Solarr the PC Master
Oui, j'aime la Switch 2, MAIS. L’argument est valable pour la concurrence.
Je suis curieux de connaître vos dépenses d'achat d'une Switch 2 + SD express (ce que je n'achèterais jamais sauf 1 jour pour ........)
Parce que "vive le démat", mais avec 256 Go et le model du GKC, soit un paradoxe incroyable ou Nin tend au beurre et à l'argent du beurre,
On n'aurai que ça à f.... de :
- désinstaller,
attendre,
- télécharger l'autre jeu,
attendre
- installer,
attendre,
- télécharger des patches day one,
- installer,
attendre
Des switches sans fin. Est-on toujours sur console ? je me le demande parfois. une console, c'est plug and play normalement.
FF7 Riboeurf est arrivé et la console n'a même pas 1 an, que c'est la vache qui rit, ou Kiricoût. Imaginez dans 5 ans, je pense que l'achat casse-tête à plusieurs SD Express de 500Go sera posée. A moins que Nintendo ne sorte une SW2 V2 avec 500Go.
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posted the 05/26/2026 at 12:18 PM by solarr
Devoir installer ses jeux, les supprimer pour faire de la place, puis les réinstaller quand on veut y rejouer est pénible, mais c’est comme ça depuis les PS4 et Xbox One. Sony et Microsoft n’auraient jamais dû autoriser l’installation obligatoire des jeux.
J’ai une Xbox Series X et, avec une vingtaine de jeux (la moitié de jeux rétro de ma Xbox originale et de ma 360), le stockage est déjà plein. Et il est impossible de jouer au moindre jeu sur disque sans désinstaller quelque chose...
Je n’envisage pas d’en prendre une non plus.
Sur ps4, j'ai changer le disque dur d'origine de 500 go par un 2 to. Et j'ai acheter un dd externe de 2 to supplémentaire.
Et pour ma xbox série, j'ai acheter un dd externe de 4,5 to, et une carte de 500 ou 1 to, je sais plus.
Je trouve aussi que la quantité de mémoire embarquée dans cette console est une honte. Franchement ils auraient pu mettre le double sans se ruiner non plus.
Mais bon, avec Nintendo, rat un jour rat toujours
Ça en devient ridicule tout ses blogs
* les constructeurs proposent des packages inadaptés à la réalité du marché ;
* l'avenir du Cloud Gaming est en suspens, et on n'entend pas trop parler de sa part de marché.
Le stockage c'est un faux probleme car une fois qu'on ne joue plus a un jeu rien nous oblige a le garder en memoire
Certains jouent à plusieurs jeux en parallèle. De même, tu as des jeux sur lesquels tu reviens régulièrement parce que c’est des party games, des jeux de sports, des jeux sans vraiment de fin ou une replay valeur supérieure à d’autres.
Dans ces cas là tu es bien obligé d’avoir plusieurs jeux d’installés.
Mais c’est bien, Nintendo a bien réussi à vous faire apprendre votre leçon, c’est pas leur faute, c’est pas un problème, les joueurs n’ont qu’à s’adapter ou payer plus si ils veulent plus de choses installées
Et à la place des microSD express, j’aurais mis un port pour rajouter un SSD m2 de gen3.
Les performances auraient été bien meilleures que la microSD express, ça coûte bien moins cher et en se limitant aux SSD gen3, pas de chauffe donc pas besoin de dissipation.
J’ai rajouter 2 To à ma PS5, un m2 gen4 donc, et ça m’avait coûté 150€ il y a au moins 3/4 ans.
Donc on répond au point précédemment abordé ici, oui il faut rajouter du stockage sur les autres consoles aussi, mais les prix sont bien moindres et l’offre très abondante.
Mais bon Nintendo n’aurait rien touché sur le stockage donc ils ne l’ont pas fait…
J’ai adoré ma Switch, j’adore ma S2, mais je n’arrêterai jamais de critiquer Nintendo pour ce choix de merde.
Donc tu as ton FF VII rebirth d’installé, ton R9 et quelques petits jeux installés tu es plein, et c’est 50 balles pour récupérer que 256 Gb supplémentaires.
Toi t’as peut être le temps dans ta vie, mais moi personnellement avec un boulot qui prend du temps même à la maison et 3 enfants, je joue parfois 1h sur mon canapé avant d’aller me coucher, et c’est loin d’être tous les jours. Donc désinstaller un jeu, télécharger le nouveau, l’installer et faire des maj, ça me fait chier parce que ça me prend la moitié de mon temps de jeu, même avec la fibre en 8Gbits.
Donc oui j’aime avoir plusieurs jeux qui m’intéressent installés d’avance ou en parallèle pour qu’ils se maintiennent à jour et que je puisse prendre ma console en mains et jouer 2 minutes après
"une fois qu'on ne joue plus a un jeu", ca exclu de facto les jeux auquel on revient souvient