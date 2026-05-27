« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Il y a une époque un constructeur arrivait sur scène, annonçait une console de salon plus puissante que la concurrence avec un prix plus bas, bien clair.
509€
"Nous pouvons confirmer que le bundle Switch 2 Pokémon Pokopia sortira bien en Europe." dealabs
La "petite voiture" du hardware, celle qui embarque une technologie hybride moins gourmande qu'une console sédentaire, a désormais le prix des grandes d'autrefois.
Le maximum d'une époque et devenu le minimum de notre époque.
génial, je sais quoi demander au père noël maintenant!