La Steam Deck vient de perdre son avantage tarifaire par rapport à la Switch 2

Il y a quelques temps un membre à écrit cet articleVoici la situation actuelleVoici déjà quelques jours que le Steam Deck est en rupture de stock aux États-Unis, comme en témoigne cette capture d'écran prise il y a six jours.Alors que Valve n'avait rien communiqué sur cette situation,, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Par ailleurs, une nouvelle note indique désormais clairement la cause de cette rupture de stock. Sans surprise, c'est la pénurie de certains composants, achetés en masse par des multinationales qui misent tout sur le développement de l'intelligence artificielle, qui est à l'origine du problème.Par ailleurs, on vient d'apprendre qu'Asus a augmenté fortement le prix de la ROG Xbox Ally X au Japon. Dans l'archipel, le prix de l'appareil est passé de 139 800 yens (772 euros) à 169 800 yens (938 euros). Une hausse bien salée de 30 000 yens, soit 165 euros au taux de change actuel.