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Super Mario Bros. Wonder
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name : Super Mario Bros. Wonder
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
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suzukube
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Mario Wonder est le meilleur jeu de plateforme de tous les temps, non ?
Haters gonna hates
Devant Rayman Legends à mon humble avis... Et son DLC Parc Bellabel est sublime ! De bons défis, 7 boss, et surtout du multijoueur en local pour jouer en couple... Que demande le peuple ?

Le tout pour 19,99 € seulement (dommage qu'on ne puisse pas avoir gratos une MAJ 4K pour Wonder uniquement pour les autres). Et la 4K native en 60 fps sur un écran OLED, c'est un régal !

En plus on peut jouer avec le GameShare pour recycler nos vieilles Switch.

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    posted the 03/29/2026 at 12:16 AM by suzukube
    comments (12)
    tonius posted the 03/29/2026 at 12:18 AM
    Non, je l'aime bien, mais non.
    ouroboros4 posted the 03/29/2026 at 12:18 AM
    Non
    suzukube posted the 03/29/2026 at 12:20 AM
    tonius Ah ouais ? Et je suis curieux de savoir quel serait toi ton jeu de plateforme (2D même si je ne l'ai pas précisé) préféré ?
    suzukube posted the 03/29/2026 at 12:22 AM
    J'viens de penser à Ori et Hollow Knight mais je les vois comme des Metroidvania perso.
    maxx posted the 03/29/2026 at 12:29 AM
    Non, c'est Super Mario Galaxy. Mais le meilleur jeu 2D de plateforme, franchement ça se défend oui. Il est absolument génial, j'en ai ete choqué. Bien joué Nintendo, ça fait plaisir après la tunnel des New Super Mario Bros. Wonder est fabuleux !

    Pour le DLC j'espérais qu'il soit a l'image des mises a jour des jeux Switch 1 dispo pour les abonnés du Online mais non. Un peu déçu...
    Mais y a la mise a jour avec le mode Boost qui fait plaisir au moins pour le mode portable.
    tonius posted the 03/29/2026 at 12:31 AM
    Suzukube Je met les 5 Donkey Kong Country devant, et après, Mario 3 et World et après, Castlevania 4.

    Mario Wonder est super, 100 fois mieux que les new Super Mario, mais le level design n'est pas assez soutenu et y'a pas assez de challenge (surement pour accomoder le mode 4 joueurs) pour prétendre au titre.

    Ouais, Je ne met pas les Metroidvania non plus, y'a de la plateforme mais c'est pas vraiment le but.
    victornewman posted the 03/29/2026 at 12:38 AM
    Non c'est Super Mario World, DSL.
    hyoga57 posted the 03/29/2026 at 12:57 AM
    suzukube Il n’est même pas dans le top 5 Mario, alors tu sais.
    ravyxxs posted the 03/29/2026 at 01:02 AM
    Jamais fait, mais pour moi les meilleurs sont ceux de la Super Nintendo et la 3DS.
    altendorf posted the 03/29/2026 at 01:13 AM
    Bah non
    xynot posted the 03/29/2026 at 01:17 AM
    Rayman Legends reste mon top 1
    hastis posted the 03/29/2026 at 02:07 AM
    Qu'est-ce qui fait que, pour toi, c'est le meilleur jeu de plateforme ?
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