShop ou PlayStation Store...).
Alors le sondage c'est : vous préférez quoi, des boites vide avec un bout de papier dedans, ou des cartons à l'entrée des FNAC et autre Carrefour façon carte Fortnite ? La peste ou le choléra ?
Bonus :
Si vous ne comprenez pas le portugais, alors ça va la blague passe
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posted the 07/11/2026 at 08:05 AM by masharu
Pour répondre à l'article je dirais que je préfère le bout de carton car avec la boite je trouvais ça triste quand j'achetais mes derniers jeux PC en boîte où l'emplacement du disque était vide.
Ils vont bien devoir protéger ces bouts de cartons contre le vandalisme.
Mais je crois que c'etais pour des codes pour les dlc . Après j'en sais pas plus.
On a eu aussi les amiibo en carton lol
Je vais être franc pour certains qui liront. Je ne pense pas le faire évidemment mais personnellement en signe de protestation ça ne m'enlèvera pas l'idée la possibilité d'aller gratter juste pour emmerder, et je n'imagine pas quelqu'un qui voit les cartes déjà grattées se dire qu'il va les prendre qu'en même. Si je le faisais, ça ne serait pas dans un Micromania ou boutique spécialisé, mais dans une grande surface type FNAC ya moyen d'être fourbe.
A un moment restons raisonnables et honnêtes.
D'autant plus que certaines enseignes spécialisées sont très loin d'être irréprochables envers leurs clients, passion ou pas.