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PlayStation 6 : d'après Kepler, il est peu probable que la sortie de la console soit repousée
Bien que 2027 approche à grands pas, Sony n'a toujours fait aucune annonce officielle concernant la PlayStation 6. Malgré ce silence, notamment face à la hausse des coûts des composants, un récent rapport des analystes d'Embracer Group suggère que la console de nouvelle génération pourrait sortir en 2028, voire 2029. Cependant, il y a fort à parier que ces craintes de retard s'avéreront infondées, à en juger par la réaction de Kepler_L2 , un informateur réputé d'AMD .

En réponse à une discussion sur le forum NeoGAF concernant le rapport d'analystes mentionné plus haut, le leaker d'AMD a partagé le GIF animé culte de Danny DeVito disant « Non » dans la série télévisée « It's Always Sunny in Philadelphia » , écartant d'emblée la possibilité d'un tel retard . Ce n'est pas la première fois que ce leaker laisse entendre qu'un retard est exclu , quelles que soient les conditions actuelles du marché, car AMD ne gaspillerait pas de ressources à valider le système de nouvelle génération si un retard était une réelle possibilité.

Bien que Kepler_L2 n'ait pas explicitement expliqué pourquoi la PlayStation 6 n'est pas retardée , cet initié a stratégiquement aimé une publication de l'utilisateur Bojji détaillant précisément pourquoi un retard aussi long n'a pas de sens.

Retarder la sortie de la console alors qu'elle est quasiment terminée n'a aucun sens ; ils ont des contrats avec TSMC pour la production des APU, peut-être même des contrats avec des fabricants de mémoire pour la GDDR7, et la R&D réalisée leur a coûté plusieurs centaines de millions…

Les ventes de PS5 ralentissent et rien ne garantit que les prix de la mémoire baisseront d'ici 2030.

En la sortant en 2027 – plusieurs millions d'unités vendues avant 2030, lorsque le prix de la mémoire baissera, il suffira de baisser le prix de la console pour gagner une part de marché massive (en plus des ventes déjà réalisées).

Sortie prévue en 2030 : aucune vente… En 2030, le prix de la mémoire pourrait être inférieur, identique ou supérieur. On repart de zéro.

L'analyse de Bojji, membre de NeoGAF, appréciée par Kepler_L2, fait écho aux observations d'un autre informateur réputé, Moore's Law is Dead , qui l'avait déjà souligné en mars . Après avoir obtenu son quota de production TSMC en 3 nm pour le deuxième trimestre 2027, un retrait maintenant n'entraînerait pas seulement un léger retard, mais priverait également Sony de son statut de fabricant prioritaire, ce qui se traduirait par un retard bien plus important.

De plus, Sony a déjà lancé des consoles dans des conditions de marché difficiles ; le lancement de la PlayStation 6 dans le contexte actuel de disponibilité des composants ne serait donc pas une nouveauté pour la firme japonaise.

Si la PlayStation 6 sort effectivement en 2027, Sony vise probablement une sortie en fin d'année. De ce fait, nous pourrions n'être qu'à quelques mois de la présentation officielle d'une console qui offrirait une expérience de jeu en 4K à 120 images par seconde sur toutes les plateformes, avec une résolution PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) améliorée et des performances de ray tracing avancées.

https://wccftech.com/playstation-6-delay-fears-overblown-leaker-pushes-back/
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1ucnnli/keplerl2_denies_ps6_is_getting_delayed_from_2027/?tl=fr
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    posted the 06/24/2026 at 07:33 AM by ouroboros4
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    nyseko posted the 06/24/2026 at 07:41 AM
    C'est la même chose que pour la Steam Machine, il est trop tard pour faire marche arrière et Sony préfèrera sortir sa console à 800-900€ que de tout annuler maintenant.
    fan2jeux posted the 06/24/2026 at 07:44 AM
    Qu est ce qu on s en branle de la ps6
    yurius posted the 06/24/2026 at 07:45 AM
    C'est possible après moi personnellement je ne suis pas sûr qu'à la base elle était prévue pour fin 2027.
    Vu ce qu'il s'est passé les deux premières années de vente de la ps5 avec la pénurie des composants suite au covid je pense que de base ils avaient prévu au moins de la sortir fin d'année 2028 soit un an plus tard que prévu par rapport aux générations PlayStation normal ( en général la nouvelle PlayStation sur 7 ans après l'ancienne)
    zephon posted the 06/24/2026 at 07:47 AM
    osef on est bien sur ps5
    kidicarus posted the 06/24/2026 at 07:55 AM
    On n'a pas de date donc elle ne peut pas être repoussée.
    zerdow posted the 06/24/2026 at 07:56 AM
    Même vendu entre 800€ et 1000€ la PS6 se vendra par millions , ce fut déjà le cas de la PS5 revendu 2/3 fois plus cher par les scalper en 2020/21. Surtout que le crossgen semble être partie pour durée un très long moment chez Sony , le but semble clairement d’exploiter au maximum le parc PS5 et laisser celui de la PS6 se construire à prix d’or. Pour le coup la PS6 sera vraiment une PS5 Pro Pro , avec j’imagine très peu d’exclus et rien qui créera un gap visuel. En tout je ne la vois pas passer les 100 millions celle la.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 08:03 AM
    fan2jeux Merci, j’allais dire la même chose !
    Attendez 2030 Sony pour la PS6, merci d’avance

    Par contre, sortez nous l’année prochaine la PS5 Portable car Nintendo est en train de se goinfrer en se mangeant les jeux éditeurs-tiers, je dis ça, je dis rien !
    supasaiyajin posted the 06/24/2026 at 08:07 AM
    On verra bien. Mais je suis curieux de savoir comment ils vont positionner la PS6. J'ai du mal à imaginer qu'ils baisseront le prix de la PS5/PS5 Pro l'année prochaine.

    En ce qui me concerne, s'il y a une PS6, je revendrai ma PS5 Pro, achetée day one. Je pourrai peut être la revendre à un bon prix.
    yukilin posted the 06/24/2026 at 08:08 AM
    Vu ce qu'apporte les nouvelles consoles ça peut attendre. On va nous vendre plus de fps, des effets de lumière réalistes et de l'IA... c'est sur, je suis impatient
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