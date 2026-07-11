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masharu
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Le sondage du jour - Vos jeux en Plastique ou en Carton ?


Au Japon, les jeux vendus sur des bouts de carton est une pratique qui existe depuis une décennie voire plus, je n'ai pas l'histoire mais Sony et Nintendo le pratique depuis au moins la génération précédente. En occident, pour l'instant on n'a du carton que pour de la monnaie en échange (pour Fortnite, points Nintendo eShop ou PlayStation Store...).



Alors le sondage c'est : vous préférez quoi, des boites vide avec un bout de papier dedans, ou des cartons à l'entrée des FNAC et autre Carrefour façon carte Fortnite ? La peste ou le choléra ?

Bonus :



Si vous ne comprenez pas le portugais, alors ça va la blague passe .
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    posted the 07/11/2026 at 08:05 AM by masharu
    comments (19)
    suzukube posted the 07/11/2026 at 08:27 AM
    Carton
    grospich posted the 07/11/2026 at 08:32 AM
    A la vue du titre j'ai pensé aux premiers jeux sur PS1 avec leur boîte en carton à la durée de vie très limité. xD

    Pour répondre à l'article je dirais que je préfère le bout de carton car avec la boite je trouvais ça triste quand j'achetais mes derniers jeux PC en boîte où l'emplacement du disque était vide.
    masharu posted the 07/11/2026 at 08:34 AM
    suzukube 40 balles le ticket à gratter, c'est cool non ?

    Ils vont bien devoir protéger ces bouts de cartons contre le vandalisme.
    sonilka posted the 07/11/2026 at 08:50 AM
    Le bout de carton n'a guère de sens mais la boite vide avec un code c'est carrément une hérésie. Un non sens économique et écologique. Ca symbolise tellement bien la dérive de ce média.
    fiveagainstone posted the 07/11/2026 at 08:56 AM
    Qu'importe, les deux finissent dans une poubelle.
    soulfull posted the 07/11/2026 at 08:57 AM
    Les 2 sont pareils. C'est juste du demat, tant qu'on l'achète pour des miettes c'est niquel mais si c'est au prix fort c'est non pour ma part.
    cyr posted the 07/11/2026 at 08:57 AM
    masharu heu il y a eu aussi eu des bout de cartons en France pour animal crossing etc.

    Mais je crois que c'etais pour des codes pour les dlc . Après j'en sais pas plus.
    On a eu aussi les amiibo en carton lol
    suzukube posted the 07/11/2026 at 09:27 AM
    masharu bah c'est le prix du jeu, en vrai je ne joue pas avec le bout de carton, c'est juste plus simple à recycler et jeter je trouve, tant qu'à faire ^^ Après, c'est sûr qu'avec cette vision, 40 balles pour du vide total, en achetant en full demat', je comprends que ça choque...
    yogfei posted the 07/11/2026 at 09:38 AM
    masharu Ca existe déjà en magasin les cartes PSN en carton les gamins nous les grattais au début pensant récupérer 100€ gratos, mais ce n'est activé qu'une fois passé en caisse du coup c'est bon ils se sont arrêtés ^^
    masharu posted the 07/11/2026 at 09:39 AM
    yogfei
    masharu posted the 07/11/2026 at 09:56 AM
    yogfei Comment ça marche, genre t'appuie sur un bouton et le système envoi une validation chez Nintendo/PlayStation/Autre pour activer le code ?

    Je vais être franc pour certains qui liront. Je ne pense pas le faire évidemment mais personnellement en signe de protestation ça ne m'enlèvera pas l'idée la possibilité d'aller gratter juste pour emmerder, et je n'imagine pas quelqu'un qui voit les cartes déjà grattées se dire qu'il va les prendre qu'en même. Si je le faisais, ça ne serait pas dans un Micromania ou boutique spécialisé, mais dans une grande surface type FNAC ya moyen d'être fourbe.
    mooplol posted the 07/11/2026 at 10:09 AM
    A la fnac il y a tout un rayon avec les jeux nintendo sur switch... ça existe déjà ici
    grundbeld posted the 07/11/2026 at 10:54 AM
    Le carton est le plus écologique je pense. Mais bon, c’est un choix entre deux poisons quoi.
    yukilin posted the 07/11/2026 at 11:01 AM
    masharu : Non. A la fnac tu prends ton carton, tu payes en caisse et là, on te donne un code activé après ton paiement. Donc tu ne peux pas être fourbe
    yukilin posted the 07/11/2026 at 11:19 AM
    masharu : Et si je peux me permettre, Je ne trouve pas que ça soit juste, malgré ta légitime colère envers sony, de venir faire chier des magasins qui n'y sont pour rien dans la décision. Ils doivent s'adapter comme toi et moi.
    A un moment restons raisonnables et honnêtes.
    D'autant plus que certaines enseignes spécialisées sont très loin d'être irréprochables envers leurs clients, passion ou pas.
    mooplol posted the 07/11/2026 at 11:25 AM
    yukilin ahah je pensais qui avait un code dedans ????
    yogfei posted the 07/11/2026 at 11:41 AM
    Comm le dit yukilin pas moyen d'être fourbe un code gratté n'est pas éliminé et comme il le dit venir faire chier des magasins qui n'y sont pour rien dans la décision c'est tout ce que tu feras, eux ils s'en cognent le coquillard
    yukilin posted the 07/11/2026 at 11:54 AM
    mooplol : Non le code est sorti en caisse uniquement pour eviter justement le vol ou le grattage
    masharu posted the 07/11/2026 at 12:35 PM
    yukilin yogfei
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