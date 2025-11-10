Qu'on aime ou pas, Game One est à ce jour la dernière chaine dédiée aux jeux vidéo en France. Faut pas se leurrer, ça va être extrêmement difficile pour eux de réussir à rester en poste. Même si elle est rentable la chaine a peu de visibilité médiatique, parle de sujet niche (les jeux vidéo à la télévision quand aujourd'hui YouTube et Twitch dominent cette catégorie) et diffuse les 90% du temps d'antenne de l'anime.
Marcus qui est l'un des pionniers du format "let's play" revient sur l'arrêt de la chaine Game One. Les animateurs de Team Game One, l'émission en direct qui traite de l'actualité JV, film/manga et high-tech ont appris durant la pause publicité ce mercredi 8 octobre l'article presse de BFM annonçant l'arrêt de Game One pour courant novembre.
Pour ceux qui ont raté l'information cette semaine et l'article de Bladagun notamment, Paramount qui possède les droits de Game One s'est fait racheter par Skydance l'an dernier, rachat qui a été validé par la commission américaine l'été dernier. Skydance a pour projet de concurrencer Netflix et Disney+ avec son nouveau jouet et donc coupe dans les "possessions qui ne leur servent à rien". La chaine Game One n'est pas techniquement abandonné en fait, c'est juste qu'elle n'est pas reconduite et les américains en vrai ne semblent simplement pas s'en soucier. "Game One" deviendrait alors comme quand Microsoft rachète Activision-Blizzard mais ne semble pas être au courant qu'ils possèdent désormais ainsi de veilles IP comme Red Ninja (j'en parle ici).
Pour Marcus, histoire de ne pas perdre toutes les personnes qui travaillent derrière l'écran (ingénieurs, intermittents...), il y a 2 solutions mais qui sont chacune compliquées à réaliser :
Option A : Garder la chaine entière. L'équipe ou un intermédiaire tente de racheter la marque Game One ainsi que l'archive des émissions à Paramount. Ensuite faut trouver un nouveau diffuseur.
Option B : Garder juste le format "émission". L'équipe reste soudée en pitchant le concept d'une émission gaming à une boite de production qui se chargera de deal avec un diffuseur.
D'ailleurs cette semaine on a donc appris que Paramount-Skydance vise désormais le rachat de Warner Bros.
La seule solution est qu'ils la rachètent vu qu'elle est rentable et qu'ils trouve un canal de diffusion; sur la tnt aurait été formidable pour eux, mais ils seront toujours cantonné à un canal internet.
Après, je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent tenter l'aventure de patron de chaine.
On avait parlé de Game One quand je l'avais interviewé il y a un mois, et jamais il n'aurait pu imaginer que l’aventure allait s'arrêter aussi vite.
Cependant, Game One n’a enregistré aucune croissance depuis cinq ans, et ses effectifs diminuent progressivement.
D’après Marcus, il ne resterait plus que neuf employés, ce qui complique sans doute la répartition de la charge de travail.
Les propriétaires préfèrent d’ailleurs envisager une fermeture plutôt que de risquer de ne plus pouvoir payer les salaires prochainement.
https://www.pappers.fr/entreprise/game-one-419747902
J'espère qu'ils arriveront à rebondir, apprendre que dans 2 mois le taff que tu fais depuis 27 ans disparaît ça doit vraiment être dur.