Bien que 2027 approche à grands pas, Sony n'a toujours fait aucune annonce officielle concernant la PlayStation 6. Malgré ce silence, notamment face à la hausse des coûts des composants, un récent rapport des analystes d'Embracer Group suggère que la console de nouvelle génération pourrait sortir en 2028, voire 2029. Cependant, il y a fort à parier que ces craintes de retard s'avéreront infondées, à en juger par la réaction de Kepler_L2 , un informateur réputé d'AMD .En réponse à une discussion sur le forum NeoGAF concernant le rapport d'analystes mentionné plus haut, le leaker d'AMD a partagé le GIF animé culte de Danny DeVito disant « Non » dans la série télévisée « It's Always Sunny in Philadelphia » , écartant d'emblée la possibilité d'un tel retard . Ce n'est pas la première fois que ce leaker laisse entendre qu'un retard est exclu , quelles que soient les conditions actuelles du marché, car AMD ne gaspillerait pas de ressources à valider le système de nouvelle génération si un retard était une réelle possibilité.Bien que Kepler_L2 n'ait pas explicitement expliqué pourquoi la PlayStation 6 n'est pas retardée , cet initié a stratégiquement aimé une publication de l'utilisateur Bojji détaillant précisément pourquoi un retard aussi long n'a pas de sens.L'analyse de Bojji, membre de NeoGAF, appréciée par Kepler_L2, fait écho aux observations d'un autre informateur réputé, Moore's Law is Dead , qui l'avait déjà souligné en mars . Après avoir obtenu son quota de production TSMC en 3 nm pour le deuxième trimestre 2027, un retrait maintenant n'entraînerait pas seulement un léger retard, mais priverait également Sony de son statut de fabricant prioritaire, ce qui se traduirait par un retard bien plus important.De plus, Sony a déjà lancé des consoles dans des conditions de marché difficiles ; le lancement de la PlayStation 6 dans le contexte actuel de disponibilité des composants ne serait donc pas une nouveauté pour la firme japonaise.. De ce fait, nous pourrions n'être qu'à quelques mois de la présentation officielle d'une console qui offrirait une expérience de jeu en 4K à 120 images par seconde sur toutes les plateformes, avec une résolution PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) améliorée et des performances de ray tracing avancées.