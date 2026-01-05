Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Assassin's Creed : Black Flag Resynced
0
Likers
name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19051
visites since opening : 33523665
link49 > blog
[Assassin's Creed Black Flag Resynced] Un chiffre prometteur


Ubisoft a révélé qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced, le remake très attendu, a dépassé le million de souhaits sur toutes les plateformes.

Il y a seulement une semaine, le jeu était officiellement dévoilé au public lors de la présentation d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, ce qui signifie qu'il a déjà recueilli plus d'un million de souhaits en sept jours. Compte tenu de l'engouement suscité par cette annonce, ce chiffre impressionnant n'est pas vraiment surprenant.



Il ne s'agira pas d'une simple remasterisation du titre culte, mais d'un remake riche en nouveautés. Le système de combat a été repensé pour offrir une expérience plus dynamique, tandis que les missions de filature, souvent frustrantes, ont été grandement améliorées.

Et rassurez-vous, si vous n'étiez pas fan des Assassin's Creed RPG plus récents, vous serez ravis d'apprendre que le remake de Black Flag ne suivra pas cette voie. Ubisoft a été clair lors de sa présentation : il ne s'agira pas d'un RPG, le jeu conservant son approche centrée sur les personnages.

Si vous faites partie des millions de personnes qui ont ajouté le jeu à leur liste de souhaits, vous avez peut-être opté pour l'Édition Collector, qui comprend une impressionnante statuette d'Edward Kenway, ainsi que de nombreux autres bonus. À quelques mois de sa sortie, Assassin's Creed Black Flag Resynced sera bientôt jouable, et l'engouement autour du titre est palpable.

Source : https://insider-gaming.com/assassins-creed-black-flag-resynced-surpasses-1-million-wishlists/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/01/2026 at 12:41 PM by link49
    comments (2)
    kinectical posted the 05/01/2026 at 01:29 PM
    Il m’intéresse beaucoup ….mais pas à prix fort ça ces sure lol Ubi soft ces non a présent
    malroth posted the 05/01/2026 at 01:55 PM
    il s'annonce excellent
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo