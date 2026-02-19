profile
PC Handheld...Les prix s'envolent
Il y a quelques temps un membre à écrit cet article



Voici la situation actuelle

Voici déjà quelques jours que le Steam Deck est en rupture de stock aux États-Unis, comme en témoigne cette capture d'écran prise il y a six jours.

Alors que Valve n'avait rien communiqué sur cette situation, la rupture de stock s'est étendue dans d'autres pays et notamment la France, où seul le modèle OLED de 1 To à 679 euros est disponible à la vente, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Par ailleurs, une nouvelle note indique désormais clairement la cause de cette rupture de stock. Sans surprise, c'est la pénurie de certains composants, achetés en masse par des multinationales qui misent tout sur le développement de l'intelligence artificielle, qui est à l'origine du problème.

Par ailleurs, on vient d'apprendre qu'Asus a augmenté fortement le prix de la ROG Xbox Ally X au Japon. Dans l'archipel, le prix de l'appareil est passé de 139 800 yens (772 euros) à 169 800 yens (938 euros). Une hausse bien salée de 30 000 yens, soit 165 euros au taux de change actuel.


Gamekult
    posted the 02/19/2026 at 12:31 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    magneto860 posted the 02/19/2026 at 12:56 PM
    Je ne peux pas comparer avec la Switch 2 car je ne l’ai pas, mais quand je lis "entre 3 et 12 heures d'autonomie (en fonction du contenu)", sérieux ça ne me fait pas envie.

    Payer 700 balles et devoir recharger toutes les trois heures ... autant jouer branché.
    gaeon posted the 02/19/2026 at 01:03 PM
    Pour de l'IA, ça fait mal au cul. Même s'il y a des usages pertinents et souhaitables de l'IA j'ai tjrs l'impression que la balance : avantages / inconvénients ne penche pas du bon côté.
    akinen posted the 02/19/2026 at 01:10 PM
    magneto860 ça epuise souvent les mains et la position assise d’enchainer plusieurs heures en portable. C’est un mode de fonctionnement souvent haché.

    Perso si je joue chez moi, j’évite d’utiliser la batterie, donc la switch 2 est sur secteur et le chargeur batterie est off. Quand j’y joue hors de la maison, c’est que j’ai entre 20mn et 1h30 de battement.

    Je n’ai pas vu la batterie vide depuis mes essais sur mario kart à la sortir de la switch 2.

    Certains vont dire qu’ils jouent H24 en mode portable sans secteur, mais à quoi bon reduire la durée de vie de la batterie quand on est à la maison?

    Il reste ceux qui jouent dans les transports. Faut un témoignage de quelqu’un qui enchaine 2h de transport minimum sans chargeur.

    J’suis pas analyste donc j’imagine qu’il y a bcp de cas particuliers. Tjrs est-il qu’il y a bcp de situations ou 3h de batterie ne gênent pas.
    rogeraf posted the 02/19/2026 at 01:20 PM
    Je mets pas 700 euros (quasi) pour un SteamDeck. J'ai pris l'officielle en seconde main (256 giga) à 340 euros il y a 2, 3 ans.
    wickette posted the 02/19/2026 at 01:24 PM
    akinen

    On parle de l'autonomie ici, pas de l'usage fait, si certains y jouent loin de chez eux, plusieurs heures, dans les transports comme tu le dis etc c'est aussi pour ça l'autonomie. Je ne saurais pas dire ce qui est un usage particulier ou général ici.

    L'autonomie est mauvaise sur switch 2, usage haché ou pas. Faut vraiment pas être loin d'une prise secteur en mode portable, c'est pas critique comme problème non par contre.


    Pour moi c'est plus du 2H que 3H en tout cas et sur mario kart world comme suikoden 2 HD.
    magneto860 posted the 02/19/2026 at 01:28 PM
    akinen Merci pour le retour d’expérience. C’est vrai que si c’est pour des séances hachées (cinq stations de métro, toilettes, etc), en remplacement d’un smartphone par exemple, alors la batterie est forcément moins sollicitée.

    Mais si je savais que la batterie durait trois heures, pour ma part je serais probablement toujours en train de surveiller ma batterie, ce qui nuirait à mon expérience de jeu.
    rogeraf posted the 02/19/2026 at 01:30 PM
    magneto860 La switch2 c'est 2 heures max de batteries plein pot, le steamdeck c'est pareil. J'ai les deux ...
    shambala93 posted the 02/19/2026 at 01:42 PM
    magneto860
    Oui mais qui joue 3 h à une console portable en 2026 en dehors de chez lui ?
    Dans les transports ? Personne ou peu joue, la plupart ont le nez dans le smartphone, un livre ou dans les bras de Morphée…
    5120x2880 posted the 02/19/2026 at 02:11 PM
    C'est sympa la Steam Deck, mais en 2026 j'irais pas même à 250/300€, les machines plus récentes comme la AYN Thor font un meilleur boulot, surtout au niveau de la batterie (sans avoir les batteries silicium-carbon nouvelles générations pour le moment, ça arrivera sûrement sur les prochaines et on devrait être dans la dizaine d'heures en jeu si c'est pas déjà le cas).
