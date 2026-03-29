Haters gonna hates

Devant Rayman Legends à mon humble avis... Et son DLC Parc Bellabel est sublime ! De bons défis, 7 boss, et surtout du multijoueur en local pour jouer en couple... Que demande le peuple ?Le tout pour 19,99 € seulement (dommage qu'on ne puisse pas avoir gratos une MAJ 4K pour Wonder uniquement pour les autres). Et la 4K native en 60 fps sur un écran OLED, c'est un régal !En plus on peut jouer avec le GameShare pour recycler nos vieilles Switch.