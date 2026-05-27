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nicolasgourry
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nicolasgourry > blog
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Pas assez cher mon fils

Il y a une époque un constructeur arrivait sur scène, annonçait une console de salon plus puissante que la concurrence avec un prix plus bas, bien clair.



509€
"Nous pouvons confirmer que le bundle Switch 2 Pokémon Pokopia sortira bien en Europe."
dealabs


La "petite voiture" du hardware, celle qui embarque une technologie hybride moins gourmande qu'une console sédentaire, a désormais le prix des grandes d'autrefois.
Le maximum d'une époque et devenu le minimum de notre époque.
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    posted the 05/27/2026 at 08:10 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    panneaupermis posted the 05/27/2026 at 08:14 PM
    Hello pour vos panneaux de chantier : https://panneaupermis.fr/
    taiko posted the 05/27/2026 at 08:16 PM
    panneaupermis Merci je voulais un panneau de chantier. J'attendais une promo.
    micheljackson posted the 05/27/2026 at 09:12 PM
    panneaupermis
    génial, je sais quoi demander au père noël maintenant!
    guiguif posted the 05/27/2026 at 09:21 PM
    chère ?
    nicolasgourry posted the 05/27/2026 at 09:32 PM
    guiguif je voulais reprendre le titre de la vidéo, mais c'est "cher" l'orthographe exact, je vais changer la vidéo.
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