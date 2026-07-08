Il est temps de passer en mode démo.Pour bien comprendre Nostalgic Bedroom, il faut d’abord comprendre ce qu’est un frontend.Un frontend, ce n’est pas un émulateur. Ce n’est pas une boutique. Ce n’est pas une simple liste de jeux.C’est une interface complète qui vient organiser, présenter et mettre en scène vos contenus : jeux, collections, vidéos, médias, magazines, films, souvenirs numériques… tout ce qui compose une vraie bibliothèque personnelle.Et c’est exactement ce que Nostalgic Bedroom essaie de pousser beaucoup plus loin.Ici, chaque collection est pensée comme une expérience. Les vues, les menus, les écrans de pause, les transitions, les vidéos, les fiches, les ambiances : tout est préparé pour donner l’impression d’entrer dans un univers, pas simplement de lancer un fichier.Je vous montre ici quelques vidéos et quelques collections, notamment sur des systèmes récents comme la PS4 ou des jeux plus actuels, pour que vous puissiez bien comprendre le contexte et voir jusqu’où le travail a été poussé.Les slots sont vides. Il n’y a plus qu’à y mettre vos propres liens, vos propres contenus, vos propres médias.De nombreuses collections sont déjà disponibles, et je pense qu’en termes de réalisation, on peut le dire assez simplement : on est très proche d’un rendu éditeur. Parfois même, sans fausse modestie, un peu au-dessus sur certains aspects.Le dématérialisé a beau être là, il est surtout beaucoup plus présent que prévu.Et moi, ça fait des années que je prépare quelque chose dans ce sens.Je l’ai senti venir.La disparition progressive du physique, la perte de repères, les bibliothèques numériques qui deviennent de simples listes, les jeux qu’on possède de moins en moins vraiment… tout ça, pour moi, ce n’est pas arrivé d’un coup.C’était presque inévitable.Alors bien sûr, vous pourrez me dire qu’il existe déjà d’autres frontends.Et c’est vrai.Il y a des alternatives, et certaines font très bien leur travail. Tout dépend du type de joueur que vous êtes.Si vous êtes plutôt dans une logique rapide, pratique, “je lance, je joue, je passe au suivant”, alors un système comme RetroBat peut totalement avoir du sens.Mais Nostalgic Bedroom ne joue pas exactement sur le même terrain.Ici, l’idée n’est pas seulement de lancer un jeu.L’idée, c’est de recréer une ambiance, un contexte, une mémoire, une mise en scène. De redonner du poids à une bibliothèque numérique. De faire en sorte qu’un jeu, une collection ou un système ne soit pas juste une ligne dans un menu, mais une petite porte vers une époque, une sensation, un souvenir.En termes d’ambiance, de lore, de vues, de choix et de présentation, je pense pouvoir le dire assez clairement : Nostalgic Bedroom est un cran au-dessus.Chaque collection, chaque système, peut proposer environ 15 vues différentes.Des vues de lancement.Des vues thématiques.Des écrans de pause.Des ambiances dédiées.Des interfaces pensées pour raconter quelque chose avant même de lancer le jeu.Et ce travail ne sort pas de nulle part.J’ai déjà conçu cinq standalones complets.J’ai accumulé des années de tests, d’erreurs, de corrections, de recherches visuelles et de construction d’univers.Nostalgic Bedroom, ce n’est pas une réaction de dernière minute au tout numérique.C’est une réponse que je prépare depuis longtemps.Parce que si le physique disparaît peu à peu, alors il faut peut-être inventer une nouvelle façon de redonner une âme à nos collections.Et c’est exactement ce que j’essaie de faire.Et encore, je ne vous parle pas de tout.Il y a aussi une section films, classée par années 80/90.Un gros travail de scrap sur les jaquettes, les visuels, les fiches et les présentations.Une partie magazines avec du Player One, du Game Play rpg et d’autres archives possibles.Une section storefront avec les boutiques virtuelles.Steam: epic/ Gamepass/ Nintendo shopDes collections déjà structurées.Des emplacements prêts.Des univers entiers qui n’attendent plus que d’être remplis.Et même beaucoup de VR !Bref, c’est énorme.Nostalgic Bedroom n’est plus seulement une idée ou un concept.C’est une base prête à vivre.Et oui : je suis prêt.Ou presque.