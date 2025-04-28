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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
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link49 > blog
[Rumeur]Le prochain Nintendo Direct aurait lieu d'ici mi-juin


D'après Jeff Grubb de Giant Bomb, un Nintendo Direct sera diffusé d'ici mi-juin. Autrement dit, si cela se confirme, une présentation devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Grubb a partagé cette information lors du dernier épisode de Giant Bombcast. Il ignore pour l'instant s'il s'agira d'une présentation des partenaires ou d'un Nintendo Direct à part entière, mais il penche pour la seconde option.

Source : https://nintendoeverything.com/rumor-nintendo-direct-happening-by-mid-june/
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    posted the 05/20/2026 at 03:23 AM by link49
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