L'un des atouts majeurs de la série Yakuza / Like A Dragon est l'inclusion de titres Sega classiques d'antan, une caractéristique empruntée à la légendaire franchise Shenmue.
Grâce à la série Yakuza, nous avons vu une foule de jeux légendaires connaître une nouvelle vie sur les plateformes modernes, notamment Daytona 2 , The Ocean Hunter et même ToyLets, un dispositif installé sur les urinoirs des toilettes pour hommes qui permettait à l'utilisateur de jouer à une série de mini-jeux dont l'issue était déterminée par la force et la direction de l'urine.
Sans surprise, certains fans se demandent si ces jeux pourraient bénéficier de sorties individuelles. Malheureusement, d'après Yutaka Ito, responsable technique chez Yakuza Studio, et Ryosuke Horii, producteur et réalisateur de Yakuza Kiwami 3 / Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties, cela semble très improbable.
S'adressant à Automaton Media, Ito a déclaré :
"D’ailleurs, on entend souvent dire : "Je veux acheter les jeux rétro à l’unité", mais je pense qu’il serait extrêmement difficile d’en faire une activité rentable aujourd’hui. Sega est une grande entreprise, et les coûts de production d’un seul logiciel sont élevés. Cependant, si d’autres entreprises sont intéressées par l’acquisition de licences de jeux Sega, n’hésitez pas à nous contacter.
Si nous vendions les anciens jeux individuellement, nous ne pourrions pas pratiquer des prix élevés et notre audience serait limitée. En revanche, c'est précisément parce qu'ils font partie de la franchise Yakuza que nous pouvons inclure d'anciens titres sans être soumis à ce genre de contraintes commerciales. En les rééditant grâce à Yakuza, j'ai le sentiment que nous accomplissons quelque chose d'important, comme rendre service à la culture vidéoludique.
"
Ito confie recevoir personnellement de nombreuses demandes pour la sortie de jeux séparément, mais il est "triste" lorsque ces mêmes personnes affirment ne pas avoir besoin du jeu principal et ne vouloir jouer qu'aux titres rétro.
"C'est uniquement grâce au travail acharné de l'équipe de développement de Yakuza que nous avons pu inclure autant de jeux rétro
", rétorque-t-il.
Tu vends un jeu incluant un jeu gratuit et tu mets tout les autres en dlc payant. Comme ça tu peux vendre durant encore longtemps tes jeux. Là c'est vraiment une réponse de trou du cul. On peut pas vendre chère donc on ne vend pas. N'importe quoi. La plupart des jeux rétro son sous des emulateur payant quand ça sort sur PC et Console.
a un moment avec les actionnaires (qui ne connaissent rien aux jv et attendent juste des dividendes) une stratégie ets présentée et pour un acitonnaire arrive les quesitons qui fâchent:
heu là votre FF16 a couté en développement des dizaines d emillions d'euros et vous en avez vendez autant....mais je vois aussi que vos remakes HD2D se vendent super bien et n'auront pas coûté des milles et des cents...
Maintenant en étant honnête, quel prix mettre sur un jeu retro qui resortirait en cartouche? ...alors que dans le même Sega a sorti une compilation megadrive de 50 titres.
Il y a une logique financière et on peut en fait simplement se dire que si la compilation mega classics de Sega (50 titres) avaient été un mega succès qu'on aurait déjà vu Sega bouger.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle malheureusement même si cela pourrait toucher la corde sensible des nostalgiques.
L'idée d'intégrer d'anciens jeux à travers des nouveaux est bonne. Puis sincèrement, qui aujourd'hui aurait envie de jouer à Virtua Fighter 2 ?