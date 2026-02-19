1. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 58,171 / NEW
2. [NS2] Mario Tennis Fever – 39,522 / NEW
3. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 32,102 / 209,665
4. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 23,617 / 183,718
5. [PS4] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 19,845 / NEW
6. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 15,988 / NEW
7. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 11,800 / 130,598
8. [PS5] Nioh 3 – 9,702 / 50,272
9. [NS2] Mario Kart World – 9,473 / 2,825,494
10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 7,265 / 8,377,788
Switch 2 – 57,779
Switch OLED – 20,226
Switch Lite – 4,882
Switch – 1,373
PS5 Digital Edition – 6,341
PS5 – 3,562
PS5 Pro – 1,685
Xbox Series X Digital Edition – 646
Xbox Series S – 97
PS5 – 25
Xbox Series X – 12
26 481 Switch / 11 588 PS5 / 755 XSXIS
Total Switch 2 : 4 428 672 / Switch : 36 553 303
posted the 02/19/2026 at 05:15 PM
Les tiers font leurs nid sur Switch 2 petit a petit, ils gagnent du terrain
11 588 PS5
Ah ouais quand meme
La Switch 1 est immortelle et elle finira par faire tomber le record de la PS2 sans doute cette annee
Mince.
Maintenant, les ventes ne sont pas rééllement représentatives avec l'absence des ventes en démat.