[Comparatif] ROG Xbox Ally, PlayStation Portal et Switch 2
Une petite comparaison des tailles des ROG Xbox Ally, Switch 2 et PlayStation Portal :



La Switch 2 est plus facile à transporter, mais les poignées du ROG Xbox Ally et du PlayStation Portal sont plus confortables à tenir.



Cependant, le souci avec le ROG Xbox Ally est qu'il est vraiment énorme. Avec la Switch 2, vous pouvez facilement le transporter dans un petit sac si vous déconnectez les Joy-Cons et les placez à côté, ce qui n'est pas possible avec leROG Xbox Ally.

Source : https://x.com/genki_jpn/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/18/2025 at 05:38 AM by link49
    comments (6)
    zephon posted the 10/18/2025 at 06:22 AM
    la prise en mains de la portal doit être parfaite par contre faut voir à l'usage mais je trouve l'écran un peu trop bas les stick au milieu c'est chelou mais bon on doit s'y habituer
    cyr posted the 10/18/2025 at 06:47 AM
    La ps portal, c'est pas vraiment une consoles a part entière.

    Elle doit etre ceci dit plus légère que les 2 autres.
    pimoody posted the 10/18/2025 at 06:47 AM
    La plus confortable c’est la ps portal, mais elle embarque rien.

    Ensuite la Switch 2 est bien répartis niveau poids, matériaux agréable mais pour l’ergonomie elle est loin derrière les deux autres.

    Après, les Rog Ally c’est fait pour du portable maison tant la batterie sur ce genre de pc hybride est famélique (j’imagine que c’est similaire sur la nouvelle ASUS Xbox).
    solarr posted the 10/18/2025 at 07:17 AM
    La Rog est bien trop lourde et encombrante ! au-delà de sa prise en main, ça risque d'être un gros frein.
    Et c'est là que l'on se rend compte qu'avec ces tailles, poids et encombrement, le jeu en nomade est de moins en moins évident et l'autonomie aussi courte soit-elle, de moins en moins un problème.

    Cette dernière pourrait être même un moyen de jauger son temps passé à jouer.
    solarr posted the 10/18/2025 at 07:22 AM
    Et puis je la trouve moche, une grosse brique qui sera vite dépassée par la concurrence d'ici peu.


    L'avis de 01net.com

    Asus ROG Xbox Ally X

    Les plus

    + La console portable la plus puissante du marché
    + Une utilisation « console » facilitée
    + Confort de prise en main (poignées, gâchettes à impulsion)
    + Connectique complète (deux port usb-c, carte SD, jack 3,5mm)
    Les moins

    - Un prix très haut dessus du reste du marché
    - Une interface Xbox pas encore au niveau
    - Lourde et encombrante pour une console portable
    - Écran manquant de contraste et peu lumineux

    Appréciation générale : 3 sur 5
    blackninja posted the 10/18/2025 at 07:46 AM
    La portal est parfaite niveau prise en main, de plus si on est abonné ps+ elle est autonome avec une très bonne qualité de Streaming.
    Hormis de rare cas (où ouvrir un livre ne fait pas de mal) elle suffit pour jouer à n’importe quel jeu dans de très bonnes conditions et met au sol les deux autres en terme de qualité des graphismes vu que c’est le jeu ps5 qui est affiché.

    Après niveau pratique et les différentes utilisations la Switch 2 est imbattable.
