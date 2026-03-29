Haters gonna hates
Devant Rayman Legends à mon humble avis... Et son DLC Parc Bellabel est sublime ! De bons défis, 7 boss, et surtout du multijoueur en local pour jouer en couple... Que demande le peuple ?
Le tout pour 19,99 € seulement (dommage qu'on ne puisse pas avoir gratos une MAJ 4K pour Wonder uniquement pour les autres). Et la 4K native en 60 fps sur un écran OLED, c'est un régal !
En plus on peut jouer avec le GameShare pour recycler nos vieilles Switch.
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posted the 03/29/2026 at 12:16 AM by suzukube
Pour le DLC j'espérais qu'il soit a l'image des mises a jour des jeux Switch 1 dispo pour les abonnés du Online mais non. Un peu déçu...
Mais y a la mise a jour avec le mode Boost qui fait plaisir au moins pour le mode portable.
Mario Wonder est super, 100 fois mieux que les new Super Mario, mais le level design n'est pas assez soutenu et y'a pas assez de challenge (surement pour accomoder le mode 4 joueurs) pour prétendre au titre.
Ouais, Je ne met pas les Metroidvania non plus, y'a de la plateforme mais c'est pas vraiment le but.