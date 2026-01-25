Jeu Fini

Premier jeu que je finis en 2026, Star Overdrive est un BOTW-like indé italien passé pratiquement inaperçu à sa sortie sur Switch, et tout autant plus tard à sa sortie sur PS5, Xbox et PC.Un jeu malmené par la presse, mais apprécié des joueurs, qui propose beaucoup plus qu’il ne le laisse paraître.- Une chouette DA- Fluide 99,9% du temps sur PS5- Une map sympa à explorer- D’excellentes sensations de vitesse- Des sanctuaires bien pensés- Bonne OST et bon doublage- Système de combat pas terrible- Boss souvent frustrants- Quelques bugs- Quelques idées de merdes ici et là- Pas de vrais donjonsLa DA du jeu oscillant entre désertique et bucolique est plutôt jolie et la map est bien construite et plaisante à parcourir (en-dehors du nord et de ses labyrinthes). Plus on avance dans le jeu, plus on pourra customiser notre Hover Board et atteindre une grande vitesse qui ne fera quasiment jamais tousser la PS5 (j’ai du avoir 2 microfreezes d’une demi seconde). L’autre grosse réussite du jeu c’est les differents sanctuaires qui sont pour la plupart vraiment ingénieux avec une utilisation des différents pouvoirs bien pensés. Le jeu comporte quelques bonnes pistes musicales et l’unique personnage doublé du jeu, « Nous », est parfaitement interprété par Holly Earl, dont la voix ressemble beaucoup à celle de Jennifer English (j’ai cru que c’était elle au début.).Si la partie explo et puzzle est bonne, on ne peut pas en dire autant des combats trop rudimentaires au point qu’il sera préférable d’utiliser le pouvoir de la télékinésie pour lancer les ennemis les uns sur les autres plutôt que d’y aller au corps-à-corps. Les boss partent tous d’une bonne idée, mais l’exécution est souvent frustrante, mention spéciale au boss de fin qui veut spectaculaire, mais infâme à affronter.Quelques bugs sont toujours présents (comme le classique traversage de décors) et il y a des idées maladroites comme le fait de se cogner contre les murs à pleine vitesse ou lors d’un simple dash, ce qui repousse le personnage en arrière et m'aura bien fait criser par moment. Pour finir, si les sanctuaires sont quali, il est regrettable qu’il n’y ait pas un seul vrai donjon dans le jeu.