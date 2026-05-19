« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Vous allez vous dire, mais il a déjà fait un article comme ça avec Mixtape, c'est vrai, la moyenne était de 93% au départ, mais depuis ça a changé, donc là, on verra si ça changera ou pas, mais s'il reste dans la même moyenne de 91%, ça pourrait devenir un possible GOTY de l'année en "indé" (je suis plus prudent en rajoutant "voir tout court")
Le jeu obtient une très haute moyenne de l'avis (17 pour l'instant) de la part de la presse étrangère.
Eurogamer 5/5
Traduction : Deuxième jeu du studio ZA/UM (Disco Elysium), ce RPG riche en texte et basé sur les dés est une interprétation exquise du consumérisme, de l'empire, de la nostalgie et bien plus encore.
JVFrance 90%
Dès le début, Zero Parades: For Dead Spies semblait destiné à devenir un grand nom du genre. Après plusieurs heures passées à découvrir cet univers riche visuellement, sur le plan sonore et psychologique, on ne peut que saluer le travail accompli par le studio ZA/UM. Le studio signe ici une nouvelle prouesse. Son univers est prenant et reprend les bases de Disco Elysium tout en y apportant une touche de nouveauté appréciable pour les habitués. Les nouveaux venus y trouveront également leur compte, malgré un lore dense et une narration parfois complexe à appréhender. Son ambiance générale saura séduire les amateurs de jeux de rôle et de RPG narratifs, malgré des dialogues parfois trop longs et des déplacements parfois fastidieux au clavier/souris. Une expérience exigeante, mais marquante. Une véritable pépite pour les puristes.
Destructoid 9/10
Traduction : Zero Parades: For Dead Spies n'est pas un jeu facile, et c'est précisément cette difficulté qui lui permet d'explorer des thèmes intéressants liés aux médias, aux idées, à la curiosité et aux dangers de la pulsion. Il s'efforce de trouver sa propre identité tout en s'appuyant sur les précédents travaux du studio ZA/UM, et y parvient avec brio.
Gamespot 8/10
Steam
PS : Le jeu est prévu plus tard en 2026 sur PS5.
Mixtape a maintenant une moyenne de 87% par OpenCritic