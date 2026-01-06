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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Ps5/Xbox Series/Switch 2] En espérant de grosses annonces cette semaine


Cette semaine s'annonce riche en annonces de jeux :

• PlayStation State of Play - 2 juin
• Summer Game Fest - 5 juin
• Xbox Games Showcase - 7 juin
• Nintendo Direct - Date inconnue

Ca commmencera dès demain avec Sony et on terminera la semiane avec Microsoft. Il ne reste plus qu'à espérer que Nintendo annonce enfin la date de son prochain Nintendo Direct.

Source : https://x.com/Genki_JPN?lang=fr/
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    posted the 06/01/2026 at 03:49 AM by link49
    comments (3)
    cyr posted the 06/01/2026 at 05:06 AM
    Ouai la date du nintendo direct.

    Du coup je me retrouve bloquer, j'achète plus rien.

    Au pire je me suis dit je peut prendre starfield sur xbox et le nouveau forza, mais si après il y a le nintendo direct avavec l'annonce d'un jeux qui sortira prochainement...

    Ne pas savoir c'est pire que l'ignorance .
    derno posted the 06/01/2026 at 05:13 AM
    nintendo est toujours celui qui conclue le rally des conférences.
    Si microsoft c'est le 7, on ne devraient pas avoir d'annonce de leur pars avant la semaine prochaine.
    jeanouillz posted the 06/01/2026 at 05:17 AM
    J'ai déjà tellement de jeux à faire :'(
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