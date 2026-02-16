Depuis la sortie de la Switch 2, plusieurs jeux ont eu une version "NS2 Edition" (Gratuite ou payante, comme tout le monde, je suppose, je préfère quand c'est "gratuit") aussi bien pour des jeux "indé" que "non indé".
Si vous y trouvait un intérêt, quels sont les jeux déjà sortie sur Switch, dont vous aimeriez une version "NS2 Edition" ?
posted the 02/16/2026 at 09:10 AM by nicolasgourry
Vivement la NS2 Edition de Mario Wonder le 29 mars
Après quand il y a un vrai apport comme un genre de dlc, il est normal que ce soit payant, mais des fois c'est vraiment excessif en terme de prix.
Pour tous les jeux Switch 1 un peu trop limite avec un frame rate instable (ex. : Link's Awakening) qui offrent une mise à jour gratos oui.
Par contre les opportunités faiblardes et hors de prix type Mario Wonder non merci jamais.
Mario Wonder c'est du pure foutage de gueule.
Zelda Breath of The Wild l'idée est bonne. Mais vendu sans DLC.
Le soucis ça reste le prix. Beaucoup trop cher pour des jeux qui ont déjà plusieurs années
Autant dans certains cas, ça se prend clairement (les Zelda et même pourquoi pas le Kirby), dans d'autres c'est même clairement attendu (Bayonetta 3, les Xeno...) mais pour du Mario Party, Animal Crossing et Splatoon, c'est surtout là pour masquer la faiblesse du calendrier et prouver que les nouveaux épisodes ne sont pas du tout prêts.
Genre y avait pas moyen de fournir un Mario Party tout neuf en fin d'année vu le temps de développement ridicule de ce genre de jeu ?
Et qu'on me dise pas "Ils attendent peut-être un plus gros parc" vu que ce genre de jeu va se vendre jusqu'à la mort de la machine.
Pikmin 4
Quand j'ai fini un jeu je suis satisfait et je passe à un autre sans avoir vraiment l'envie d'y revenir plus tard et de me refamiliariser avec le gameplay quand l'extension arrive.
maintenant dans le cas d'un persona 5 royal ou witcher 3 sur switch et cyberpunk sur switch 2 où je n'ai pas fait la version vanilla et que j'enchaine sur une même run je prend volontier.
Une Switch 2 Edition n'est pas l'autre. On voit que Nintendo aime coupler ces versions avec un add-on, ce qui donne forcément un peu plus d'intérêt que quand il n'y en a pas. Certaines Switch 2 Edition sont juste de mises à jour qui apportent au mieux un boost de résolution et/ou framerate... et là c'est à chacun de voir si ça suffit pour susciter de l'intérêt.
Dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose de ressortir les jeux en Switch 2 Edition. Même si la Switch 2 est retro-compatible et que Nintendo semble continuer à faire des efforts pour que 99% de la librairie Switch 1 tourne correctement sur Switch 2, je pense que le fait d'avoir une vraie Switch 2 Edition donnera à ces jeux une meilleure longévité.
Par exemple la version NS2 de Disney dreamlight valley, elle va apporter quoi ?
Le jeux est deja fluide juste en passant sur NS2.
Par contre c'était devenu une purge sur switch 1. (Obligé d'immigré sur la xbox série x)