Famitsu sales (2/9/26 – 2/15/26) / Mario laisse filet la 1er place
1. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 58,171 / NEW
2. [NS2] Mario Tennis Fever – 39,522 / NEW
3. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 32,102 / 209,665
4. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 23,617 / 183,718
5. [PS4] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 19,845 / NEW
6. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 15,988 / NEW
7. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 11,800 / 130,598
8. [PS5] Nioh 3 – 9,702 / 50,272
9. [NS2] Mario Kart World – 9,473 / 2,825,494
10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 7,265 / 8,377,788

Switch 2 – 57,779
Switch OLED – 20,226
Switch Lite – 4,882
Switch – 1,373
PS5 Digital Edition – 6,341
PS5 – 3,562
PS5 Pro – 1,685
Xbox Series X Digital Edition – 646
Xbox Series S – 97
PS5 – 25
Xbox Series X – 12

26 481 Switch / 11 588 PS5 / 755 XSXIS
Total Switch 2 : 4 428 672 / Switch : 36 553 303
    posted the 02/19/2026 at 05:15 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    aeris657 posted the 02/19/2026 at 05:37 PM
    Pas mal pour Yakuza 3 Switch 2, qui fait presque la moitié du score de Mario Tennis alors qu'il y a pas de fanbase Yakuza sur les machines Nintendo, faute de reel passif de cette licence sur ces supports

    Les tiers font leurs nid sur Switch 2 petit a petit, ils gagnent du terrain
    rocan posted the 02/19/2026 at 05:40 PM
    26000 Switch ? Pourquoi ce bond de 16000 ?
    aeris657 posted the 02/19/2026 at 05:45 PM
    26 481 Switch
    11 588 PS5

    Ah ouais quand meme

    La Switch 1 est immortelle et elle finira par faire tomber le record de la PS2 sans doute cette annee
    sonilka posted the 02/19/2026 at 05:50 PM
    5. [PS4] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 19,845 / NEW
    6. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 15,988 / NEW

    Mince.
    jobiwan posted the 02/19/2026 at 05:54 PM
    aeris657 Il faut garder aussi à l'esprit que le Yakuza est classé Pegi18 donc davantage pour un public PlayStation. Il sera intéressant de voir ce que cela donnera avec Resident Evil.
    Maintenant, les ventes ne sont pas rééllement représentatives avec l'absence des ventes en démat.
