Voici déjà quelques jours que le Steam Deck est en rupture de stock aux États-Unis, comme en témoigne cette capture d'écran prise il y a six jours.
Alors que Valve n'avait rien communiqué sur cette situation, la rupture de stock s'est étendue dans d'autres pays et notamment la France, où seul le modèle OLED de 1 To à 679 euros est disponible à la vente
, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Par ailleurs, une nouvelle note indique désormais clairement la cause de cette rupture de stock. Sans surprise, c'est la pénurie de certains composants, achetés en masse par des multinationales qui misent tout sur le développement de l'intelligence artificielle, qui est à l'origine du problème.
Par ailleurs, on vient d'apprendre qu'Asus a augmenté fortement le prix de la ROG Xbox Ally X au Japon. Dans l'archipel, le prix de l'appareil est passé de 139 800 yens (772 euros) à 169 800 yens (938 euros). Une hausse bien salée de 30 000 yens, soit 165 euros au taux de change actuel.
posted the 02/19/2026 at 12:31 PM by nicolasgourry
Payer 700 balles et devoir recharger toutes les trois heures ... autant jouer branché.
Perso si je joue chez moi, j’évite d’utiliser la batterie, donc la switch 2 est sur secteur et le chargeur batterie est off. Quand j’y joue hors de la maison, c’est que j’ai entre 20mn et 1h30 de battement.
Je n’ai pas vu la batterie vide depuis mes essais sur mario kart à la sortir de la switch 2.
Certains vont dire qu’ils jouent H24 en mode portable sans secteur, mais à quoi bon reduire la durée de vie de la batterie quand on est à la maison?
Il reste ceux qui jouent dans les transports. Faut un témoignage de quelqu’un qui enchaine 2h de transport minimum sans chargeur.
J’suis pas analyste donc j’imagine qu’il y a bcp de cas particuliers. Tjrs est-il qu’il y a bcp de situations ou 3h de batterie ne gênent pas.
On parle de l'autonomie ici, pas de l'usage fait, si certains y jouent loin de chez eux, plusieurs heures, dans les transports comme tu le dis etc c'est aussi pour ça l'autonomie. Je ne saurais pas dire ce qui est un usage particulier ou général ici.
L'autonomie est mauvaise sur switch 2, usage haché ou pas. Faut vraiment pas être loin d'une prise secteur en mode portable, c'est pas critique comme problème non par contre.
Pour moi c'est plus du 2H que 3H en tout cas et sur mario kart world comme suikoden 2 HD.
Mais si je savais que la batterie durait trois heures, pour ma part je serais probablement toujours en train de surveiller ma batterie, ce qui nuirait à mon expérience de jeu.
Oui mais qui joue 3 h à une console portable en 2026 en dehors de chez lui ?
Dans les transports ? Personne ou peu joue, la plupart ont le nez dans le smartphone, un livre ou dans les bras de Morphée…