Petite vidéo spontanée faite il y a quelques minutes pour illustrer de façon très concrète sur l'exemple de l'état de la Xbox 360 aujourd'hui, pour que l'on se rende bien compte où on en est aujourd'hui en terme de qualité de service et on l'on va pour les futures consoles en général.
La génération Ps360 était la première avec connexion permanente.
Elle a permis l'émergence des jeux digitaux, notamment grâce à la percée de jeux indé, comme Limbo.
20 plus tard se pose la question de la conservation de votre machine et des jeux qu'elle stocke ou qu'elle a capacité à télécharger.
J'ai donc eu envie de rallumer ma 360 ou faire ou refaire quelques jeux de mon back logs.
[b]Qu'est ce que je découvre?[/b]
- Que l'accès que Xbox store, pour a minima retélécharger ses jeux achetés, a disparu.
- Que toutes les fiches d'illustrations dans ma bibliothèque ont sauté.
- Et comme annoncé, qu'Xbox n'assure plus aucun service d'aucune sorte.
Mais pour rappel, Microsoft s'était engagé à garder ce service de téléchargement de vos anciens jeux. Pas par plaisir, mais parce que la loi l'y oblige.
Alors, comment on s'y prend si l'accès facilitateur aux Xbox store est désormais fermé?
Et bien il faut aller dans vos paramètres de comptes...Et rebalayez tout votre historique de téléchargement...
Sans aucun moyen de trier ou classer vos téléchargements passés ou de faire une recherche, vous devez donc descendre tout la liste de vos téléchargements pour retrouver ce qu'il vous intéresse. Et si vous avez joué plus de 10 ans comme moi à la console, ça peut être long. Très long.
C'est vraiment indique d'une boite de la puissance de Microsoft.
Sur ma Ps3, le catalogue est encore trouvable par recherche manuelle.
On peut toujours acheter un jeu si on recharge son porte monnaie depuis un PC, une PS4 ou une P5 mais les jeux sont désormais vendus plein pot.
Imaginez ce que ce sera pour vos XboxOne/Serie X/One et Ps5 dans 20 ans.
Et on n'oublie pas non plus Nintendo avec la fermeture des stores Wii/3DS et WiiU, ayant fait disparaitre certaines exclusivités pour toujours.
Bref, si vous voulez avoir un aperçu du futur pour les machines actuelles ou à venir, vous l'avez.
C'est bien dommage.
Heureusement qu’il y a d’autre moyens…
Je pense que le grand public ne se rend pas compte concrètement de ce qui se passe. Je cous invite svp à poster un com sous la vidéo pour aider à sa diffusion pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Il n y a que comme ça qu'on pourra sensibiliser et Yt ne diffuse plus que s'il a des commentaires sous les videos.
Ne vous défaussez pas, sauf ceux ici qui sont restés fidèles au fuck le demat, je ne suis pas d'accord avec eux mais ils ont le merite d'avoir le cul un peu plus propre propre
J'ai une erreur VC++ je sais pas quoi. Un bonheur
C’est exactement pour ça que je bosse sur Nostalgic Bedroom depuis des années.
Pas parce que je suis contre le démat par principe, ni parce que je crois qu’on va revenir à l’époque bénie où tout tenait dans une boîte, avec une notice, une jaquette et trois pubs pour des jeux déjà introuvables.
Mais parce que j’ai senti très tôt que quelque chose était en train de disparaître.
Pas seulement le disque.
Le contexte.
L’objet.
Le souvenir autour du jeu.
La manière dont on y accédait.
La sensation d’avoir une bibliothèque à soi, visible, incarnée, rangée quelque part, même symboliquement.
Ce qui arrive aujourd’hui était quasiment inévitable. Les constructeurs ne veulent plus seulement vendre des machines ou des jeux. Ils veulent contrôler l’accès, le compte, l’historique, la boutique, le cloud, les abonnements, les appareils compatibles, et donc la manière dont ta vie de joueur existe dans leur écosystème.
Et dans cette logique, le physique devient un problème.
Steam devient un problème.
L’occasion devient un problème.
Même le souvenir devient un problème s’il n’est pas monétisable, traçable ou intégré dans leur infrastructure.
C’est aussi pour ça que je n’ai jamais vu Nostalgic Bedroom comme un simple frontend joli ou une chambre rétro pour faire “waouh” deux minutes.
Pour moi, c’est une réponse à cette disparition progressive.
Une manière de reconstruire une bibliothèque qui ne soit pas seulement une liste de jeux dans une boutique, mais un lieu. Une ambiance. Une mémoire. Une époque. Une façon de redonner du poids à des jeux qui, dans les écosystèmes modernes, finissent parfois réduits à une vignette, un bouton “jouer” et une licence qu’on ne possède jamais vraiment.
Le plus gros danger du tout-démat, ce n’est même pas uniquement de ne plus posséder les jeux.
C’est de perdre tout ce qu’il y avait autour.
Les jaquettes, les menus, les magazines, les chambres, les bornes, les pochettes, les souvenirs, les transitions entre les générations, cette impression que chaque console avait son identité propre.
Aujourd’hui, tout tend à devenir une interface unique, propre, froide, efficace, mais interchangeable.
Et moi, c’est précisément ce que j’essaie de combattre avec NB.
Je ne prétends pas sauver le jeu vidéo, évidemment. Je ne suis pas Indiana Jones avec un disque dur externe et une tendinite.
Mais je crois profondément qu’il va falloir créer des espaces alternatifs pour préserver la mémoire du jeu vidéo autrement que par les boutiques officielles.
Parce que si demain l’accès au passé dépend uniquement des intérêts commerciaux des plateformes, alors une énorme partie de notre culture vidéoludique deviendra fragile.
Pas forcément détruite d’un coup.
Mais effacée doucement.
Rendue invisible.
Déréférencée.
Incompatible.
Remplacée par une version plus pratique, plus rentable, mais beaucoup moins vivante.
C’est pour ça que je travaille autant sur l’idée d’écosystème moi aussi, mais dans le sens inverse.
Eux construisent des écosystèmes pour retenir le joueur.
Moi, j’essaie de construire un écosystème pour retenir la mémoire.
Et c’est là que je trouve le sujet passionnant.
Parce que Sony, Microsoft, Steam, Nintendo et les autres ont compris que le futur, ce n’était plus seulement le jeu. C’était l’environnement autour du jeu.
Sauf que cet environnement, s’il est uniquement pensé par des plateformes commerciales, il finira forcément par servir leurs intérêts avant de servir notre mémoire collective.
Donc oui, ce qui arrive avec le physique, Steam, le cloud, les launchers et les futurs appareils PlayStation me semble totalement cohérent.
C’était même prévisible.
Et quelque part, c’est exactement ce futur-là qui m’a poussé à créer Nb.
Pas pour vivre dans le passé.
Mais pour éviter que le passé soit uniquement conservé par ceux qui ont intérêt à le vendre.
Qu'appelez-vous une connexion permanente ? Pour ma part, telque je le définis, sous-entend : pas de connexion, console non utilisable ! Si je pousse votre logique plus loin, la XBOX première du nom serait également une console avec connexion permanente.
Ensuite, merci de bien faire la distinction entre un store (un magasin virtuel) et un serveur (hébergement).
Hélas, généralement la première étape fermeture des stores puis quelques années plus tard, gros nettoyage des serveurs.
Concernant XBOX pour retélécharger ses jeux, il me semble qu'il faut aller sur son historique d'achat pour retélécharger ses jeux.
Problème : et le PS Store est hors de cause, tous les liens vers ces patches ont été rapidement supprimés des sites des éditeurs auxquels les icônes de maj de jeux faisaient référence...
[url]=https://planetevita.fr/playstation-store-psvita-etat-avant-fermeture[/url]
En revanche, le PS Store vit ses derniers jours.
J'entends encore la sonorité et l'effet de basculement de l'icône lorsqu'on la touche. Quelle console !
Moi, c'est simple, à l'ère 360, j'achetais les jeux, les jeux, juste les jeux, et en physique. Du coup, j'ai pas de problème avec la Xbox 360. Et sur PS3, les seuls DLCs que j'ai achetés, ce furent ceux de Asura's Wrath. Aucun jeu dématérialisé acheté, aucun problème.
Par contre, le PSN de la PSVita, j'ai acheté quelques jeux dématérialisés et télécharger quelques DLCs gratuits, oui, mais alors si je ne peux plus retélécharger mes jeux, je rendrais grâce à la communauté PSVita d'avoir œuvrer à parer au problème avant qu'il ne se présente finalement si il devait en être ainsi en 2028.