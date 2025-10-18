Une petite comparaison des tailles des ROG Xbox Ally, Switch 2 et PlayStation Portal :
La Switch 2 est plus facile à transporter, mais les poignées du ROG Xbox Ally et du PlayStation Portal sont plus confortables à tenir.
Cependant, le souci avec le ROG Xbox Ally est qu'il est vraiment énorme. Avec la Switch 2, vous pouvez facilement le transporter dans un petit sac si vous déconnectez les Joy-Cons et les placez à côté, ce qui n'est pas possible avec leROG Xbox Ally.
Elle doit etre ceci dit plus légère que les 2 autres.
Ensuite la Switch 2 est bien répartis niveau poids, matériaux agréable mais pour l’ergonomie elle est loin derrière les deux autres.
Après, les Rog Ally c’est fait pour du portable maison tant la batterie sur ce genre de pc hybride est famélique (j’imagine que c’est similaire sur la nouvelle ASUS Xbox).
Et c'est là que l'on se rend compte qu'avec ces tailles, poids et encombrement, le jeu en nomade est de moins en moins évident et l'autonomie aussi courte soit-elle, de moins en moins un problème.
Cette dernière pourrait être même un moyen de jauger son temps passé à jouer.
L'avis de 01net.com
Asus ROG Xbox Ally X
Les plus
+ La console portable la plus puissante du marché
+ Une utilisation « console » facilitée
+ Confort de prise en main (poignées, gâchettes à impulsion)
+ Connectique complète (deux port usb-c, carte SD, jack 3,5mm)
Les moins
- Un prix très haut dessus du reste du marché
- Une interface Xbox pas encore au niveau
- Lourde et encombrante pour une console portable
- Écran manquant de contraste et peu lumineux
Appréciation générale : 3 sur 5
Hormis de rare cas (où ouvrir un livre ne fait pas de mal) elle suffit pour jouer à n’importe quel jeu dans de très bonnes conditions et met au sol les deux autres en terme de qualité des graphismes vu que c’est le jeu ps5 qui est affiché.
Après niveau pratique et les différentes utilisations la Switch 2 est imbattable.