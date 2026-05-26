profile
Jeux Vidéo
282
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
solarr
9
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 376
visites since opening : 755110
solarr > blog
all
Switch 2 : avec l'achat d'une SD Express, combien la SWITCH 2
Solarr the PC Master
Oui, j'aime la Switch 2, MAIS. L’argument est valable pour la concurrence.

Je suis curieux de connaître vos dépenses d'achat d'une Switch 2 + SD express (ce que je n'achèterais jamais sauf 1 jour pour ........)

Parce que "vive le démat", mais avec 256 Go et le model du GKC, soit un paradoxe incroyable ou Nin tend au beurre et à l'argent du beurre,

On n'aurai que ça à f.... de :

- désinstaller,
attendre,
- télécharger l'autre jeu,
attendre
- installer,
attendre,
- télécharger des patches day one,
- installer,
attendre

Des switches sans fin. Est-on toujours sur console ? je me le demande parfois. une console, c'est plug and play normalement.

FF7 Riboeurf est arrivé et la console n'a même pas 1 an, que c'est la vache qui rit, ou Kiricoût. Imaginez dans 5 ans, je pense que l'achat casse-tête à plusieurs SD Express de 500Go sera posée. A moins que Nintendo ne sorte une SW2 V2 avec 500Go.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    jowy14
    posted the 05/26/2026 at 12:18 PM by solarr
    comments (17)
    blindzorro posted the 05/26/2026 at 12:22 PM
    Perso j'avais choppé ma Micro Sd samsung 512go à 95 euro. Le problème c'est que j'ai un site qui traque l'évolution de prix et l'augmentation du prix des composant à visiblement aussi touché les carte sd et les disque dur parce que les prix que ce soit pour les modèle express ou non express on facile pris 30 pourcent en quelques mois, donc maintenant elle sont plus dans les 120....
    solarr posted the 05/26/2026 at 12:24 PM
    blindzorro incroyable. Donc la console revient finalement à 600 euros.
    pokk posted the 05/26/2026 at 12:27 PM
    Les SD Express ne sont pas un format prioritaire, donc Nintendo ne touche rien sur leur vente.

    Devoir installer ses jeux, les supprimer pour faire de la place, puis les réinstaller quand on veut y rejouer est pénible, mais c’est comme ça depuis les PS4 et Xbox One. Sony et Microsoft n’auraient jamais dû autoriser l’installation obligatoire des jeux.

    J’ai une Xbox Series X et, avec une vingtaine de jeux (la moitié de jeux rétro de ma Xbox originale et de ma 360), le stockage est déjà plein. Et il est impossible de jouer au moindre jeu sur disque sans désinstaller quelque chose...
    forte posted the 05/26/2026 at 12:31 PM
    Perso je ne prends que les exclus S2. Les tiers, c'est sur PS5. Parce que ca tourne mieux, et la mémoire est bien moins chère. Mais bon, les tiers sur une autre machine chez moi, c'est pas nouveau ! Voilà comment je fais.
    blueblood posted the 05/26/2026 at 12:38 PM
    Je n’utilise pas de carte SD, ça ne m’intéresse pas de garder des jeux terminés auxquels je ne joue plus.

    Je n’envisage pas d’en prendre une non plus.
    cyr posted the 05/26/2026 at 12:44 PM
    solarr j'ai acheter une sd 256 go au début puis en fin d'année j'ai acheter une 1 to.

    Sur ps4, j'ai changer le disque dur d'origine de 500 go par un 2 to. Et j'ai acheter un dd externe de 2 to supplémentaire.

    Et pour ma xbox série, j'ai acheter un dd externe de 4,5 to, et une carte de 500 ou 1 to, je sais plus.
    aeris201 posted the 05/26/2026 at 12:53 PM
    solarr On trouve des microSD Express d’1To a 190€ environ je crois
    jowy14 posted the 05/26/2026 at 12:56 PM
    J’ai chopé une microSD express l’été dernier à Tokyo pour 37€ grâce au taux de change très avantageux pour nous.
    Je trouve aussi que la quantité de mémoire embarquée dans cette console est une honte. Franchement ils auraient pu mettre le double sans se ruiner non plus.
    Mais bon, avec Nintendo, rat un jour rat toujours
    kidicarus posted the 05/26/2026 at 12:56 PM
    solarr donc quand tu rajoutes une manette ça revient au même et aussi à tout ceux qui ont prix un SSD pour leur x de u ps5 dès le lancement.

    Ça en devient ridicule tout ses blogs
    solarr posted the 05/26/2026 at 01:21 PM
    kidicarus Non, car plusieurs conclusions à tirer dont :

    * les constructeurs proposent des packages inadaptés à la réalité du marché ;

    * l'avenir du Cloud Gaming est en suspens, et on n'entend pas trop parler de sa part de marché.
    aeris201 posted the 05/26/2026 at 01:31 PM
    solarr Parce que "vive le démat", mais avec 256 Go et le model du GKC,

    Le stockage c'est un faux probleme car une fois qu'on ne joue plus a un jeu rien nous oblige a le garder en memoire
    jowy14 posted the 05/26/2026 at 02:17 PM
    aeris201 je ne suis pas d’accord, le stockage n’est absolument pas un faux problème. Toi tu consommes peut être tes jeux comme ça mais pas tout le monde.
    Certains jouent à plusieurs jeux en parallèle. De même, tu as des jeux sur lesquels tu reviens régulièrement parce que c’est des party games, des jeux de sports, des jeux sans vraiment de fin ou une replay valeur supérieure à d’autres.
    Dans ces cas là tu es bien obligé d’avoir plusieurs jeux d’installés.
    Mais c’est bien, Nintendo a bien réussi à vous faire apprendre votre leçon, c’est pas leur faute, c’est pas un problème, les joueurs n’ont qu’à s’adapter ou payer plus si ils veulent plus de choses installées
    jowy14 posted the 05/26/2026 at 02:26 PM
    pokk cyr aeris201 kidicarus solarr je l’avais déjà dit sur un autre article, mais à la place de Nintendo, j’aurais fait une coque arrondie au dos de la S2, un peu comme sur la Portal, pour gagner un peu d’espace sans dénaturer le design.
    Et à la place des microSD express, j’aurais mis un port pour rajouter un SSD m2 de gen3.
    Les performances auraient été bien meilleures que la microSD express, ça coûte bien moins cher et en se limitant aux SSD gen3, pas de chauffe donc pas besoin de dissipation.
    J’ai rajouter 2 To à ma PS5, un m2 gen4 donc, et ça m’avait coûté 150€ il y a au moins 3/4 ans.
    Donc on répond au point précédemment abordé ici, oui il faut rajouter du stockage sur les autres consoles aussi, mais les prix sont bien moindres et l’offre très abondante.

    Mais bon Nintendo n’aurait rien touché sur le stockage donc ils ne l’ont pas fait…
    aeris201 posted the 05/26/2026 at 02:27 PM
    jowy14 Et j’imagine que les plusieurs jeux auquel les gens jouent en parrallele et certain jeux auquel ils reviennent souvent, tout ces jeux pèsent 50Go chacun minimum’
    jowy14 posted the 05/26/2026 at 02:39 PM
    aeris201 bah prends l’exemple de FF VII rebirth que Link et toi vantez tant. Le jeu pèse plus de 105 Go, et ce en V1.0, sans mise à jour encore. C’est pratiquement la moitié du stockage de la console. Trouve moi une autre console ou un jeu prend la moitié de la mémoire interne disponible ?!

    J’ai adoré ma Switch, j’adore ma S2, mais je n’arrêterai jamais de critiquer Nintendo pour ce choix de merde.

    Donc tu as ton FF VII rebirth d’installé, ton R9 et quelques petits jeux installés tu es plein, et c’est 50 balles pour récupérer que 256 Gb supplémentaires.

    Toi t’as peut être le temps dans ta vie, mais moi personnellement avec un boulot qui prend du temps même à la maison et 3 enfants, je joue parfois 1h sur mon canapé avant d’aller me coucher, et c’est loin d’être tous les jours. Donc désinstaller un jeu, télécharger le nouveau, l’installer et faire des maj, ça me fait chier parce que ça me prend la moitié de mon temps de jeu, même avec la fibre en 8Gbits.
    Donc oui j’aime avoir plusieurs jeux qui m’intéressent installés d’avance ou en parallèle pour qu’ils se maintiennent à jour et que je puisse prendre ma console en mains et jouer 2 minutes après
    aeris201 posted the 05/26/2026 at 02:42 PM
    jowy14 J'ai bien precisé : "Le stockage c'est un faux probleme car une fois qu'on ne joue plus a un jeu rien nous oblige a le garder en memoire"

    "une fois qu'on ne joue plus a un jeu", ca exclu de facto les jeux auquel on revient souvient
    aeris201 posted the 05/26/2026 at 02:55 PM
    souvent*
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo