Grâce à la série Yakuza, nous avons vu une foule de jeux légendaires connaître une nouvelle vie sur les plateformes modernes, notamment Daytona 2 , The Ocean Hunter et même ToyLets, un dispositif installé sur les urinoirs des toilettes pour hommes qui permettait à l'utilisateur de jouer à une série de mini-jeux dont l'issue était déterminée par la force et la direction de l'urine.Sans surprise, certains fans se demandent si ces jeux pourraient bénéficier de sorties individuelles. Malheureusement, d'après Yutaka Ito, responsable technique chez Yakuza Studio, et Ryosuke Horii, producteur et réalisateur de Yakuza Kiwami 3 / Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties, cela semble très improbable.S'adressant à Automaton Media, Ito a déclaré :Ito confie recevoir personnellement de nombreuses demandes pour la sortie de jeux séparément, mais il est "triste" lorsque ces mêmes personnes affirment ne pas avoir besoin du jeu principal et ne vouloir jouer qu'aux titres rétro.", rétorque-t-il.