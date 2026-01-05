Ubisoft a révélé qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced, le remake très attendu, a dépassé le million de souhaits sur toutes les plateformes.
Il y a seulement une semaine, le jeu était officiellement dévoilé au public lors de la présentation d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, ce qui signifie qu'il a déjà recueilli plus d'un million de souhaits en sept jours. Compte tenu de l'engouement suscité par cette annonce, ce chiffre impressionnant n'est pas vraiment surprenant.
Il ne s'agira pas d'une simple remasterisation du titre culte, mais d'un remake riche en nouveautés. Le système de combat a été repensé pour offrir une expérience plus dynamique, tandis que les missions de filature, souvent frustrantes, ont été grandement améliorées.
Et rassurez-vous, si vous n'étiez pas fan des Assassin's Creed RPG plus récents, vous serez ravis d'apprendre que le remake de Black Flag ne suivra pas cette voie. Ubisoft a été clair lors de sa présentation : il ne s'agira pas d'un RPG, le jeu conservant son approche centrée sur les personnages.
Si vous faites partie des millions de personnes qui ont ajouté le jeu à leur liste de souhaits, vous avez peut-être opté pour l'Édition Collector, qui comprend une impressionnante statuette d'Edward Kenway, ainsi que de nombreux autres bonus. À quelques mois de sa sortie, Assassin's Creed Black Flag Resynced sera bientôt jouable, et l'engouement autour du titre est palpable.
Source : https://insider-gaming.com/assassins-creed-black-flag-resynced-surpasses-1-million-wishlists/
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posted the 05/01/2026 at 12:41 PM by link49