L'écrit soutient l'oeuvre.

Elle est aussi puissante car elle marque l'esprit de son empreinte.Dans les années 80-90, quand on recevait déjà ça, on préparait son esprit à l'immersion :Certes, sur certains ordinateurs, on savait que l'on n'aurait pas le niveau graphique promis sur les photos au verso, encore moins sur la couverture principale (uniquement valables sur IBM PC & parfois Amiga), mais le contenu physique participe grandement à l'immersion.Les propos d'Ubisoft sont justes de la préparation à une vente forcée pour les millions de récalcitrants, échaudés par des fermetures de Store, et qui souhaitent être propriétaires logiques de leurs achats.Lorsque l'on avait des jeux en boîte avec la présentation de l'histoire, des protagonistes et du jeu, avant même de le lancer, on était déjà en immersion.Les points positifs : moins de plastique, et surtout moins d'arbres coupés n'est-ce pas ?