Solarr the PC Master

Oui, j'aime la Switch 2, MAIS. L’argument est valable pour la concurrence.



Je suis curieux de connaître vos dépenses d'achat d'une Switch 2 + SD express (ce que je n'achèterais jamais sauf 1 jour pour ........)



Parce que "vive le démat", mais avec 256 Go et le model du GKC, soit un paradoxe incroyable ou Nin tend au beurre et à l'argent du beurre,



On n'aurai que ça à f.... de :



- désinstaller,

attendre,

- télécharger l'autre jeu,

attendre

- installer,

attendre,

- télécharger des patches day one,

- installer,

attendre



Des switches sans fin. Est-on toujours sur console ? je me le demande parfois. une console, c'est plug and play normalement.



FF7 Riboeurf est arrivé et la console n'a même pas 1 an, que c'est la vache qui rit, ou Kiricoût. Imaginez dans 5 ans, je pense que l'achat casse-tête à plusieurs SD Express de 500Go sera posée. A moins que Nintendo ne sorte une SW2 V2 avec 500Go.