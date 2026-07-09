Elle a permis l'émergence des jeux digitaux, notamment grâce à la percée de jeux indé, comme Limbo.20 plus tard se pose la question de la conservation de votre machine et des jeux qu'elle stocke ou qu'elle a capacité à télécharger.J'ai donc eu envie de rallumer ma 360 ou faire ou refaire quelques jeux de mon back logs.[b]Qu'est ce que je découvre?[/b]- Que l'accès que Xbox store, pour a minima retélécharger ses jeux achetés, a disparu.- Que toutes les fiches d'illustrations dans ma bibliothèque ont sauté.- Et comme annoncé, qu'Xbox n'assure plus aucun service d'aucune sorte.Mais pour rappel, Microsoft s'était engagé à garder ce service de téléchargement de vos anciens jeux. Pas par plaisir, mais parce que la loi l'y oblige.Alors, comment on s'y prend si l'accès facilitateur aux Xbox store est désormais fermé?Et bien il faut aller dans vos paramètres de comptes...Et rebalayez tout votre historique de téléchargement...Sans aucun moyen de trier ou classer vos téléchargements passés ou de faire une recherche, vous devez donc descendre tout la liste de vos téléchargements pour retrouver ce qu'il vous intéresse. Et si vous avez joué plus de 10 ans comme moi à la console, ça peut être long. Très long.C'est vraiment indique d'une boite de la puissance de Microsoft.Sur ma Ps3, le catalogue est encore trouvable par recherche manuelle.On peut toujours acheter un jeu si on recharge son porte monnaie depuis un PC, une PS4 ou une P5 mais les jeux sont désormais vendus plein pot.Imaginez ce que ce sera pour vos XboxOne/Serie X/One et Ps5 dans 20 ans.Et on n'oublie pas non plus Nintendo avec la fermeture des stores Wii/3DS et WiiU, ayant fait disparaitre certaines exclusivités pour toujours.Bref, si vous voulez avoir un aperçu du futur pour les machines actuelles ou à venir, vous l'avez.